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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 957695779578957995809581>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:12

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а в автократичних країнах проблем з мобілізацією зазвичай немає.

А ми намагаємось одразу і в демократію і в автократію...

у нас демократія, яка перебуває в стані війни. тому очікувати прав мирного часу не треба - бо вперед виходять обов'язки

Держслужбовців і прічастних красти як не в себе?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ГЕНЕРАЛ «ПЕКІНЕС»: листування з дружиною, коханками, фсб і відомим воєнним блогером

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:14

  Hotab написав:_hunter



Эта цифра - она что-то значит должна, ч

Ті хто «роблять» за гроші до

Ага, понял - до сих пор из роли (петросяна?) никак не выйдете? :D
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:15

  холява написав:tester7336

Добрый день .
Я уважно читаю вас . Ви не глупий .

Вы маете логічне мыслення . Ви були в воєнкоматі ?

.... тільки без усіляких пояснень ДА чи НІ ?

там же великими буквами - НІ. питання, чи хоч резерв+ поставив? але на анонімному форумі звісно людина пише - в мене все ок з документами :D

хоча судячи, що людина пише - може дійсно з документами ок, тільки на них двоголова курка 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:18

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а в автократичних країнах проблем з мобілізацією зазвичай немає.

А ми намагаємось одразу і в демократію і в автократію...

у нас демократія, яка перебуває в стані війни. тому очікувати прав мирного часу не треба - бо вперед виходять обов'язки

да вообше не проблема: меняйте 1ю статью Конституции - и никто турбопринтеру ни одного вопроса не задаст
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:18

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:А ми намагаємось одразу і в демократію і в автократію...

у нас демократія, яка перебуває в стані війни. тому очікувати прав мирного часу не треба - бо вперед виходять обов'язки

Держслужбовців і прічастних красти як не в себе?

хтось краде, хтось донатить й волонтерить. дуже часто отак за корупцію волають ті, хто сам би не проти, а можливості немає. а ті, хто не крадуть, вони не звинувачують всіх...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:20

  Hotab написав:sergey_sryvkin
Ну так до чого тоді апеляція «більшістю». Більшість не завжди права. Чи ви комформна людина?

Ну ви можете і далі агресивно пояснювати більшості, що вона не права.але це закінчиться негативом тільки для вас, не для більшості.

Насправді тут немає ані єдності, ані підтримки. Задайте собі питання, кого з присутніх на форумі ви були б не проти мати за друзів у реальному житті? Ото ж бо.
Мені так сходу крім Будівельника ніхто й на думку не спадає, звісно, серед тих, хто багато пише
Негатив читати нецікаво взагалі, навіть якщо він "патриотичний". Негативу в реалі вистачає...

Щодо любові до держави - спитайте, наприклад, м-аудіо... За Порошенка держава звільнила моє рідне місто від русні, і ми мали ще вісім років нормального життя. За вибором 73% в результаті втрачено усе - оточення, житло, нерухомість, робота і друзі поруч. Все життя я працював у приватному бізнесі, на шиї держави не сидів, гроші заробляв самостійно. Наразі зелена держава не допомагає взагалі ніяк - ані компенсацій, ані є-осель, ані навіть двох тисяч впо. Впо з усієї родини отримує тільки хвора пенсіонерка.і коли я тут читаю, що держава має право "бусіфікувати" людей на вулицях, знущатися з них, та очікувати що вони далі "будуть добре воювати" - ну, може, хтось і буде, але я на місці бусіфікаторів, даючи тим людям зброю, очікував би що її буде розряджено в самих бусіфікаторів. Знайомі розповідали про випадки, як бусіфікованих доставляли у військові частини, і ситуація була саме такою - командири на місці просто від них відмовлялись та відправляли назад.

Тому якщо ви дійсно хочете підтримки мобілізації, чи щось такого, людей треба заохочувати. Прессінг викликає суто зворотню реакцію, послати подалі, або відстрілюватись...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:22

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
Так же помнят о ЕДИНСТВЕННОМ наказании - админке.

Ну це лише якщо людина незаконно виїхала і не повернулась за 30 днів не з метою ухиляння. 😅
Правда ж?

Эта цифра - она что-то значит должна, что вас так заклинило на ее повторении? 🤔 - особенно в контексте вопроса "обновления данных"...

напевне нагадування вам, що мали повернутися, щоб не порушувати закон.

а оскільки ви вже активно освоюєте німецьку допомогу, ніхто ж не збирався повертатися? ;)

але ви там обережніше - будете так в Німеччині робити, так там звичайно бюрократія ще та, але як наслідок рано чи пізно, ловить різних хитропопих. а от якщо приймуть, що хитропопих можна на депортацію - ото буде вереск :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:25

  Shaman написав:хтось краде, хтось донатить й волонтерить. дуже часто отак за корупцію волають ті, хто сам би не проти, а можливості немає. а ті, хто не крадуть, вони не звинувачують всіх...

Де я звинуватив усіх?
Ви або професійний троль або корупціонер або докупи.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:26

sergey_sryvkin
Задайте собі питання, кого з присутніх на форумі ви були б не проти мати за друзів у реальному житті? Ото ж бо.
Мені так сходу крім Будівельника ніхто й на думку не спадає, звісно, серед тих, хто багато пише


Ну чому, СТМ, Флер.. Але не одночасно.. :oops:

Ваше «отож-бо» говорить про те, що ви все і так знаєте, але навіщо тоді питання до мене? 😀
Ви ж можете спокійно і з дзеркалом спілкуватись))
Я пропоную повернутись до діалогу «взагалі», а не обговорення персоналій. Потім все одно зачищають, а інколи і на відпочинок відправляють))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 сер, 2024 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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  #<1 ... 957695779578957995809581>
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