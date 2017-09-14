Держслужбовців і прічастних красти як не в себе?
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Додано: Нед 25 сер, 2024 15:12
Держслужбовців і прічастних красти як не в себе?
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:14
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:15
там же великими буквами - НІ. питання, чи хоч резерв+ поставив? але на анонімному форумі звісно людина пише - в мене все ок з документами
хоча судячи, що людина пише - може дійсно з документами ок, тільки на них двоголова курка
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:18
да вообше не проблема: меняйте 1ю статью Конституции - и никто турбопринтеру ни одного вопроса не задаст
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:18
хтось краде, хтось донатить й волонтерить. дуже часто отак за корупцію волають ті, хто сам би не проти, а можливості немає. а ті, хто не крадуть, вони не звинувачують всіх...
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:20
Ну ви можете і далі агресивно пояснювати більшості, що вона не права.але це закінчиться негативом тільки для вас, не для більшості.
Насправді тут немає ані єдності, ані підтримки. Задайте собі питання, кого з присутніх на форумі ви були б не проти мати за друзів у реальному житті? Ото ж бо.
Мені так сходу крім Будівельника ніхто й на думку не спадає, звісно, серед тих, хто багато пише
Негатив читати нецікаво взагалі, навіть якщо він "патриотичний". Негативу в реалі вистачає...
Щодо любові до держави - спитайте, наприклад, м-аудіо... За Порошенка держава звільнила моє рідне місто від русні, і ми мали ще вісім років нормального життя. За вибором 73% в результаті втрачено усе - оточення, житло, нерухомість, робота і друзі поруч. Все життя я працював у приватному бізнесі, на шиї держави не сидів, гроші заробляв самостійно. Наразі зелена держава не допомагає взагалі ніяк - ані компенсацій, ані є-осель, ані навіть двох тисяч впо. Впо з усієї родини отримує тільки хвора пенсіонерка.і коли я тут читаю, що держава має право "бусіфікувати" людей на вулицях, знущатися з них, та очікувати що вони далі "будуть добре воювати" - ну, може, хтось і буде, але я на місці бусіфікаторів, даючи тим людям зброю, очікував би що її буде розряджено в самих бусіфікаторів. Знайомі розповідали про випадки, як бусіфікованих доставляли у військові частини, і ситуація була саме такою - командири на місці просто від них відмовлялись та відправляли назад.
Тому якщо ви дійсно хочете підтримки мобілізації, чи щось такого, людей треба заохочувати. Прессінг викликає суто зворотню реакцію, послати подалі, або відстрілюватись...
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:22
напевне нагадування вам, що мали повернутися, щоб не порушувати закон.
а оскільки ви вже активно освоюєте німецьку допомогу, ніхто ж не збирався повертатися?
але ви там обережніше - будете так в Німеччині робити, так там звичайно бюрократія ще та, але як наслідок рано чи пізно, ловить різних хитропопих. а от якщо приймуть, що хитропопих можна на депортацію - ото буде вереск
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:25
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:26
sergey_sryvkin
Ну чому, СТМ, Флер.. Але не одночасно..
Ваше «отож-бо» говорить про те, що ви все і так знаєте, але навіщо тоді питання до мене? 😀
Ви ж можете спокійно і з дзеркалом спілкуватись))
Я пропоную повернутись до діалогу «взагалі», а не обговорення персоналій. Потім все одно зачищають, а інколи і на відпочинок відправляють))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 сер, 2024 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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