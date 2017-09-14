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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95749575957695779578>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 14:17

  tester7336 написав:
  холява написав:tester7336

Добрый день .
Я уважно читаю вас . Ви не глупий .

Вы маете логичне мыслення . Ви були в воєнкоматі ?

.... тільки без усіляких пояснень ДА чи НІ ?


І вам доброго дня.
не переймайтеся так за мене. документи в мене в порядку.


Я просто запитав ....
Ніякого злого умисла не було ...
холява
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 14:18

  Hotab написав:flyman
у всіх заражених совком держава це ідол в абсолюті


І лише «вільнолюдь український» знає про обовʼязки держави і свої права, проте не хоче нічого знати про власні обовʼязки. :D

Але якимсь дивним чином приїжджаючи до Європи раптом стають слухняними. Бо в європейського силового апарату «товще» і тому проникає «больніше». А вільнолюдь такого не любить)) .

Може ще розставите точки над І - над нашими корупціонерами-держслужбовцями і європейськими держслужбовцями?
Про "товщину" - це совковое тяжолое наследие , особенно в среде милиции/ваенных.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 14:22

То в Європі що, совок? Чи чому там бʼють так боляче?

Vadim_

Про "товщину" - це совковое тяжолое наследие , особенно в среде милиции/ваенных.


Можете називати це іншими алегоріями. Але по суті мова про невідворотність покарання. І воно дуже болісне для кишені. Тому навіть вільнолюдь в Європі стає слухняним. Бо «бітіє (боляче!) опредєляєт сознаніє».

європейськими держслужбовцями?


Отими які смоктали гроші газпрому (у власну кишеню!) і викормили монстра..
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 14:35

Тут вчера писали о Римском статуте.
Украина ратифицировала Римский статут не полностью

Как рассказала народная депутатка Ирина Геращенко, Украина ратифицировала Римский статут с отдельным заявлением. Согласно документу в течение семи лет после вступления в силу "Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан по совершению преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута".

"Учитывая, что Украина уже сейчас предоставила МКС право расследовать преступления, совершенные на ее территории, прокуроры МКС уже могут проводить расследование, но есть норма отсрочки других действий МКС, в частности, по вручению ордеров и преследованиям граждан Украины", - объясняет она.

Кроме того, Украина намерена присоединиться к обновленной версии статута Международного уголовного суда. Это и статья 8bis, которая появилась в результате так называемых Кампальских поправок в 2010 году и предусматривает ответственность за преступление агрессии.

Впрочем, продолжает нардепка, ратификация действует ретроспективно, то есть не имеет обратной силы и не распространяется на страны, не ратифицировавшие Кампальские поправки. Это касается и России, не являющейся членом Международного уголовного суда.

Поэтому для привлечения руководства РФ к ответственности за агрессию 2022 года Украина продолжит работать над созданием спецтрибунала.

И сейчас для того, чтобы Международный уголовный суд мог рассматривать преступление агрессии, обе стороны конфликта должны быть участницами Римского статута. Поэтому Россию невозможно привлечь к ответственности за преступление агрессии и начало вторжения внутри МКС.

Народная депутат утверждает, что такую ​​норму следует отменить и дать суду возможность расследовать это преступление на таких же принципах, что и другие.

Важно заметить, что Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, однако до сих пор так и не ратифицировала его. Римский статут МКС на сегодняшний день ратифицировали 125 государств, в том числе уже и с Украиной

https://visitukraine.today/ru/blog/4599/ukraine-ratifies-rome-statute-what-it-means-for-the-country#ukraina-ratificirovala-rimskii-statut-ne-polnostyu
Кстати,
6 мая 2002 года США, ранее подписавшие Римский статут, официально отозвали свою подпись и указали, что не намерены ратифицировать соглашение.
...........
Россия подписала статут 13 сентября 2000 года[2], но до 2016 года не ратифицировала его[2][3]. 16 ноября 2016 года Президент Владимир Путин подписал распоряжение о намерении России не становиться участником Римского статута Международного уголовного суда[5].

http://surl.li/wdydnx
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 25 сер, 2024 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 14:39

  Hotab написав:Vadim_

Про "товщину" - це совковое тяжолое наследие , особенно в среде милиции/ваенных.


Можете називати це іншими алегоріями. Але по суті мова про невідворотність покарання. І воно дуже болісне для кишені. Тому навіть вільнолюдь в Європі стає слухняним. Бо «бітіє (боляче!) опредєляєт сознаніє».

європейськими держслужбовцями?


Отими які смоктали гроші газпрому (у власну кишеню!) і викормили монстра..

Смоктали , але пересічним громадянам і біженцям наразі не потрібно ховатися і пливти через Ла -Манш, добре так собі живуть у континентальній Європі, а біженці ще й отримуюють від влади щомісячно гроші, житло і інші продовольчі безоплатні допомоги
І хабарів не вимагають за документи і свою роботу яка оплачена державою з податків мешканців
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 25 сер, 2024 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 14:42

Vadim_

але пересічним громадянам і біженцям наразі не потрібно ховатися і пливти через Ла -Манш

Та і у нас до широкомасштабного кордон іншим шляхом перетинали. А як буде у них, якщо таке трапиться з ними, ніхто не знає. Можна у ІА спитати, він вміє бачити майбутнє.
Я он навіть всі свої долари (всі $391 і двадцять центів ) скинув, а 31 серпня від куплю по 37.5(а може навіть 37.2).


І хабарів не вимагають за документи і свою роботу яка оплачена державою з податків мешканців


Я якось без хабарів живу. Не даю, не беру. А ви кому даєте?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 сер, 2024 14:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 14:42

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_
......................
Можете називати це іншими алегоріями. Але по суті мова про невідворотність покарання. І воно дуже болісне для кишені. Тому навіть вільнолюдь в Європі стає слухняним. Бо «бітіє (боляче!) опредєляєт сознаніє».

європейськими держслужбовцями?


Отими які смоктали гроші газпрому (у власну кишеню!) і викормили монстра..

Смоктали , але пересічним громадянам і біженцям наразі не потрібно ховатися і пливти через Ла -Манш, добре так собі живуть у континентальній Європі, а біженці ще й отримуюють від влади щомісячно гроші, житло і інші продовольчі безоплатні допомоги

Это заслуга этих держслужбовців?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 14:47

  Hotab написав:
А у нас навіть на форумі тут видно, що зробила (а вірніше не зробила) більшість, і до чого вона закликає.

.

Якщо вам не подобається більшість, то, може, з вами щось не так?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 14:49

sergey_sryvkin

Якщо вам не подобається більшість, то, може, з вами щось не так?.

Чому? Вас «вибір 73%» нічому не навчив?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 14:51

  Hotab написав:sergey_sryvkin

Якщо вам не подобається більшість, то, може, з вами щось не так?.

Чому? Вас «вибір 73%» нічому не навчив?

Навчив, звісно. Що треба триматись осторонь, бо позитиву там не буде
sergey_sryvkin
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