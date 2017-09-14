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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95769577957895799580>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:08

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
  Shaman написав:за контекстом так звучить.

якщо ви про те, що певні категорії продовжують красти, як й в мирний час - є таке. але бачите, все більше уваги до цього. а випадків, що хтось почав красти під час війни - дуже сумніваюсь. звісно є шахраї, які під волонтерів косять - але шахраї, вони все життя це роблять, когось дурять

"Волонтери" - мелочь пузатая у зрівнянні з держслужбовцями , ви це розумієте але 100500 й раз намагаєтеь їх виправдати.


а розмова йшла про права та обов'язки громадян, й під час війни є обов'язки, які в мирний час не працюють, але вони є...

это вы зачем-то на громадян разговор постоянно перевести пытаетесь, забывая про 1ю статью Конституци. - в списке игнорируемых ее, вроде, нет? ;)
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:10

  tester7336 написав:
  Shaman написав:але на анонімному форумі звісно людина пише - в мене все ок з документами :D

а ви очікували автобіографію з фото і скрінами документів? :lol:

якраз нічого не очікував. багато що зрозуміло з того, як людина себе веде й про що пише ;) й зрозуміло, що коли людина топить за право ухилятися, то немає в неї ніякої броні чи відстрочки. а дані оновила напевне половина, може трохи більше.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:13

  _hunter написав:
  Shaman написав:а розмова йшла про права та обов'язки громадян, й під час війни є обов'язки, які в мирний час не працюють, але вони є...

это вы зачем-то на громадян разговор постоянно перевести пытаетесь, забывая про 1ю статью Конституци. - в списке игнорируемых ее, вроде, нет? ;)

я не спеціаліст по конституційному праву - якщо бажаєте щось таке обговорити, то пошукайте деінде. є спеціалісти, які навіть дійшли до того, що всі державні органи в Україні легітимні - вам напевне такі потрібні :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:13

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
  Shaman написав:

Чим тракторист чі менеджер приватного підприємства відрізняється від співробітника ОТГ . міськради чі облради? Але тим - бронь.


це суперечка ні про що. давайте ще раз повторимо - йти й армію страшно, бо війна, люди гинуть або поранені. оце основна причина - страх. а чому не йти, то вигадають різні причини, щоб держава не робила...

именно: разговор ни о чем - пока в ЗУ о ВС не будет строки вида "все пэрэсични обязаны в течении одного дня стать военнослужащими".
Пока же пэрэсичные - в отличии от тцкшников - вполне себе в рамках Закона действуют.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:14

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а розмова йшла про права та обов'язки громадян, й під час війни є обов'язки, які в мирний час не працюють, але вони є...

это вы зачем-то на громадян разговор постоянно перевести пытаетесь, забывая про 1ю статью Конституци. - в списке игнорируемых ее, вроде, нет? ;)

я не спеціаліст по конституційному праву

да я вижу...
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:27

  Hotab написав:tester7336

готуйтеся до алаверди


Так у вказаній історії «аливерди» було першим!
Злісний ухилянт (ого, третій рік війни, людина без військового квитка) обовʼязків перед державою прийшов до держави вимагати від неї виконати її обовʼязки. Це здраво взагалі??


наскільки я згадую то якраз сірко став на захист держави.
от тільки потім роздивилися яйця по 17 і почали чухати потилицю.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:31

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:але на анонімному форумі звісно людина пише - в мене все ок з документами :D

а ви очікували автобіографію з фото і скрінами документів? :lol:

якраз нічого не очікував. багато що зрозуміло з того, як людина себе веде й про що пише ;) й зрозуміло, що коли людина топить за право ухилятися, то немає в неї ніякої броні чи відстрочки. а дані оновила напевне половина, може трохи більше.


так броня це те саме ухиляння від бойової участі тільки законне.
вигадане владою чому отим нізя на фронт.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:43

  tester7336 написав:
  Shaman написав:

а ви очікували автобіографію з фото і скрінами документів? :lol:

якраз нічого не очікував. багато що зрозуміло з того, як людина себе веде й про що пише ;) й зрозуміло, що коли людина топить за право ухилятися, то немає в неї ніякої броні чи відстрочки. а дані оновила напевне половина, може трохи більше.[/quote]

так броня це те саме ухиляння від бойової участі тільки законне.
вигадане владою чому отим нізя на фронт.[/quote]
Имено , і хто там суддя?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:51

  Vadim_ написав:Имено , і хто там суддя?


хто підписує наказ той і суддя.
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 25 сер, 2024 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В контексте войны и ТГ-каналов ...

Во Франции задержали Павла Дурова ... И ...

И вся российская шобла, особенно, путинисты и прочие Z-патриоты в припадке бьются, шо Дурова нужно освобождать ...

И начали это писать сразу, как по команде

Хотя, ещё совсем недавно, в России Телеграмм хотели закрыть ...

Выводы тут однозначные - Дуров прямо или опосредованно работает с ФСБ

Вот тут у меня и начали закрадываться сомнения
А что если, попытки в России закрыть телеграмм - это был массовый стресс-тест, чтобы найти такую технологию, чтобы телегу никто не смог закрыть ...

Но это так, мои предположения
pesikot
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