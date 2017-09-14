|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:27
Shaman написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
Так же помнят о ЕДИНСТВЕННОМ наказании - админке.
Ну це лише якщо людина незаконно виїхала і не повернулась за 30 днів не з метою ухиляння. 😅
Правда ж?
Эта цифра - она что-то значит должна, что вас так заклинило на ее повторении? 🤔 - особенно в контексте вопроса "обновления данных"...
напевне нагадування вам, що мали повернутися, щоб не порушувати закон.
я тоже надеюсь, что человек не вообще рандомные вещи пишет. Но все еще не могу понять каким оно до меня боком 🤔
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8277
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:29
Vadim_ написав: Shaman написав:
хтось краде, хтось донатить й волонтерить. дуже часто отак за корупцію волають ті, хто сам би не проти, а можливості немає. а ті, хто не крадуть, вони не звинувачують всіх...
Де я звинуватив усіх?
Ви або професійний троль або корупціонер або докупи.
за контекстом так звучить.
якщо ви про те, що певні категорії продовжують красти, як й в мирний час - є таке. але бачите, все більше уваги до цього. а випадків, що хтось почав красти під час війни - дуже сумніваюсь. звісно є шахраї, які під волонтерів косять - але шахраї, вони все життя це роблять, когось дурять
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6595
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 639 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:31
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Эта цифра - она что-то значит должна, что вас так заклинило на ее повторении? 🤔 - особенно в контексте вопроса "обновления данных"...
напевне нагадування вам, що мали повернутися, щоб не порушувати закон.
я тоже надеюсь, что человек не вообще рандомные вещи пишет. Но все еще не могу понять каким оно до меня боком 🤔
а яка тепер легенда - троє дітей встигли всиновити/вдочерити? 60 років? інвалідність отримали під час баталій на форумі?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6595
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 639 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:34
ЛАД написав: detroytred написав:
.........
Ти або читати навчись.
Або якщо вмієш, то спробуй сприймати текст.
Потім очі протри.
Потім спробуй навчитись надавати підтвердження, якщо звинувачуєш.
.........
До речі, це буде дійсно цікаво та інформативно -- невже в тому відео нема про Україну?!
..............
Ну дійсно, оце що ти голословиш --- це якась, звиняй, тупня вже.
Вы процитировали pesikot
"а. Спасибо, лишний раз убедился, что его читать бессмысленно. Ничего умного, кроме брызгания слюной, там не найдешь. Вы, по-моему, уже второй раз пытаетесь объяснить ему, что там написано и что лжи там нет. И когда я писал, что "Просто достаёт, когда чьё-то мнение отвергается исключительно из-за личных или политических предубеждений, даже не разбирая аргументы
", я имел ввиду не себя, а Арестовича, Кравца и других достаточно известных людей. Так что и тут pesikot
мимо кассы. Мелочность заедает.
И кстати, в том отрывке из речи Харрис, на который я давал ссылку, об Украине, действительно, не было ни слова. Меня это сильно удивило, понимал, что такого не должно быть, хоть как-то она должна была говорить об этом. Начал искать ещё информацию. Нашёл. Первое сообщение я выложил в 10.45 23.08, второе меньше, чем через 3 часа, - в 13.26 23.08 га следующей странице форума. Но пан упорно делает вид, что он его в упор не видит. Это говорит, только о том, что ему неважен вопрос, важно только "разоблачить" и "заклеймить". Точно, как 90 лет назад. Заслуженный сексот.
Уже в сексоты ты меня написал.
Видимо, таки ты сам был сексотом, раз уж раздаешь ярлыки )
Я дал подтверждения твоего вранья, detroytred
точно его видел, но предпочёл не заметить
Я продолжаю настаивать, что ты, ЛАД, соврал про то, что Камала Харрис ничего не сказала про Украину
Доказательства я приводил
Ты свой пост так и не исправил, ты не написал, что ты ошибся
Но зато ты и твой дружок detroytred
, выкатили оба до фига текста в мой адрес
До фига текста вранья в мой адрес
Что и подтверждает мой текст, что ты собственное враньё будешь отстаивать до последнего. Изворачиваться, обвинять, опять врать - вместо признания )
PS. detroytred
, ищи мой пост и не брызгай желчью. Уж кто должен заткнуться, так это ты
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10150
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 536 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:39
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
напевне нагадування вам, що мали повернутися, щоб не порушувати закон.
я тоже надеюсь, что человек не вообще рандомные вещи пишет. Но все еще не могу понять каким оно до меня боком 🤔
а яка тепер легенда - троє дітей встигли всиновити/вдочерити? 60 років? інвалідність отримали під час баталій на форумі?
да нет никакой легенды. - потому и не понимаю с чего кого-то так переклинило на лишь одних из многих правил... - в гаи человек что ли работал? 🤔
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8277
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:43
Shaman написав: Vadim_ написав: Shaman написав:
хтось краде, хтось донатить й волонтерить. дуже часто отак за корупцію волають ті, хто сам би не проти, а можливості немає. а ті, хто не крадуть, вони не звинувачують всіх...
Де я звинуватив усіх?
Ви або професійний троль або корупціонер або докупи.
за контекстом так звучить.
якщо ви про те, що певні категорії продовжують красти, як й в мирний час - є таке. але бачите, все більше уваги до цього. а випадків, що хтось почав красти під час війни - дуже сумніваюсь. звісно є шахраї, які під волонтерів косять - але шахраї, вони все життя це роблять, когось дурять
"Волонтери" - мелочь пузатая у зрівнянні з держслужбовцями , ви це розумієте але 100500 й раз намагаєтеь їх виправдати.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3242
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 604 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:50
Hotab написав:tester7336
ну так для пересічного механізм придумали як к ногтю.
який механізм придумали для посадовця на випадок коли система знову зависне?
Так механізм, який придумали щоб «к ногтю», він же спрямований саме проти правопорушника. Тобто автора механізму треба не карати, а заохочувати. От якщо цей механізм заважатиме жити законослухняному громадянину, то такого автора (чи виконавця) треба карати.
так тоді не питайте чому ухилянтів повно.
народ не підписувався захищати своїм тілом
Так справа в тому, що спочатку був ухилянт. А потім держава по відношенню до нього вже стала «не така, яку треба захищати». Він і так не збирався її захищати!!
ну то відповідь на все те що вам подобається - це посилають державу на південь.
тому що не може бути що пересічного карають а можновладцям можна все.
коли один порушує (навіть як він вважає що во благо. тільки кому во благо?) то готуйтеся до алаверди.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 146
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:52
Vadim_ написав: Shaman написав: Vadim_ написав:
Де я звинуватив усіх?
Ви або професійний троль або корупціонер або докупи.
за контекстом так звучить.
якщо ви про те, що певні категорії продовжують красти, як й в мирний час - є таке. але бачите, все більше уваги до цього. а випадків, що хтось почав красти під час війни - дуже сумніваюсь. звісно є шахраї, які під волонтерів косять - але шахраї, вони все життя це роблять, когось дурять
"Волонтери" - мелочь пузатая у зрівнянні з держслужбовцями , ви це розумієте але 100500 й раз намагаєтеь їх виправдати.
а де ви побачили, щоб я десь хоч раз виправдовував корупцію?
корупція зло - особливо у військовий час, й я завжди це кажу.
а розмова йшла про права та обов'язки громадян, й під час війни є обов'язки, які в мирний час не працюють, але вони є...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6595
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 639 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:52
tester7336 написав: Hotab написав:tester7336
ну так для пересічного механізм придумали як к ногтю.
який механізм придумали для посадовця на випадок коли система знову зависне?
Так механізм, який придумали щоб «к ногтю», він же спрямований саме проти правопорушника. Тобто автора механізму треба не карати, а заохочувати. От якщо цей механізм заважатиме жити законослухняному громадянину, то такого автора (чи виконавця) треба карати.
так тоді не питайте чому ухилянтів повно.
народ не підписувався захищати своїм тілом
Так справа в тому, що спочатку був ухилянт. А потім держава по відношенню до нього вже стала «не така, яку треба захищати». Він і так не збирався її захищати!!
ну то відповідь на все те що вам подобається - це посилають державу на південь.
тому що не може бути що пересічного карають а можновладцям можна все.
коли один порушує (навіть як він вважає що во благо. тільки кому во благо?) то готуйтеся до алаверди.
різносортність: пересічений має "віддати борг" за свого вищосортного феодала
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 25 сер, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36143
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2785 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 25 сер, 2024 15:54
tester7336
готуйтеся до алаверди
Так у вказаній історії «аливерди» було першим!
Злісний ухилянт (ого, третій рік війни, людина без військового квитка) обовʼязків перед державою прийшов до держави вимагати від неї виконати її обовʼязки. Це здраво взагалі??
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13093
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 2268 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|64915
|
|
|1493
|225569
|
|
|6076
|711891
|
|