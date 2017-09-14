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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9569957095719572

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 10:14

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 11:19

  ЛАД написав:Так же, как Water не смог ответить на вопрос о том, какой заговор с целью "захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу" организовал Кравец и чем закончилось дело.

Воно мені не цікаво. Вам цікаво- гугліть.
Трішки глянув, там якісь плівки Вовка, людина в базі Миротворець.
На Антикорі стаття:
https://antikor.com.ua/articles/650916- ... _pozitsiej
якщо кому потрібен адвокат з гнучкими моральними якостями, рекомендуємо Ростислава Кравця.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 11:21

  UA написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Украинцы тонко чувствуют развод.
вы сегодня троль № 1. Особенно когда выбирали чивакуню чувствовали развод) а ведь был нормальный кандидат (Тигипко).
  UA написав:В современном украинском обществе именно так.
статус родителей решает все вопросы даже без их вмешательства.

Между Тигипко и Януковичем наступника выбирал Кучма, а не украинцы.
Тигипко от Пинчука
Яник от Рената
Кто имеет информацию больше чем от ТВ наверное уже заметил любовный треугольник
Кучма- Ренат - Пинчук который и сейчас рулит Украиной.

Шмыгаль - Ренат
Эфективные менеджеры Zе от Пинчука
Данилыч сейчас на Лазурном побережье в вилле La Leopolda...

Лишний раз доказываете что было у отца два сына и был не совсем скотина...
Какая роль в этом треугольнике у демонического Бени Валерьича и кооператива Менора?
И что будет когда Данилыч поедет естественным путём со стариком Хароном к Макарычу?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Все ж таки 100500% що лікарям зверху пригрозили/зашугали, щоб не були лояльними до хворих.
Бо по-іншому, тотальний/раптовий/скажений цинізм лікарів - ніяк не пояснити!


До людей, як до скотів... як до рабів ставлення...

Это от человека, который жалуется, что тыл за него не переживает.
Можно подумать, он за врачей сильно переживал до 2022 года. В каких условиях они работают, какое к ним отношение.
Главное в расследовании - не выйти на себя самого. (С)
anduzenko
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