У межах обміну полоненими з РФ у суботу, 24 серпня, під час якого в Україну повернулися 115 військовослужбовців, немає жодного бійця з бригади Азов.
Про це розповів командир 12 бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України Денис Прокопенко (Редіс). Відповідальним за обміни з української сторони необхідно було за радянськими традиціями організувати до свята медійну „перемогу“. Місця для полонених азовців, які вже понад двох років чекають на обіцяні обміни, у цій формулі не знайшлося», — зазначив Прокопенко.
За словами командира Азову, у російському полоні наразі залишаються 900 оборонців Азовсталі. За його словами, до азовців у російському полоні «окупанти ставляться найгірше».
«Попри те, що полонені росіяни самі просили обміняти їх на „азовців“. Попри те, що українська переговорна група мала колосальний важіль впливу під час цього обміну, виступаючи з позиції сили. Усім цим не скористались. У сьогоднішньому обміні вкотре немає жодного „азовця“. Дорогоцінний шанс та час втрачені», — додав Прокопенко.
Рапорти на звільнення "за сімейними обставинами" почали "загублюватись"
Навіть, не те щоб загублюватись, а їх тупо відкидають в "стопку на пізніший розгляд"...(зі слів того, хто особисто заносить всі рапорти на стіл комбригу)
От на Марсі: Отак вже 3міс не може звільнитись один(правда не з нашої батареї) батько з трьома неповнолітніми дітьми... Вже 2міс не може звільнитись марсіанський комбат по догляду за мамою в якої рак кісток... І ще один по догляду теж не може вже звільнитись 5міс.
А тепер питання до знавців! Які є варіанти боротьби з цією куєтою: (так, як я розумію, що ті рапорти ніхто не реєструє, хоч і повинні/зобов'язані)
Забороняється: 1) встановлювати будь-які інші вимоги щодо форми та змісту паперового рапорту, що не передбачені цим Порядком, у тому числі стосовно:
подання рапортів з окремих питань виключно написаними власноруч або друкованим способом;
недотримання вимог щодо розміру полів, відступів, шрифтів, кольору чорнила чи друку, розміру та якості паперу тощо, які не передбачені цим Порядком;
наявності граматичних, синтаксичних чи інших помилок, які не впливають на суть рапорту;
2) відмовляти у розгляді рапорту у разі відсутності доданих документів або інформації, які є або повинні бути в наявності у розпорядженні командира (начальника), створюються/формуються/видаються самим підрозділом та/або можуть бути витребувані підрозділом в іншого підрозділу та/або відповідного закладу охорони здоров'я тощо;
3) вимагати від військовослужбовця попереднього усного погодження паперового або електронного рапорту із безпосереднім або прямим командиром (начальником) перед його фактичним поданням відповідно до положень цього Порядку;
4) відмовляти у прийнятті (реєстрації) власноруч написаних рапортів військовослужбовців.
Початок перебігу строку розгляду паперового рапорту розпочинається із часу подання рапорту, а не часу його реєстрації в службі діловодства.
У разі направлення рапорту засобами поштового зв'язку часом подання рапорту є дата надходження рапорту до поштового відділення за місцем знаходження відповідного підрозділу.
- Рапорт відправляти Укрпоштою, заказним листом з описом вкладення на "офіційний" адрес бригади, бажано так щоб до відділенні укрпошти він дійшов в п"ятницю вечером. - Підтвердженням факту подання рапорту та дати початку його розгляду буде відповідна квитанція від Укрпошти. - На 15 день - письмова (знову Укрпоштою) скарга в ВСП. Після чого в частину повинні приїхати спеціально навчені люди, які "доможуть знайти" рапорт, та проведуть "розяснювальну роботу" з командирами.
Поради юристки:
Наприкінці рапорту додайте прохання уточнити наказ. Додаю форму рапорту для уточнення наказу. ... внести у цю форму, там де місце для зазначення ознак незаконного наказу:
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________ (ПІБ, звання, посада, підрозділ), отримав від ______________________________________ (посада, звання командира, який віддав наказ) наказ ____________ (номер і дата наказу) про _____________________________________ (короткий виклад змісту наказу).
Однак зазначений наказ, на мою думку, містить ознаки незаконного/явно злочинного, а саме: ___________________________________________________________________________________ (вказати ознаки незаконності/явної злочинності наказу).
Згідно з ч. 1 ст. 35 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України наказ повинен бути сформульований чітко і не може допускати подвійного тлумачення.
Відповідно до ч. 1 ст. 37 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України підлеглий має право звернутися до командира (начальника) з проханням уточнити наказ.
З огляду на вищезазначене, керуючись ч. 1 ст. 37 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України,
ПРОШУ:
уточнити зміст наказу _________ (номер і дата наказу) про ___________________ (зміст наказу).
Подайте рапорт безпосередньо до командира (начальника), який віддав наказ. На другому точно такому самому екземплярі рапорту попросіть командира поставити відмітку про його отримання, дату, ПІБ і підпис для підтвердження прийняття рапорту. Другий екземпляр рапорту з відміткою про отримання сфотографуйте і відпрвіте фото дружині для збереження.
Якщо немає змоги переписувати рапорт у 2-х екземплярах, то на тому екземплярц, який подаватимете командиру просіть щоб поставив відмітку про отримання, як вказано вище і сфотографуйте його.
Якщо навіть після уточнення командир вимагає від вас виконання такого наказу – підготуйте письмову скаргу з обґрунтуванням незаконності наказу за зразком та подайте таку скаргу до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку: Військова служби правопорядку Збройних Сил України за «телефоном довіри» (O44) 454-73-O8 та/або за телефоном «гарячої лінії» (O44) 456-73-O3 для повідомлення факту отримання явно злочинного наказу
Маю думку, що зараз всі накази про виїзд на фронт -- незаконні... 😒
Бо солдатів не навчають як ховатись від дронів. А їх там зараз на порядок більше аніж у 2022. І вони вже й не глушаться, бо замість малого пультика в руках почали використовувати виносні антени...
ми катались на полігони, бігали двійочки-трійочки, але от ні разу хоч би у групах не розсилали відео з дронів різних типів (дорогі мавіки з хорошим зумом і дешеві fpv) і поради щодо маскування. У кожного свої уявлення. Кожен запросто побіжить під сонцем ховатись-маскуватись -- і самою перебіжкою якраз себе і всіх і видасть, а потім починаються міномети, fpv...
Це якщо не саботаж, то, щонайменше, злочинна бездіяльність. Мізерних зусиль не хочуть докласти. І, можливо, це основна причина чому фронт так сиплеться, і навіть накопані й накриті бліндажі вже не наші за один(!) тиждень або місяць...
Shaman написав:це суперечка ні про що. давайте ще раз повторимо - йти й армію страшно, бо війна, люди гинуть або поранені. оце основна причина - страх. а чому не йти, то вигадають різні причини, щоб держава не робила...
именно: разговор ни о чем - пока в ЗУ о ВС не будет строки вида "все пэрэсични обязаны в течении одного дня стать военнослужащими". Пока же пэрэсичные - в отличии от тцкшников - вполне себе в рамках Закона действуют.
ви свої проблеми вирішили? вирішили. а чого так переймаєтесь - все щось собі хочете довести, що все правильно зробили? правильно, врятували таку цінну тушку. чи досі муляє, скільки це коштувало?
тому вивчайте краще не Конституцію України, а правила отримання допомоги - щоб випадково не злетіти. ну й мову відповідно - бо допомога рано чи пізно закінчиться, а гроші треба заробляти. а щоб кнопати далі в Німеччині рівень мови має бути чималий
Я це називає «кримський синдром» Чому кримчани (які вступили в армію кацапів) а також динири найбільше ненавидять Україну? Бо вони її зрадили. Не стане України - не буде почуття вини. З Хантером та сама історія.
не всі втовпилися за квитком. багатьом сказали йти додому чекати.
Ну так вони ж на обліку? Отже нема проблеми отримати загран?
sergey_sryvkin написав:............ Тому якщо ви дійсно хочете підтримки мобілізації, чи щось такого, людей треба заохочувати. Прессінг викликає суто зворотню реакцію, послати подалі, або відстрілюватись...
Через добу після того, як Дмитрук втік йому оголосили підозру
Народному депутату України Артему Дмитруку повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.
За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього. Дії підозрюваного кваліфіковано:
▫️за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;
▫️за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.
Крім того, в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Дії підозрюваного кваліфіковано:
▫️за ч. 1 ст. 122 КК України – умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;
▫️за ч. 1 ст. 296 КК України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.
У зв’язку з викладеним, відповідно до вимог КПК України, підозрюваний викликається до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій: