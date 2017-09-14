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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:02
_hunter
выкидывали потому, что по закону имели на это полное право.
У вас коли 30 днів, відведених на повернення з-за кордону, спливає?
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Hotab
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:11
flyman написав: ЛАД написав:
Этносов, может и нет.
Хотя Китай достаточно мононациональный - 93% составляют ханьцы.
Индия - похуже, самый крупный этнос - хиндустанцы, составляющие около 35 % от всего населения. Но зато по религии однородность гораздо выше - 80% индуисты.
Да, нет швейцарского, канадского, американского этносов. Но попробуйте им сказать что не существует швейцарцев, канадцев, американцев. Боюсь, вас не поймут.
Если до вас не доходит, что может не существовать швейцарского или североамериканского этносов
, но при этом могут существовать швейцарцы и североамериканцы как общность граждан страны
, то это исключительно ваши проблемы.
На остальные вопросы, как понимаю, у вас ответа нет.
Так же, как Water
не смог ответить на вопрос о том, какой заговор с целью "захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу" организовал Кравец и чем закончилось дело.
Ви чомусь сприймаєте це (перехід так званих носії українськиї паспортів в українськість) як русофобство (заборона Пушкіна, Лєрмонтова, Булгакова, Цоя, Акваріума і т.п.).
Тобто патріот не той хто проти всього руського. Патріот той, хто за українське: "чужого навчайтесь, але свого не цурайтесь". Тому не треба показово рвати трьохколюрну тєльняху на британський прапор, доказуючи турбо-патріотичність.
З таким ладівським підходом закінчиться як в РБ, де білоруська 1..2%, решта російська (але турбопатріоти неньки). Зате ЛАДи не будуть волати що його примушували "любити Бандеру".
Простите, но с вами становится не интересно. Я уже второй раз вынужден задать вам тот же вопрос: "Какая связь между вашим ответом и моим постом?"
Я в своём посте вопроса русофобии вообще не касался.
Хотя то, что вы написали: "заборона Пушкіна, Лєрмонтова, Булгакова, Цоя, Акваріума і т.п." это таки примеры русофобии. Так же, как переименование в Харькове пр. Гагарина в Аэрокосмический. Украина сыграла весьма значительную роль в космической программе СССР. В частности, и в полёте Гагарина. И пр.Гагарина не признак росс. колониализма, а признание заслуг Украины и того, что полёт человека в космос - великое достижение человечества.
А не интересно с вами потому, что на мои достаточно простые вопросы вы не отвечаете.
И вообще, наш разговор не похож на обсуждение каких-то вопросов форумчанами, а больше смахивает на беседу следователя/прокурора с обвиняемым.
Вы задаёте вопросы, на которые я отвечаю, вы же на мои не обращаете внимание, говорите о том, что никак не связано с темой разговора, с тем, чтобы выдвинуть свои обвинения: "внутрішній окупант". Интересно, что вы скажете иммигрантам, которые почти наверняка появятся после войны в больших количествах и вряд ли будут знать и ценить украинскую литературу.
А ваши высказывания по поводу патриотизма легко обернуть против вас - сегодня
патриот не тот, кто говорит по-украински, а тот, кто защищает родину
с оружием в руках. То, что вы говорите по-украински, никак не помешает Путину захватить/победить Украину. Так же, как и мой русский. А вот действия украиноязычного Успіха
и русскоязычного freeze
таки мешают.
Та что давайте договоримся - Вы ответите на мои вопросы и в дальнейшем будем стараться обходиться без личных выпадов.
Если устраивает, то продолжим общение.
P.s. Кстати, насколько помню, вы с самого своего появления на форуме в далёком 2014 писали на форуме по-украински. Насколько помню, ни одного замечания в вашу сторону не было. Повторю. Выбор языка - дело добровольное.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 25 сер, 2024 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:27
_hunter написав: ЛАД написав:
.............
Люди обычно просто выбрасывали эти бумажки и жили спокойно дальше. Пришлось начать "бусификацию".
Что ещё "не визначено або ще гірше змінюється під час самої гри"?
выкидывали потому, что по закону имели на это полное право. А потом держава - прямо на ходу - начала свои же законы нарушать.
Хорошо. "Имели на это полное право". Вот только почему так хорошо помнят о своих правах, но забывают о "полной обязанности" встать на учёт в военкомате и своевременно сообщать о всех изменениях? И в случае переезда после начала войны из Харькова куда-нибудь в Ужгород не ждать, когда патруль поймает на улице, а самостоятельно явиться в военкомат (пусть не в первый, а на 3-5-7-й день) и стать на учёт. Или о такой обязанности
не слышали?
А если вас так интересует, что именно наменяли "на ходу" - можете прямо на сайте Рады посмотреть что там с 22го года напринимали
ВР за 2 года много чего приняла, но такое происходит и в мирное время. Не я поднял вопрос о том, что "правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри". Я не обязан искать ответы на все вопросы форумчан. Тем более, там был не вопрос, а утверждение. Так что пусть доказывает тот, кто утверждает. Или любой желающий, например, вы.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:32
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
Этносов, может и нет.
Хотя Китай достаточно мононациональный - 93% составляют ханьцы.
Индия - похуже, самый крупный этнос - хиндустанцы, составляющие около 35 % от всего населения. Но зато по религии однородность гораздо выше - 80% индуисты.
Да, нет швейцарского, канадского, американского этносов. Но попробуйте им сказать что не существует швейцарцев, канадцев, американцев. Боюсь, вас не поймут.
Если до вас не доходит, что может не существовать швейцарского или североамериканского этносов
, но при этом могут существовать швейцарцы и североамериканцы как общность граждан страны
, то это исключительно ваши проблемы.
На остальные вопросы, как понимаю, у вас ответа нет.
Так же, как Water
не смог ответить на вопрос о том, какой заговор с целью "захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу" организовал Кравец и чем закончилось дело.
Ви чомусь сприймаєте це (перехід так званих носії українськиї паспортів в українськість) як русофобство (заборона Пушкіна, Лєрмонтова, Булгакова, Цоя, Акваріума і т.п.).
Тобто патріот не той хто проти всього руського. Патріот той, хто за українське: "чужого навчайтесь, але свого не цурайтесь". Тому не треба показово рвати трьохколюрну тєльняху на британський прапор, доказуючи турбо-патріотичність.
З таким ладівським підходом закінчиться як в РБ, де білоруська 1..2%, решта російська (але турбопатріоти неньки). Зате ЛАДи не будуть волати що його примушували "любити Бандеру".
Простите, но с вами становится не интересно. Я уже второй раз вынужден задать вам тот же вопрос: "Какая связь между вашим ответом и моим постом?"
Я в своём посте вопроса русофобии вообще не касался.
Хотя то, что вы написали: "заборона Пушкіна, Лєрмонтова, Булгакова, Цоя, Акваріума і т.п." это таки примеры русофобии. Так же, как переименование в Харькове пр. Гагарина в Аэрокосмический. Украина сыграла весьма значительную роль в космической программе СССР. В частности, и в полёте Гагарина. И пр.Гагарина не признак росс. колониализма, а признание заслуг Украины и того, что полёт человека в космос - великое достижение человечества.
А не интересно с вами потому, что на мои достаточно простые вопросы вы не отвечаете.
И вообще, наш разговор не похож на обсуждение каких-то вопросов форумчанами, а больше смахивает на беседу следователя/прокурора с обвиняемым.
Вы задаёте вопросы, на которые я отвечаю, вы же на мои не обращаете внимание, говорите о том, что никак не связано с темой разговора, с тем, чтобы выдвинуть свои обвинения: "внутрішній окупант". Интересно, что вы скажете иммигрантам, которые почти наверняка появятся после войны в больших количествах и вряд ли будут знать и ценить украинскую литературу.
А ваши высказывания по поводу патриотизма легко обернуть против вас - сегодня
патриот не тот, кто говорит по-украински, а тот, кто защищает родину
с оружием в руках. То, что вы говорите по-украински, никак не помешает Путину захватить/победить Украину. Так же, как и мой русский. А вот действия украиноязычного Успіха
и русскоязычного freeze
таки мешают.
Та что давайте договоримся - Вы ответите на мои вопросы и в дальнейшем будем стараться обходиться без личных выпадов.
Если устраивает, то продолжим общение.
ЛАДи досі не можуть усвідомити що вони внутрішні окупанти, які за 33 роки незалежності (вже мовчу про УРСР) не можуть усвідомити що вони тут ніяк не туристи.
Якщо тут було б не 73% "а какая разніца", а 95% носіїв паспортів російськомовні, то і не потрібно було захоплювати як ту ж РБ
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 25 сер, 2024 13:36, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:33
Давайте про законно і незаконно:
16 квітня Україна приймає закон 10449, який набуває чинності 18 травня.
В законі є норма "Закордонний паспорт видавати тільки при наявності військового квитка".
Як далі б мала діяти нормальна країна, яка дотримується законів? до 17 травня приймати заявки згідно зі старим законом, 18 перестати приймати. Всі прийняті заявки опрацювати і видати паспорти.
Наші ж почали порушувати закон із "зависла система", "не приймати/ не видавати до 18 травня".
Про те беззаконня, яке твориться із аспірантурою, я краще взагалі помовчу.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 25 сер, 2024 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:34
andrijk777 написав: Hotab написав:
1. В ході дискусії доведено , що для ухилянта різниця між владами (погана, чи дуже погана ) не має значення, він буде все одно ухилятися. Отже причина не у владі.
Якби були чіткі правила гри, ситуація була б значно краща. Саме явище "ухилянтство" і створене невірними діями влади.
Коли правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри - виникає природнє бажання людей "ухилитись".
В СРСР чомусь ніякого ухилянства не було
. Та й я взагалі не знаю війн де була така гостра проблема ухилянства
.
не було, бо були механізми ефективно спіймати цього ухилянта. такого вільного переміщення, як зараз й близько не було. он щось не кажуть й про масове СЗЧ у руських. чого б це? може спитаємо бородатих хлопців, у яких позиції за спинами звичайних військ?
й ви знаєте багато війн, де розвинені країни проводили мобілізацію після 2СВ. он В'єтнам у США - які антивоєнні демонстрації були?
а в автократичних країнах проблем з мобілізацією зазвичай немає...
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:37
Shaman написав:
а в автократичних країнах проблем з мобілізацією зазвичай немає.
А ми намагаємось одразу і в демократію і в автократію...
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:37
Shaman написав: andrijk777 написав: Hotab написав:
1. В ході дискусії доведено , що для ухилянта різниця між владами (погана, чи дуже погана ) не має значення, він буде все одно ухилятися. Отже причина не у владі.
Якби були чіткі правила гри, ситуація була б значно краща. Саме явище "ухилянтство" і створене невірними діями влади.
Коли правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри - виникає природнє бажання людей "ухилитись".
В СРСР чомусь ніякого ухилянства не було
. Та й я взагалі не знаю війн де була така гостра проблема ухилянства
.
не було, бо були механізми ефективно спіймати цього ухилянта. такого вільного переміщення, як зараз й близько не було. он щось не кажуть й про масове СЗЧ у руських. чого б це? може спитаємо бородатих хлопців, у яких позиції за спинами звичайних військ?
й ви знаєте багато війн, де розвинені країни проводили мобілізацію після 2СВ. он В'єтнам у США - які антивоєнні демонстрації були?
а в автократичних країнах проблем з мобілізацією зазвичай немає...
то що, переможем дракона щоб стати драконом? збудуємо шароварно-вишиванкове чучхе?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 25 сер, 2024 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:39
Дюрі-бачі
Як далі б мала діяти нормальна країна? до 17 травня приймати заявки згідно зі старим законом
Як мала діяти нормальна людина на третьому році війни?
Отримати військовий квиток.
У гру «налюби якщо зможеш» можна грати удвох.
Детройт, не треба рефлексувати, що громадянин може порушувати, а держава - ні. Держава також не порушувала, просто «система зависла».
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:40
Hotab написав:Дюрі-бачі
Як далі б мала діяти нормальна країна? до 17 травня приймати заявки згідно зі старим законом
Як мала діяти нормальна людина на третьому році війни?
Отримати військовий квиток.
У гру «налюби якщо зможеш» можна грати удвох.
Детройт, не треба рефлексувати, що громадянин може порушувати, а держава - ні. Держава також не порушувала, просто «система зависла».
у всіх заражених совком держава це ідол в абсолюті
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