выкидывали потому, что по закону имели на это полное право.
У вас коли 30 днів, відведених на повернення з-за кордону, спливає?
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:02
_hunter
У вас коли 30 днів, відведених на повернення з-за кордону, спливає?
Додано: Нед 25 сер, 2024 13:11
Простите, но с вами становится не интересно. Я уже второй раз вынужден задать вам тот же вопрос: "Какая связь между вашим ответом и моим постом?"
Я в своём посте вопроса русофобии вообще не касался.
Хотя то, что вы написали: "заборона Пушкіна, Лєрмонтова, Булгакова, Цоя, Акваріума і т.п." это таки примеры русофобии. Так же, как переименование в Харькове пр. Гагарина в Аэрокосмический. Украина сыграла весьма значительную роль в космической программе СССР. В частности, и в полёте Гагарина. И пр.Гагарина не признак росс. колониализма, а признание заслуг Украины и того, что полёт человека в космос - великое достижение человечества.
А не интересно с вами потому, что на мои достаточно простые вопросы вы не отвечаете.
И вообще, наш разговор не похож на обсуждение каких-то вопросов форумчанами, а больше смахивает на беседу следователя/прокурора с обвиняемым.
Вы задаёте вопросы, на которые я отвечаю, вы же на мои не обращаете внимание, говорите о том, что никак не связано с темой разговора, с тем, чтобы выдвинуть свои обвинения: "внутрішній окупант". Интересно, что вы скажете иммигрантам, которые почти наверняка появятся после войны в больших количествах и вряд ли будут знать и ценить украинскую литературу.
А ваши высказывания по поводу патриотизма легко обернуть против вас - сегодня патриот не тот, кто говорит по-украински, а тот, кто защищает родину с оружием в руках. То, что вы говорите по-украински, никак не помешает Путину захватить/победить Украину. Так же, как и мой русский. А вот действия украиноязычного Успіха и русскоязычного freeze таки мешают.
Та что давайте договоримся - Вы ответите на мои вопросы и в дальнейшем будем стараться обходиться без личных выпадов.
Если устраивает, то продолжим общение.
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