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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95779578957995809581>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:27

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

Так же помнят о ЕДИНСТВЕННОМ наказании - админке.

Ну це лише якщо людина незаконно виїхала і не повернулась за 30 днів не з метою ухиляння. 😅
Правда ж?

Эта цифра - она что-то значит должна, что вас так заклинило на ее повторении? 🤔 - особенно в контексте вопроса "обновления данных"...

напевне нагадування вам, що мали повернутися, щоб не порушувати закон.

я тоже надеюсь, что человек не вообще рандомные вещи пишет. Но все еще не могу понять каким оно до меня боком 🤔
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:29

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:хтось краде, хтось донатить й волонтерить. дуже часто отак за корупцію волають ті, хто сам би не проти, а можливості немає. а ті, хто не крадуть, вони не звинувачують всіх...

Де я звинуватив усіх?
Ви або професійний троль або корупціонер або докупи.

за контекстом так звучить.

якщо ви про те, що певні категорії продовжують красти, як й в мирний час - є таке. але бачите, все більше уваги до цього. а випадків, що хтось почав красти під час війни - дуже сумніваюсь. звісно є шахраї, які під волонтерів косять - але шахраї, вони все життя це роблять, когось дурять
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:31

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Эта цифра - она что-то значит должна, что вас так заклинило на ее повторении? 🤔 - особенно в контексте вопроса "обновления данных"...

напевне нагадування вам, що мали повернутися, щоб не порушувати закон.

я тоже надеюсь, что человек не вообще рандомные вещи пишет. Но все еще не могу понять каким оно до меня боком 🤔

а яка тепер легенда - троє дітей встигли всиновити/вдочерити? 60 років? інвалідність отримали під час баталій на форумі? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:34

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.........
Ти або читати навчись.
Або якщо вмієш, то спробуй сприймати текст.

Потім очі протри.
Потім спробуй навчитись надавати підтвердження, якщо звинувачуєш.
.........
До речі, це буде дійсно цікаво та інформативно -- невже в тому відео нема про Україну?!
..............
Ну дійсно, оце що ти голословиш --- це якась, звиняй, тупня вже.

Вы процитировали pesikot"а. Спасибо, лишний раз убедился, что его читать бессмысленно. Ничего умного, кроме брызгания слюной, там не найдешь. Вы, по-моему, уже второй раз пытаетесь объяснить ему, что там написано и что лжи там нет. И когда я писал, что "Просто достаёт, когда чьё-то мнение отвергается исключительно из-за личных или политических предубеждений, даже не разбирая аргументы", я имел ввиду не себя, а Арестовича, Кравца и других достаточно известных людей. Так что и тут pesikot мимо кассы. Мелочность заедает.
И кстати, в том отрывке из речи Харрис, на который я давал ссылку, об Украине, действительно, не было ни слова. Меня это сильно удивило, понимал, что такого не должно быть, хоть как-то она должна была говорить об этом. Начал искать ещё информацию. Нашёл. Первое сообщение я выложил в 10.45 23.08, второе меньше, чем через 3 часа, - в 13.26 23.08 га следующей странице форума. Но пан упорно делает вид, что он его в упор не видит. Это говорит, только о том, что ему неважен вопрос, важно только "разоблачить" и "заклеймить". Точно, как 90 лет назад. Заслуженный сексот.

Уже в сексоты ты меня написал.

Видимо, таки ты сам был сексотом, раз уж раздаешь ярлыки )

Я дал подтверждения твоего вранья, detroytred точно его видел, но предпочёл не заметить

Я продолжаю настаивать, что ты, ЛАД, соврал про то, что Камала Харрис ничего не сказала про Украину

Доказательства я приводил
Ты свой пост так и не исправил, ты не написал, что ты ошибся

Но зато ты и твой дружок detroytred, выкатили оба до фига текста в мой адрес
До фига текста вранья в мой адрес

Что и подтверждает мой текст, что ты собственное враньё будешь отстаивать до последнего. Изворачиваться, обвинять, опять врать - вместо признания )

PS. detroytred, ищи мой пост и не брызгай желчью. Уж кто должен заткнуться, так это ты
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:39

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:напевне нагадування вам, що мали повернутися, щоб не порушувати закон.

я тоже надеюсь, что человек не вообще рандомные вещи пишет. Но все еще не могу понять каким оно до меня боком 🤔

а яка тепер легенда - троє дітей встигли всиновити/вдочерити? 60 років? інвалідність отримали під час баталій на форумі? :lol:

да нет никакой легенды. - потому и не понимаю с чего кого-то так переклинило на лишь одних из многих правил... - в гаи человек что ли работал? 🤔
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:43

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
  Shaman написав:хтось краде, хтось донатить й волонтерить. дуже часто отак за корупцію волають ті, хто сам би не проти, а можливості немає. а ті, хто не крадуть, вони не звинувачують всіх...

Де я звинуватив усіх?
Ви або професійний троль або корупціонер або докупи.

за контекстом так звучить.

якщо ви про те, що певні категорії продовжують красти, як й в мирний час - є таке. але бачите, все більше уваги до цього. а випадків, що хтось почав красти під час війни - дуже сумніваюсь. звісно є шахраї, які під волонтерів косять - але шахраї, вони все життя це роблять, когось дурять

"Волонтери" - мелочь пузатая у зрівнянні з держслужбовцями , ви це розумієте але 100500 й раз намагаєтеь їх виправдати.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:50

  Hotab написав:tester7336


ну так для пересічного механізм придумали як к ногтю.
який механізм придумали для посадовця на випадок коли система знову зависне?

Так механізм, який придумали щоб «к ногтю», він же спрямований саме проти правопорушника. Тобто автора механізму треба не карати, а заохочувати. От якщо цей механізм заважатиме жити законослухняному громадянину, то такого автора (чи виконавця) треба карати.

так тоді не питайте чому ухилянтів повно.
народ не підписувався захищати своїм тілом


Так справа в тому, що спочатку був ухилянт. А потім держава по відношенню до нього вже стала «не така, яку треба захищати». Він і так не збирався її захищати!! :mrgreen:


ну то відповідь на все те що вам подобається - це посилають державу на південь.
тому що не може бути що пересічного карають а можновладцям можна все.
коли один порушує (навіть як він вважає що во благо. тільки кому во благо?) то готуйтеся до алаверди.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:52

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  Vadim_ написав:Де я звинуватив усіх?
Ви або професійний троль або корупціонер або докупи.

за контекстом так звучить.

якщо ви про те, що певні категорії продовжують красти, як й в мирний час - є таке. але бачите, все більше уваги до цього. а випадків, що хтось почав красти під час війни - дуже сумніваюсь. звісно є шахраї, які під волонтерів косять - але шахраї, вони все життя це роблять, когось дурять

"Волонтери" - мелочь пузатая у зрівнянні з держслужбовцями , ви це розумієте але 100500 й раз намагаєтеь їх виправдати.

а де ви побачили, щоб я десь хоч раз виправдовував корупцію? :shock: корупція зло - особливо у військовий час, й я завжди це кажу.

а розмова йшла про права та обов'язки громадян, й під час війни є обов'язки, які в мирний час не працюють, але вони є...
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:52

  tester7336 написав:
  Hotab написав:tester7336


ну так для пересічного механізм придумали як к ногтю.
який механізм придумали для посадовця на випадок коли система знову зависне?

Так механізм, який придумали щоб «к ногтю», він же спрямований саме проти правопорушника. Тобто автора механізму треба не карати, а заохочувати. От якщо цей механізм заважатиме жити законослухняному громадянину, то такого автора (чи виконавця) треба карати.

так тоді не питайте чому ухилянтів повно.
народ не підписувався захищати своїм тілом


Так справа в тому, що спочатку був ухилянт. А потім держава по відношенню до нього вже стала «не така, яку треба захищати». Він і так не збирався її захищати!! :mrgreen:


ну то відповідь на все те що вам подобається - це посилають державу на південь.
тому що не може бути що пересічного карають а можновладцям можна все.
коли один порушує (навіть як він вважає що во благо. тільки кому во благо?) то готуйтеся до алаверди.

різносортність: пересічений має "віддати борг" за свого вищосортного феодала
Востаннє редагувалось flyman в Нед 25 сер, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 15:54

tester7336

готуйтеся до алаверди


Так у вказаній історії «аливерди» було першим!
Злісний ухилянт (ого, третій рік війни, людина без військового квитка) обовʼязків перед державою прийшов до держави вимагати від неї виконати її обовʼязки. Це здраво взагалі??
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