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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 сер, 2024 14:01
Hotab написав:tester7336
а от що покарають того хто повісив систему я якось дуже сумніваюсь.
Так мо сама повисла.. Все ж буває..
коли висне система в банку за скільки зазвичай вирішують проблему?
і скільки тут висіла? так може когось таки потрібно звільнити?
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Додано: Нед 25 сер, 2024 14:03
flyman написав:
..........
думка внутрішнього окупанта дуже важлива
Думка звичайного труса ще важливіша.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 14:03
tester7336
так може когось таки потрібно звільнити?
А може навіть заохотити. Підвищує боєготовність країни.
ЛАД написав: flyman написав:
..........
думка внутрішнього окупанта дуже важлива
Думка звичайного труса ще важливіша.
Ще одна людина зрозуміла, що з гниллю не потрібно розмовляти по суті. Воно ніколи по суті тут не розмовляло, лише кривлялось. Його просто треба «чморити» просто завжди. Навіть «про всяк випадок».
Все що вам потрібно знати, що воно вас називає «ворогом» , зрадником». А коли ви його «трусом» - воно просто скаржиться, що його ображають . Ви розумієте масштаб гнилі? Вам все ще хочеться з ним спілкуватись по суті?)))
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Додано: Нед 25 сер, 2024 14:09
tester7336
Добрый день .
Я уважно читаю вас . Ви не глупий .
Вы маете логічне мыслення . Ви були в воєнкоматі ?
.... тільки без усіляких пояснень ДА чи НІ ?
Востаннє редагувалось холява
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Додано: Нед 25 сер, 2024 14:09
Hotab написав:
Ну от коли цей механізм спрацює, тоді і не треба буде підкидати гаманець в кишеню кості сарикіну. А поки не було методів проти нього, то «система висіла». .
ну так для пересічного механізм придумали як к ногтю.
який механізм придумали для посадовця на випадок коли система знову зависне?
саме в цьому й суть - посадовець був і буде безкарним. а дивлячись на це то й пересічний починає виляти де тільки зможе.
чи ви хочете системи де пересічний повинен все а посадовець нічого?
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Додано: Нед 25 сер, 2024 14:12
Hotab написав:tester7336
так може когось таки потрібно звільнити?
А може навіть заохотити. Підвищує боєготовність країни.
так тоді не питайте чому ухилянтів повно.
народ не підписувався захищати своїм тілом тих хто в три горла жре. хай самі себе захищають
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Додано: Нед 25 сер, 2024 14:13
tester7336
ну так для пересічного механізм придумали як к ногтю.
який механізм придумали для посадовця на випадок коли система знову зависне?
Так механізм, який придумали щоб «к ногтю», він же спрямований саме проти правопорушника. Тобто автора механізму треба не карати, а заохочувати. От якщо цей механізм заважатиме жити законослухняному громадянину, то такого автора (чи виконавця) треба карати.
так тоді не питайте чому ухилянтів повно.
народ не підписувався захищати своїм тілом
Так справа в тому, що спочатку був ухилянт. А потім держава по відношенню до нього вже стала «не така, яку треба захищати». Він і так не збирався її захищати!!
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 25 сер, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 14:14
холява написав:tester7336
Добрый день .
Я уважно читаю вас . Ви не глупий .
Вы маете логичне мыслення . Ви були в воєнкоматі ?
.... тільки без усіляких пояснень ДА чи НІ ?
І вам доброго дня.
не переймайтеся так за мене. документи в мене в порядку.
Востаннє редагувалось tester7336
в Нед 25 сер, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 14:15
tester7336 написав: Hotab написав:tester7336
а от що покарають того хто повісив систему я якось дуже сумніваюсь.
Так мо сама повисла.. Все ж буває..
коли висне система в банку за скільки зазвичай вирішують проблему?
і скільки тут висіла? так може когось таки потрібно звільнити?
Демократична країна можлива лише тоді, коли принаймні більшість громадян сприймає закон як закон, а не щось необов"язкове для виконання. А у нас демократію розуміють як вседозволеність. Легше за все звинуватити у всіх гріхах владу. Але вимагати від влади за пару років змінити те, що насаджувалося кілька десятиріч... Не смішно.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 14:17
Hotab написав:
.............
Ще одна людина зрозуміла, що з гниллю не потрібно розмовляти по суті. Воно ніколи по суті тут не розмовляло, лише кривлялось. Його просто треба «чморити» просто завжди. Навіть «про всяк випадок».
Все що вам потрібно знати, що воно вас називає «ворогом» , зрадником». А коли ви його «трусом» - воно просто скаржиться, що його ображають . Ви розумієте масштаб гнилі? Вам все ще хочеться з ним спілкуватись по суті?)))
Хотілося. Він все ж таки не дурінь. Але не виходить.
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