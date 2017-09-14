ЛАД написав:Так же, как Water не смог ответить на вопрос о том, какой заговор с целью "захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу" организовал Кравец и чем закончилось дело.
вы сегодня троль № 1. Особенно когда выбирали чивакуню чувствовали развод) а ведь был нормальный кандидат (Тигипко).
UA написав:В современном украинском обществе именно так.
статус родителей решает все вопросы даже без их вмешательства.
Между Тигипко и Януковичем наступника выбирал Кучма, а не украинцы. Тигипко от Пинчука Яник от Рената Кто имеет информацию больше чем от ТВ наверное уже заметил любовный треугольник Кучма- Ренат - Пинчук который и сейчас рулит Украиной.
Шмыгаль - Ренат Эфективные менеджеры Zе от Пинчука Данилыч сейчас на Лазурном побережье в вилле La Leopolda...
Лишний раз доказываете что было у отца два сына и был не совсем скотина... Какая роль в этом треугольнике у демонического Бени Валерьича и кооператива Менора? И что будет когда Данилыч поедет естественным путём со стариком Хароном к Макарычу?
Успіх написав:Все ж таки 100500% що лікарям зверху пригрозили/зашугали, щоб не були лояльними до хворих. Бо по-іншому, тотальний/раптовий/скажений цинізм лікарів - ніяк не пояснити!
До людей, як до скотів... як до рабів ставлення...
Это от человека, который жалуется на равнодушие со стороны тыла. Можно подумать, он за врачей сильно переживал. В каких условиях они работают, какое к ним отношение. Хотя себя считает обладателем обострённого чувства справедливости. Главное в расследовании - не выйти на себя самого. (С)
Подивився новини, заяви в нас та з-за кордону. Навіть сліпий побаче, а глухий почує, що всі (чомусь дивовижно отак одночасно і гучно намагаються донести до світової спільноти; ну і звичайно ж до української теж) --- раші капут; однозначний і повний капут; в близькочасній перспективі; Україна на порозі перемоги.
Це фактично той же Буданов напередодні контрнаступу (про каву в Криму.) тільки в десятках обличчь та організацій. Повна впевненість, абсолютна безальтернативність.
Сподіваюсь, що снаряд же не може двічі в одну воронку. Тобто все так і буде. Тим паче купа маркерів: головні - візит Моді; спільні візити з обох партій сенаторів та конгресменів; зростаюча ймовірність перемоги на виборах демократів; Курська операція, сенс якої є саме за отаких умов (наближення рашокапуту).
З.и. тільки насторожує оця репліка президента: *Президент добавил, что Украина будет делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь людей и времени. "Но, если у нас это не получится. Если, скажем так, партнеры посыпятся, и не будут стоять стойко и крепко против агрессии Путина и против него как вора, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашего государства", - подчеркнул Зеленский.* https://www.unian.net/politics/zelenski ... ws_in_post
Це такий *тонкий* натяк партнерам щодо їх обіцянок, зобов'язань та гарантій. І, здається, це ознака наявності якихось домовленностей.... Про це свідчить вже більше ніж натяк від Дуди: *"Якщо хтось нападає на когось, то мусить брати до уваги, що буде побитий і матиме втрати. Нерозумний той, хто не бере цього до уваги. Але якщо буде так, що росіяни... повернуться додому, будуть виходити з України. Якщо буде так, що українські війська будуть атакувати російські війська, які будуть однозначно йти з України, то я першим зателефоную Володимиру Зеленському і скажу: не бомбардуйте їх, коли вони йдуть геть. Нехай йдуть додому", - сказав Дуда.* https://www.unian.ua/politics/zelenskiy ... 37295.html
ЛАД написав:Этносов, может и нет. Хотя Китай достаточно мононациональный - 93% составляют ханьцы. Индия - похуже, самый крупный этнос - хиндустанцы, составляющие около 35 % от всего населения. Но зато по религии однородность гораздо выше - 80% индуисты. Да, нет швейцарского, канадского, американского этносов. Но попробуйте им сказать что не существует швейцарцев, канадцев, американцев. Боюсь, вас не поймут. Если до вас не доходит, что может не существовать швейцарского или североамериканского этносов, но при этом могут существовать швейцарцы и североамериканцы как общность граждан страны, то это исключительно ваши проблемы.
На остальные вопросы, как понимаю, у вас ответа нет. Так же, как Water не смог ответить на вопрос о том, какой заговор с целью "захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу" организовал Кравец и чем закончилось дело.
Ви чомусь сприймаєте це (перехід так званих носії українськиї паспортів в українськість) як русофобство (заборона Пушкіна, Лєрмонтова, Булгакова, Цоя, Акваріума і т.п.).
Тобто патріот не той хто проти всього руського. Патріот той, хто за українське: "чужого навчайтесь, але свого не цурайтесь". Тому не треба показово рвати трьохколюрну тєльняху на британський прапор, доказуючи турбо-патріотичність.
З таким ладівським підходом закінчиться як в РБ, де білоруська 1..2%, решта російська (але турбопатріоти неньки). Зате ЛАДи не будуть волати що його примушували "любити Бандеру".
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 сер, 2024 12:19, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Так же, как Water не смог ответить на вопрос о том, какой заговор с целью "захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу" организовал Кравец и чем закончилось дело.
якщо кому потрібен адвокат з гнучкими моральними якостями, рекомендуємо Ростислава Кравця.
Мне тоже не очень интересно. Но вы выложили цитату, в которой он обвиняется в таком серьёзном преступлении, чтобы доказать, что он преступник и слушать его не надо. Ни та цитата, ни статья в Антикоре ничего не доказывают. В том же Антикоре пишут:
Якщо хтось хоче сказати щось про можливість притягнення Кравця до кримінальної відповідальності, то, по-перше, він зовсім не такий поганий юрист, як може видатися на перший погляд, і тому діє достатньо обережно.
Т.е. признают его квалификацию и фактически признают, что фактов против него нет. Только сплетни и домыслы. А ваша цитата об "адвокате з гнучкими моральними якостями" тоже ни о чём. Если все адвокаты будут обладать "твёрдыми моральными принципами" и, соответственно, отказывать в защите всем преступникам, то проще вообще ликвидировать институт адвокатуры. Зачем они нужны, если откажутся выполнять свою функцию в судах?
flyman написав:] Ви чомусь сприймаєте це як русофобство, але це не так, мова про те, що ви як ведете себе не як українець, а як внутрішній окупант.
Охрєнєть)))
Цікавий момент. І ключовий. Хто є українцем, а хто ні? Хто і як це визначає? Підстави. Чіткі конкретні підстави. Не хатєлки або своє бачення, а підстави.
Почав шукати, що повинен українець (кожен українець) і натрапив: *Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Наталїі Мосейчук. "Ми ж Росію нікуди не відсунемо від своїх кордонів і тому маємо розуміння, що постійно маємо бути готові до будь-яких процесів. Кожен має мати вдома кулемет, щоб захищатися. Бо коли ви маєте зброю, то у вас зовсім інші відчуття", - зазначив він.* https://www.unian.ua/society/danilov-ko ... 09377.html
А потім на ще крутіше!: *«Українець незалежно від того, працює він чи ні, є в нього інвалідність чи ні, незалежно від регіону, повинен мати базовий дохід. Навіть якщо він не працює. Він це може називати допомога з безробіття. На основі чого брати цей базовий дохід? Це рента з надр та землі. Адже в Конституції написано, що власником всього, що є в Україні є народ. А чому це не працює? Тому що під ці гарні слова в Конституції не закладена економічна формула. А яка економічна формула в цьому питанні? Рента. Тобто коли українець народився одразу відкривається банківський рахунок, куди перераховується рента від відповідних виробників за кожної одиниці здобутого газу та нафти, та від кожної одиниці вирощених зернових», — каже А. Новак. https://i-ua.tv/news/85959-kozhen-ukrai ... id-ekspert голова комітету економістів України Андрій Новак. 10.04.2024.
flyman написав:] Ви чомусь сприймаєте це як русофобство, але це не так, мова про те, що ви як ведете себе не як українець, а як внутрішній окупант.
Охрєнєть)))
Цікавий момент. І ключовий. Хто є українцем, а хто ні? Хто і як це визначає? Підстави. Чіткі конкретні підстави. Не хатєлки або своє бачення, а підстави.
Почав шукати, що повинен українець (кожен українець) і натрапив: *Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Наталїі Мосейчук. "Ми ж Росію нікуди не відсунемо від своїх кордонів і тому маємо розуміння, що постійно маємо бути готові до будь-яких процесів. Кожен має мати вдома кулемет, щоб захищатися. Бо коли ви маєте зброю, то у вас зовсім інші відчуття", - зазначив він.* https://www.unian.ua/society/danilov-ko ... 09377.html
А потім на ще крутіше!: *«Українець незалежно від того, працює він чи ні, є в нього інвалідність чи ні, незалежно від регіону, повинен мати базовий дохід. Навіть якщо він не працює. Він це може називати допомога з безробіття. На основі чого брати цей базовий дохід? Це рента з надр та землі. Адже в Конституції написано, що власником всього, що є в Україні є народ. А чому це не працює? Тому що під ці гарні слова в Конституції не закладена економічна формула. А яка економічна формула в цьому питанні? Рента. Тобто коли українець народився одразу відкривається банківський рахунок, куди перераховується рента від відповідних виробників за кожної одиниці здобутого газу та нафти, та від кожної одиниці вирощених зернових», — каже А. Новак. https://i-ua.tv/news/85959-kozhen-ukrai ... id-ekspert голова комітету економістів України Андрій Новак. 10.04.2024.
Новак видно їздив в Оман, і йому там відкрили очі.
Hotab написав:1. В ході дискусії доведено , що для ухилянта різниця між владами (погана, чи дуже погана ) не має значення, він буде все одно ухилятися. Отже причина не у владі.
Якби були чіткі правила гри, ситуація була б значно краща. Саме явище "ухилянтство" і створене невірними діями влади. Коли правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри - виникає природнє бажання людей "ухилитись". В СРСР чомусь ніякого ухилянства не було. Та й я взагалі не знаю війн де була така гостра проблема ухилянства.
Люди обычно просто выбрасывали эти бумажки и жили спокойно дальше. Пришлось начать "бусификацию". Что ещё "не визначено або ще гірше змінюється під час самої гри"?
выкидывали потому, что по закону имели на это полное право. А потом держава - прямо на ходу - начала свои же законы нарушать.
А если вас так интересует, что именно наменяли "на ходу" - можете прямо на сайте Рады посмотреть что там с 22го года напринимали