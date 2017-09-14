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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 сер, 2024 14:52
ЛАД написав:
Это заслуга этих держслужбовців?
А кого?
п.с. Ви якось так цитуєте повідомлення що Вас немає можливості цитувати коректно , навіть редагуванням.
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Vadim_
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Додано: Нед 25 сер, 2024 14:52
sergey_sryvkin
Ну так до чого тоді апеляція «більшістю». Більшість не завжди права. Чи ви комформна людина?
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Hotab
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Додано: Нед 25 сер, 2024 14:57
Hotab написав:sergey_sryvkin
Ну так до чого тоді апеляція «більшістю». Більшість не завжди права. Чи ви комформна людина?
До того ж більшість на нашому форумі це не більшість народу.
У нас тут по різним причинам дещо специфічна вибірка.
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ЛАД
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Додано: Нед 25 сер, 2024 14:57
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
.............
Люди обычно просто выбрасывали эти бумажки и жили спокойно дальше. Пришлось начать "бусификацию".
Что ещё "не визначено або ще гірше змінюється під час самої гри"?
выкидывали потому, что по закону имели на это полное право. А потом держава - прямо на ходу - начала свои же законы нарушать.
Хорошо. "Имели на это полное право". Вот только почему так хорошо помнят о своих правах, но забывают о "полной обязанности" встать на учёт в военкомате и своевременно сообщать о всех изменениях? И в случае переезда после начала войны из Харькова куда-нибудь в Ужгород не ждать, когда патруль поймает на улице, а самостоятельно явиться в военкомат (пусть не в первый, а на 3-5-7-й день) и стать на учёт. Или о такой обязанности
не слышали?
А если вас так интересует, что именно наменяли "на ходу" - можете прямо на сайте Рады посмотреть что там с 22го года напринимали
ВР за 2 года много чего приняла, но такое происходит и в мирное время. Не я поднял вопрос о том, что "правила гри наперед не визначені або ще гірше змінюються під час самої гри". Я не обязан искать ответы на все вопросы форумчан. Тем более, там был не вопрос, а утверждение. Так что пусть доказывает тот, кто утверждает. Или любой желающий, например, вы.
в мирное время если совсем какую дичь примут - всегда можно сказать "ну нафиг. При закрытых кордонах - нет. Поэтому аргумент "ну и в мирное время принимают" - мимо.
Почему забывают? - прекрасно помнят. Так же помнят о ЕДИНСТВЕННОМ наказании - админке.
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_hunter
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Додано: Нед 25 сер, 2024 15:00
_hunter
Так же помнят о ЕДИНСТВЕННОМ наказании - админке.
Ну це лише якщо людина незаконно виїхала і не повернулась за 30 днів не з метою ухиляння. 😅
Правда ж?
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Hotab
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Додано: Нед 25 сер, 2024 15:01
Vadim_ написав: ЛАД написав:
Это заслуга этих держслужбовців?
А кого?
п.с. Ви якось так цитуєте повідомлення що Вас немає можливості цитувати коректно , навіть редагуванням.
Я, вроде, процитировал ваш пост практически полностью. Разве что вырезал часть поста Hotab
"а, не относящуюся к данному вопросу.
В чём проблема?
Да и вы, вроде, процитировали вполне корректно.
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ЛАД
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Додано: Нед 25 сер, 2024 15:04
Hotab написав:_hunter
Так же помнят о ЕДИНСТВЕННОМ наказании - админке.
Ну це лише якщо людина незаконно виїхала і не повернулась за 30 днів не з метою ухиляння. 😅
Правда ж?
Эта цифра - она что-то значит должна, что вас так заклинило на ее повторении? 🤔 - особенно в контексте вопроса "обновления данных"...
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Додано: Нед 25 сер, 2024 15:06
Hotab написав:Vadim_
але пересічним громадянам і біженцям наразі не потрібно ховатися і пливти через Ла -Манш
Та і у нас до широкомасштабного кордон іншим шляхом перетинали. А як буде у них, якщо таке трапиться з ними, ніхто не знає. Можна у ІА спитати, він вміє бачити майбутнє.
Я он навіть всі свої долари (всі $391 і двадцять центів ) скинув, а 31 серпня від куплю по 37.5(а може навіть 37.2).
І хабарів не вимагають за документи і свою роботу яка оплачена державою з податків мешканців
Я якось без хабарів живу. Не даю, не беру. А ви кому даєте?
Я намагаюсь не давати але система є
і не потрібно пане Хотаб ховати голову у пісок...
п.п.с. крашанки па 17, мільйонери в ТЦК і все інше у часі війни
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Vadim_
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Додано: Нед 25 сер, 2024 15:06
_hunter
Эта цифра - она что-то значит должна, ч
Ті хто «роблять» за гроші документи для виїзду для ухилянтів , вже не попереджають , що на кордоні треба впевнено казати «до 30 днів, потім повернусь»? Чи ви просто забули на радощах, бо і не збирались повертатись?
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Додано: Нед 25 сер, 2024 15:08
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а в автократичних країнах проблем з мобілізацією зазвичай немає.
А ми намагаємось одразу і в демократію і в автократію...
у нас демократія, яка перебуває в стані війни. тому очікувати прав мирного часу не треба - бо вперед виходять обов'язки
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