|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 25 сер, 2024 13:43
flyman
у всіх заражених совком держава це ідол в абсолюті
І лише « вільнолюдь український» знає про обовʼязки держави і свої права, проте не хоче нічого знати про власні обовʼязки.
Але якимсь дивним чином приїжджаючи до Європи раптом стають слухняними. Бо в європейського силового апарату «товще» і тому проникає «больніше». А вільнолюдь такого не любить)) .
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 25 сер, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13090
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 2267 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Нед 25 сер, 2024 13:45
flyman написав: ЛАД написав:
.......................
Так что давайте договоримся - Вы ответите на мои вопросы и в дальнейшем будем стараться обходиться без личных выпадов.
Если устраивает, то продолжим общение.
ЛАДи досі не можуть усвідомити що вони внутрішні окупанти, які за 33 роки незалежності (вже мовчу про УРСР) не можуть усвідомити що вони тут ніяк не туристи.
Якщо тут було б не 73% "а какая разніца", а 95% носіїв паспортів російськомовні, то і не потрібно було захоплювати як ту ж РБ
Ответ понятен. Вести разговор вы не хотите.
Тогда получите ответ - вы такой же патриот, как я балерина.
И ваши слова о патриотизме и украинскости не стоят выеденного яйца. Обычный трус, прикрывающийся красивыми словами.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29852
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 25 сер, 2024 13:46
Hotab За невиконання обов'язків є покарання. І саправа держави забезпечити його невідворотність і справедливість
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3660
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 сер, 2024 13:48
Hotab написав:Дюрі-бачі
Як далі б мала діяти нормальна країна? до 17 травня приймати заявки згідно зі старим законом
Як мала діяти нормальна людина на третьому році війни?
Отримати військовий квиток.
У гру «налюби якщо зможеш» можна грати удвох.
Детройт, не треба рефлексувати, що громадянин може порушувати, а держава - ні. Держава також не порушувала, просто «система зависла».
ну для тих хто не зміг отримати квиток напридумували бусіків, штрафи та інше.
що зробили з тим по чиїй вині «система зависла»? його звільнили за профнепридатність?
саме в цьому суть - влада безкарно творить що забажає а от пересічного к ногтю.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 139
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 сер, 2024 13:48
Дюрі-бачі написав:Hotab
За невиконання обов'язків є покарання. І саправа держави забезпечити його невідворотність і справедливість
Для того щоб зробити невідворотнім покарання по діючим законам, треба ще подвоїти внутрішній силовий апарат. По розшуку і притягненню. Але ж:
1. «Зачєм нам столько в тилу сіловіков»?
2. Грошей також нема зайвих займатись оцим всім.
Тому ужилянта щімлять як вміють, як можуть.
ну для тих хто не зміг отримати квиток напридумували бусіків, штрафи та інше.
Який відсоток поніс покарання за це? 1? 2?
На межі похибки. .
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13090
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 2267 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Нед 25 сер, 2024 13:51
Hotab написав:
Тому ужилянта щімлять як вміють, як можуть.
Демократична, правова держава так і має робити. А потім питання "а чому пливуть через Тису і не повертаються із цивілізованого світу?"
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3660
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 сер, 2024 13:52
Hotab написав:
ну для тих хто не зміг отримати квиток напридумували бусіків, штрафи та інше.
Який відсоток поніс покарання за це? 1? 2?
На межі похибки. .
пошта зараз не розгинається. розсилає повістки.
а там і до штрафів дійдуть. а там і розшук не за горами з блокуванням.
а от що покарають того хто повісив систему я якось дуже сумніваюсь.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 139
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 сер, 2024 13:54
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
.......................
Так что давайте договоримся - Вы ответите на мои вопросы и в дальнейшем будем стараться обходиться без личных выпадов.
Если устраивает, то продолжим общение.
ЛАДи досі не можуть усвідомити що вони внутрішні окупанти, які за 33 роки незалежності (вже мовчу про УРСР) не можуть усвідомити що вони тут ніяк не туристи.
Якщо тут було б не 73% "а какая разніца", а 95% носіїв паспортів російськомовні, то і не потрібно було захоплювати як ту ж РБ
Ответ понятен. Вести разговор вы не хотите.
Тогда получите ответ - вы такой же патриот, как я балерина.
И ваши слова о патриотизме и украинскости не стоят выеденного яйца. Обычный трус, прикрывающийся красивыми словами.
думка внутрішнього окупанта дуже важлива
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36141
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2785 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 25 сер, 2024 13:55
tester7336
а от що покарають того хто повісив систему я якось дуже сумніваюсь.
Так мо сама повисла.. Все ж буває..
Демократична, правова держава так і має робити.
Демократичні і правова держава - це правові (законослухняні) громадяни. Пригаймні більша їх частина. Це ті громадяни, які самі дотримуються законодавства , та культивують їх виконання іншими людьми.
А у нас навіть на форумі тут видно, що зробила (а вірніше не зробила) більшість, і до чого вона закликає.
пошта зараз не розгинається. розсилає повістки.
а там і до штрафів дійдуть. а там і розшук не за горами з блокуванням.
Ну от коли цей механізм спрацює, тоді і не треба буде підкидати гаманець в кишеню кості сарикіну. А поки не було методів проти нього, то «система висіла». .
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 25 сер, 2024 14:02, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13090
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 2267 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Нед 25 сер, 2024 13:57
Hotab
то ще можна було повірити до постанови Кабінету міністрів України № 443 від 23 квітня 2024
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3660
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|64915
|
|
|1493
|225564
|
|
|6076
|711880
|
|