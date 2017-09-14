Shaman написав:
я не спеціаліст по конституційному праву
да я вижу...
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Додано: Нед 25 сер, 2024 16:14
да я вижу...
Додано: Нед 25 сер, 2024 16:27
наскільки я згадую то якраз сірко став на захист держави.
от тільки потім роздивилися яйця по 17 і почали чухати потилицю.
Додано: Нед 25 сер, 2024 16:31
так броня це те саме ухиляння від бойової участі тільки законне.
вигадане владою чому отим нізя на фронт.
Додано: Нед 25 сер, 2024 16:43
якраз нічого не очікував. багато що зрозуміло з того, як людина себе веде й про що пише й зрозуміло, що коли людина топить за право ухилятися, то немає в неї ніякої броні чи відстрочки. а дані оновила напевне половина, може трохи більше.[/quote]
так броня це те саме ухиляння від бойової участі тільки законне.
вигадане владою чому отим нізя на фронт.[/quote]
Имено , і хто там суддя?
Додано: Нед 25 сер, 2024 16:51
Додано: Нед 25 сер, 2024 16:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В контексте войны и ТГ-каналов ...
Во Франции задержали Павла Дурова ... И ...
И вся российская шобла, особенно, путинисты и прочие Z-патриоты в припадке бьются, шо Дурова нужно освобождать ...
И начали это писать сразу, как по команде
Хотя, ещё совсем недавно, в России Телеграмм хотели закрыть ...
Выводы тут однозначные - Дуров прямо или опосредованно работает с ФСБ
Вот тут у меня и начали закрадываться сомнения
А что если, попытки в России закрыть телеграмм - это был массовый стресс-тест, чтобы найти такую технологию, чтобы телегу никто не смог закрыть ...
Но это так, мои предположения
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