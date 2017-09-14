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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9570957195729573

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 13:02

_hunter
выкидывали потому, что по закону имели на это полное право.


У вас коли 30 днів, відведених на повернення з-за кордону, спливає?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 13:11

  flyman написав:
  ЛАД написав:Этносов, может и нет.
Хотя Китай достаточно мононациональный - 93% составляют ханьцы.
Индия - похуже, самый крупный этнос - хиндустанцы, составляющие около 35 % от всего населения. Но зато по религии однородность гораздо выше - 80% индуисты.
Да, нет швейцарского, канадского, американского этносов. Но попробуйте им сказать что не существует швейцарцев, канадцев, американцев. Боюсь, вас не поймут.
Если до вас не доходит, что может не существовать швейцарского или североамериканского этносов, но при этом могут существовать швейцарцы и североамериканцы как общность граждан страны, то это исключительно ваши проблемы.

На остальные вопросы, как понимаю, у вас ответа нет.
Так же, как Water не смог ответить на вопрос о том, какой заговор с целью "захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу" организовал Кравец и чем закончилось дело.

Ви чомусь сприймаєте це (перехід так званих носії українськиї паспортів в українськість) як русофобство (заборона Пушкіна, Лєрмонтова, Булгакова, Цоя, Акваріума і т.п.).

Тобто патріот не той хто проти всього руського. Патріот той, хто за українське: "чужого навчайтесь, але свого не цурайтесь". Тому не треба показово рвати трьохколюрну тєльняху на британський прапор, доказуючи турбо-патріотичність.

З таким ладівським підходом закінчиться як в РБ, де білоруська 1..2%, решта російська (але турбопатріоти неньки). Зате ЛАДи не будуть волати що його примушували "любити Бандеру".

Простите, но с вами становится не интересно. Я уже второй раз вынужден задать вам тот же вопрос: "Какая связь между вашим ответом и моим постом?"
Я в своём посте вопроса русофобии вообще не касался.
Хотя то, что вы написали: "заборона Пушкіна, Лєрмонтова, Булгакова, Цоя, Акваріума і т.п." это таки примеры русофобии. Так же, как переименование в Харькове пр. Гагарина в Аэрокосмический. Украина сыграла весьма значительную роль в космической программе СССР. В частности, и в полёте Гагарина. И пр.Гагарина не признак росс. колониализма, а признание заслуг Украины и того, что полёт человека в космос - великое достижение человечества.
А не интересно с вами потому, что на мои достаточно простые вопросы вы не отвечаете.
И вообще, наш разговор не похож на обсуждение каких-то вопросов форумчанами, а больше смахивает на беседу следователя/прокурора с обвиняемым. :)
Вы задаёте вопросы, на которые я отвечаю, вы же на мои не обращаете внимание, говорите о том, что никак не связано с темой разговора, с тем, чтобы выдвинуть свои обвинения: "внутрішній окупант". Интересно, что вы скажете иммигрантам, которые почти наверняка появятся после войны в больших количествах и вряд ли будут знать и ценить украинскую литературу.
А ваши высказывания по поводу патриотизма легко обернуть против вас - сегодня патриот не тот, кто говорит по-украински, а тот, кто защищает родину с оружием в руках. То, что вы говорите по-украински, никак не помешает Путину захватить/победить Украину. Так же, как и мой русский. А вот действия украиноязычного Успіха и русскоязычного freeze таки мешают.
Та что давайте договоримся - Вы ответите на мои вопросы и в дальнейшем будем стараться обходиться без личных выпадов.
Если устраивает, то продолжим общение.
ЛАД
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