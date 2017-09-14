Про "товщину" - це совковое тяжолое наследие , особенно в среде милиции/ваенных.
Можете називати це іншими алегоріями. Але по суті мова про невідворотність покарання. І воно дуже болісне для кишені. Тому навіть вільнолюдь в Європі стає слухняним. Бо «бітіє (боляче!) опредєляєт сознаніє».
європейськими держслужбовцями?
Отими які смоктали гроші газпрому (у власну кишеню!) і викормили монстра..
Украина ратифицировала Римский статут не полностью
Как рассказала народная депутатка Ирина Геращенко, Украина ратифицировала Римский статут с отдельным заявлением. Согласно документу в течение семи лет после вступления в силу "Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан по совершению преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута".
"Учитывая, что Украина уже сейчас предоставила МКС право расследовать преступления, совершенные на ее территории, прокуроры МКС уже могут проводить расследование, но есть норма отсрочки других действий МКС, в частности, по вручению ордеров и преследованиям граждан Украины", - объясняет она.
Кроме того, Украина намерена присоединиться к обновленной версии статута Международного уголовного суда. Это и статья 8bis, которая появилась в результате так называемых Кампальских поправок в 2010 году и предусматривает ответственность за преступление агрессии.
Впрочем, продолжает нардепка, ратификация действует ретроспективно, то есть не имеет обратной силы и не распространяется на страны, не ратифицировавшие Кампальские поправки. Это касается и России, не являющейся членом Международного уголовного суда.
Поэтому для привлечения руководства РФ к ответственности за агрессию 2022 года Украина продолжит работать над созданием спецтрибунала.
И сейчас для того, чтобы Международный уголовный суд мог рассматривать преступление агрессии, обе стороны конфликта должны быть участницами Римского статута. Поэтому Россию невозможно привлечь к ответственности за преступление агрессии и начало вторжения внутри МКС.
Народная депутат утверждает, что такую норму следует отменить и дать суду возможность расследовать это преступление на таких же принципах, что и другие.
Важно заметить, что Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, однако до сих пор так и не ратифицировала его. Римский статут МКС на сегодняшний день ратифицировали 125 государств, в том числе уже и с Украиной
6 мая 2002 года США, ранее подписавшие Римский статут, официально отозвали свою подпись и указали, что не намерены ратифицировать соглашение. ........... Россия подписала статут 13 сентября 2000 года[2], но до 2016 года не ратифицировала его[2][3]. 16 ноября 2016 года Президент Владимир Путин подписал распоряжение о намерении России не становиться участником Римского статута Международного уголовного суда[5].
Про "товщину" - це совковое тяжолое наследие , особенно в среде милиции/ваенных.
Можете називати це іншими алегоріями. Але по суті мова про невідворотність покарання. І воно дуже болісне для кишені. Тому навіть вільнолюдь в Європі стає слухняним. Бо «бітіє (боляче!) опредєляєт сознаніє».
європейськими держслужбовцями?
Отими які смоктали гроші газпрому (у власну кишеню!) і викормили монстра..
Смоктали , але пересічним громадянам і біженцям наразі не потрібно ховатися і пливти через Ла -Манш, добре так собі живуть у континентальній Європі, а біженці ще й отримуюють від влади щомісячно гроші, житло і інші продовольчі безоплатні допомоги І хабарів не вимагають за документи і свою роботу яка оплачена державою з податків мешканців
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 25 сер, 2024 14:44, всього редагувалось 1 раз.
але пересічним громадянам і біженцям наразі не потрібно ховатися і пливти через Ла -Манш
Та і у нас до широкомасштабного кордон іншим шляхом перетинали. А як буде у них, якщо таке трапиться з ними, ніхто не знає. Можна у ІА спитати, він вміє бачити майбутнє. Я он навіть всі свої долари (всі $391 і двадцять центів ) скинув, а 31 серпня від куплю по 37.5(а може навіть 37.2).
І хабарів не вимагають за документи і свою роботу яка оплачена державою з податків мешканців
Я якось без хабарів живу. Не даю, не беру. А ви кому даєте?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 сер, 2024 14:47, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Vadim_ ...................... Можете називати це іншими алегоріями. Але по суті мова про невідворотність покарання. І воно дуже болісне для кишені. Тому навіть вільнолюдь в Європі стає слухняним. Бо «бітіє (боляче!) опредєляєт сознаніє».
європейськими держслужбовцями?
Отими які смоктали гроші газпрому (у власну кишеню!) і викормили монстра..
Смоктали , але пересічним громадянам і біженцям наразі не потрібно ховатися і пливти через Ла -Манш, добре так собі живуть у континентальній Європі, а біженці ще й отримуюють від влади щомісячно гроші, житло і інші продовольчі безоплатні допомоги