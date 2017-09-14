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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 сер, 2024 15:55
ЛАД написав:
Але вимагати від влади за пару років змінити те, що насаджувалося кілька десятиріч... Не смішно.
тут згоден як то кажуть на 100500
але держава почала пресувати пересічного вимагаючи виконання обов’язку при тому що про себе забувають і ведуть себе ще гірше ніж в мирний час.
то яка повинна бути реакція пересічного?
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Додано: Нед 25 сер, 2024 16:01
Hotab написав:
європейськими держслужбовцями?
Отими які смоктали гроші газпрому (у власну кишеню!) і викормили монстра..
це з отими які провели невеликий сабантуйчик в ковід і пішли з посади.
а наші почали відмазувати яйця по 17 грн і нікуди не пішли.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 16:02
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Додано: Нед 25 сер, 2024 16:03
Shaman написав: Vadim_ написав:
а де ви побачили, щоб я десь хоч раз виправдовував корупцію?
корупція зло - особливо у військовий час, й я завжди це кажу.
а розмова йшла про права та обов'язки громадян, й під час війни є обов'язки
, які в мирний час не працюють, але вони є...
Чим тракторист чі менеджер приватного підприємства відрізняється від співробітника ОТГ . міськради чі облради? Але тим - бронь.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 16:07
Vadim_ написав: Shaman написав: Vadim_ написав:
а де ви побачили, щоб я десь хоч раз виправдовував корупцію?
корупція зло - особливо у військовий час, й я завжди це кажу.
а розмова йшла про права та обов'язки громадян, й під час війни є обов'язки
, які в мирний час не працюють, але вони є...
Чим тракторист чі менеджер приватного підприємства відрізняється від співробітника ОТГ . міськради чі облради? Але тим - бронь.
та й працівникам приватного підприємства за потреби дають бронь. є нюанси, так під час війни для держави важливі виконування державних функцій.
це суперечка ні про що. давайте ще раз повторимо - йти й армію страшно, бо війна, люди гинуть або поранені. оце основна причина - страх. а чому не йти, то вигадають різні причини, щоб держава не робила...
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Додано: Нед 25 сер, 2024 16:08
Shaman написав: Vadim_ написав: Shaman написав:
за контекстом так звучить.
якщо ви про те, що певні категорії продовжують красти, як й в мирний час - є таке. але бачите, все більше уваги до цього. а випадків, що хтось почав красти під час війни - дуже сумніваюсь. звісно є шахраї, які під волонтерів косять - але шахраї, вони все життя це роблять, когось дурять
"Волонтери" - мелочь пузатая у зрівнянні з держслужбовцями , ви це розумієте але 100500 й раз намагаєтеь їх виправдати.
а розмова йшла про права та обов'язки громадян, й під час війни є обов'язки, які в мирний час не працюють, але вони є...
это вы зачем-то на громадян разговор постоянно перевести пытаетесь, забывая про 1ю статью Конституци. - в списке игнорируемых ее, вроде, нет?
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Додано: Нед 25 сер, 2024 16:10
якраз нічого не очікував. багато що зрозуміло з того, як людина себе веде й про що пише
й зрозуміло, що коли людина топить за право ухилятися, то немає в неї ніякої броні чи відстрочки. а дані оновила напевне половина, може трохи більше.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 16:13
_hunter написав: Shaman написав:
а розмова йшла про права та обов'язки громадян, й під час війни є обов'язки, які в мирний час не працюють, але вони є...
это вы зачем-то на громадян разговор постоянно перевести пытаетесь, забывая про 1ю статью Конституци. - в списке игнорируемых ее, вроде, нет?
я не спеціаліст по конституційному праву - якщо бажаєте щось таке обговорити, то пошукайте деінде. є спеціалісти, які навіть дійшли до того, що всі державні органи в Україні легітимні - вам напевне такі потрібні
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Додано: Нед 25 сер, 2024 16:13
Shaman написав: Vadim_ написав: Shaman написав:
Чим тракторист чі менеджер приватного підприємства відрізняється від співробітника ОТГ . міськради чі облради? Але тим - бронь.
це суперечка ні про що. давайте ще раз повторимо - йти й армію страшно, бо війна, люди гинуть або поранені. оце основна причина - страх. а чому не йти, то вигадають різні причини, щоб держава не робила...
именно: разговор ни о чем - пока в ЗУ о ВС не будет строки вида "все пэрэсични обязаны в течении одного дня стать военнослужащими".
Пока же пэрэсичные - в отличии от тцкшников - вполне себе в рамках Закона действуют.
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