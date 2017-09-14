Додано: Нед 25 сер, 2024 15:20

Hotab написав: sergey_sryvkin

Ну так до чого тоді апеляція «більшістю». Більшість не завжди права. Чи ви комформна людина? Ну так до чого тоді апеляція «більшістю». Більшість не завжди права. Чи ви комформна людина?

Ну ви можете і далі агресивно пояснювати більшості, що вона не права.але це закінчиться негативом тільки для вас, не для більшості.Насправді тут немає ані єдності, ані підтримки. Задайте собі питання, кого з присутніх на форумі ви були б не проти мати за друзів у реальному житті? Ото ж бо.Мені так сходу крім Будівельника ніхто й на думку не спадає, звісно, серед тих, хто багато пишеНегатив читати нецікаво взагалі, навіть якщо він "патриотичний". Негативу в реалі вистачає...Щодо любові до держави - спитайте, наприклад, м-аудіо... За Порошенка держава звільнила моє рідне місто від русні, і ми мали ще вісім років нормального життя. За вибором 73% в результаті втрачено усе - оточення, житло, нерухомість, робота і друзі поруч. Все життя я працював у приватному бізнесі, на шиї держави не сидів, гроші заробляв самостійно. Наразі зелена держава не допомагає взагалі ніяк - ані компенсацій, ані є-осель, ані навіть двох тисяч впо. Впо з усієї родини отримує тільки хвора пенсіонерка.і коли я тут читаю, що держава має право "бусіфікувати" людей на вулицях, знущатися з них, та очікувати що вони далі "будуть добре воювати" - ну, може, хтось і буде, але я на місці бусіфікаторів, даючи тим людям зброю, очікував би що її буде розряджено в самих бусіфікаторів. Знайомі розповідали про випадки, як бусіфікованих доставляли у військові частини, і ситуація була саме такою - командири на місці просто від них відмовлялись та відправляли назад.Тому якщо ви дійсно хочете підтримки мобілізації, чи щось такого, людей треба заохочувати. Прессінг викликає суто зворотню реакцію, послати подалі, або відстрілюватись...