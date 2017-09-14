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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9575957695779578>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 14:52

  ЛАД написав:Это заслуга этих держслужбовців?

А кого?
п.с. Ви якось так цитуєте повідомлення що Вас немає можливості цитувати коректно , навіть редагуванням.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 14:52

sergey_sryvkin
Ну так до чого тоді апеляція «більшістю». Більшість не завжди права. Чи ви комформна людина?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 14:57

  Hotab написав:sergey_sryvkin
Ну так до чого тоді апеляція «більшістю». Більшість не завжди права. Чи ви комформна людина?

До того ж більшість на нашому форумі це не більшість народу.
У нас тут по різним причинам дещо специфічна вибірка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 14:57

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:.............
Люди обычно просто выбрасывали эти бумажки и жили спокойно дальше. Пришлось начать "бусификацию".
Что ещё "не визначено або ще гірше змінюється під час самої гри"?

выкидывали потому, что по закону имели на это полное право. А потом держава - прямо на ходу - начала свои же законы нарушать.

Хорошо. "Имели на это полное право". Вот только почему так хорошо помнят о своих правах, но забывают о "полной обязанности" встать на учёт в военкомате и своевременно сообщать о всех изменениях? И в случае переезда после начала войны из Харькова куда-нибудь в Ужгород не ждать, когда патруль поймает на улице, а самостоятельно явиться в военкомат (пусть не в первый, а на 3-5-7-й день) и стать на учёт. Или о такой обязанности не слышали?

А если вас так интересует, что именно наменяли "на ходу" - можете прямо на сайте Рады посмотреть что там с 22го года напринимали :)

ВР за 2 года много чего приняла, но такое происходит и в мирное время. Не я поднял вопрос о том, что "правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри". Я не обязан искать ответы на все вопросы форумчан. Тем более, там был не вопрос, а утверждение. Так что пусть доказывает тот, кто утверждает. Или любой желающий, например, вы.

в мирное время если совсем какую дичь примут - всегда можно сказать "ну нафиг. При закрытых кордонах - нет. Поэтому аргумент "ну и в мирное время принимают" - мимо.

Почему забывают? - прекрасно помнят. Так же помнят о ЕДИНСТВЕННОМ наказании - админке.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:00

_hunter
Так же помнят о ЕДИНСТВЕННОМ наказании - админке.


Ну це лише якщо людина незаконно виїхала і не повернулась за 30 днів не з метою ухиляння. 😅
Правда ж?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:01

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:Это заслуга этих держслужбовців?

А кого?
п.с. Ви якось так цитуєте повідомлення що Вас немає можливості цитувати коректно , навіть редагуванням.

Я, вроде, процитировал ваш пост практически полностью. Разве что вырезал часть поста Hotab"а, не относящуюся к данному вопросу.
В чём проблема?
Да и вы, вроде, процитировали вполне корректно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:04

  Hotab написав:_hunter
Так же помнят о ЕДИНСТВЕННОМ наказании - админке.


Ну це лише якщо людина незаконно виїхала і не повернулась за 30 днів не з метою ухиляння. 😅
Правда ж?

Эта цифра - она что-то значит должна, что вас так заклинило на ее повторении? 🤔 - особенно в контексте вопроса "обновления данных"...
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:06

  Hotab написав:Vadim_

але пересічним громадянам і біженцям наразі не потрібно ховатися і пливти через Ла -Манш

Та і у нас до широкомасштабного кордон іншим шляхом перетинали. А як буде у них, якщо таке трапиться з ними, ніхто не знає. Можна у ІА спитати, він вміє бачити майбутнє.
Я он навіть всі свої долари (всі $391 і двадцять центів ) скинув, а 31 серпня від куплю по 37.5(а може навіть 37.2).


І хабарів не вимагають за документи і свою роботу яка оплачена державою з податків мешканців


Я якось без хабарів живу. Не даю, не беру. А ви кому даєте?

Я намагаюсь не давати але система є і не потрібно пане Хотаб ховати голову у пісок...
п.п.с. крашанки па 17, мільйонери в ТЦК і все інше у часі війни
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:06

_hunter



Эта цифра - она что-то значит должна, ч

Ті хто «роблять» за гроші документи для виїзду для ухилянтів , вже не попереджають , що на кордоні треба впевнено казати «до 30 днів, потім повернусь»? Чи ви просто забули на радощах, бо і не збирались повертатись?
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:08

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а в автократичних країнах проблем з мобілізацією зазвичай немає.

А ми намагаємось одразу і в демократію і в автократію...

у нас демократія, яка перебуває в стані війни. тому очікувати прав мирного часу не треба - бо вперед виходять обов'язки
Shaman
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  #<1 ... 9575957695779578>
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