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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9577957895799580

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 17:37

  Hotab написав:Ну так вони ж на обліку?


ви впевнені? бо знаю від того хто встиг втовпитися якраз під час їх відправки палили особові справи.
то той хто не встиг втовпитися а був відправлений додому на очікувіння то може нічого в нього й не бути. як ви уявляєте щоб тцк оформляло документи тим кого відправляє додому коли в цей же час палить те що є?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 18:13

К вопросу об избытке эл-энергии.
На завтра у меня обещают плановое отключение с 9.00 до 17.00.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 18:19

  ЛАД написав:К вопросу об избытке эл-энергии.
На завтра у меня обещают плановое отключение с 9.00 до 17.00.

А в связи с чем отключение ?

Плановыми могут быть и ремонтные работы

Давай скрин с бота, адрес можешь затереть
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:це суперечка ні про що. давайте ще раз повторимо - йти й армію страшно, бо війна, люди гинуть або поранені. оце основна причина - страх. а чому не йти, то вигадають різні причини, щоб держава не робила...

ИМХО не так страшно загинути чи стати інвалідом, якщо ти 100% впевнений, що держава родину не кине і забезпечить не гірше, ніж якщо б ти був здоровим. А звісно, коли ти потрібен тільки поки здоровий, то страшно.
Дюрі-бачі
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