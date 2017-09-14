Додано: Нед 25 сер, 2024 12:07

Подивився новини, заяви в нас та з-за кордону.Навіть сліпий побаче, а глухий почує, що всі (чомусь дивовижно отак одночасно і гучно намагаються донести до світової спільноти; ну і звичайно ж до української теж) --- раші капут; однозначний і повний капут; в близькочасній перспективі; Україна на порозі перемоги.Це фактично той же Буданов напередодні контрнаступу (про каву в Криму.) тільки в десятках обличчь та організацій. Повна впевненість, абсолютна безальтернативність.Сподіваюсь, що снаряд же не може двічі в одну воронку. Тобто все так і буде. Тим паче купа маркерів: головні - візит Моді; спільні візити з обох партій сенаторів та конгресменів; зростаюча ймовірність перемоги на виборах демократів; Курська операція, сенс якої є саме за отаких умов (наближення рашокапуту).З.и. тільки насторожує оця репліка президента:*Президент добавил, что Украина будет делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь людей и времени."Но, если у нас это не получится. Если, скажем так, партнеры посыпятся, и не будут стоять стойко и крепко против агрессии Путина и против него как вора, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашего государства", - подчеркнул Зеленский.*Це такий *тонкий* натяк партнерам щодо їх обіцянок, зобов'язань та гарантій.І, здається, це ознака наявності якихось домовленностей....Про це свідчить вже більше ніж натяк від Дуди:*"Якщо хтось нападає на когось, то мусить брати до уваги, що буде побитий і матиме втрати. Нерозумний той, хто не бере цього до уваги. Але якщо буде так, що росіяни... повернуться додому, будуть виходити з України. Якщо буде так, що українські війська будуть атакувати російські війська, які будуть однозначно йти з України, то я першим зателефоную Володимиру Зеленському і скажу: не бомбардуйте їх, коли вони йдуть геть. Нехай йдуть додому", - сказав Дуда.*