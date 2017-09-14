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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 сер, 2024 17:37
Hotab написав:
Ну так вони ж на обліку?
ви впевнені? бо знаю від того хто встиг втовпитися якраз під час їх відправки палили особові справи.
то той хто не встиг втовпитися а був відправлений додому на очікувіння то може нічого в нього й не бути. як ви уявляєте щоб тцк оформляло документи тим кого відправляє додому коли в цей же час палить те що є?
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Додано: Нед 25 сер, 2024 18:13
К вопросу об избытке эл-энергии.
На завтра у меня обещают плановое отключение с 9.00 до 17.00.
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ЛАД
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Додано: Нед 25 сер, 2024 18:19
ЛАД написав:
К вопросу об избытке эл-энергии.
На завтра у меня обещают плановое
отключение с 9.00 до 17.00.
А в связи с чем отключение ?
Плановыми могут быть и ремонтные работы
Давай скрин с бота, адрес можешь затереть
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pesikot
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Додано: Нед 25 сер, 2024 18:38
Shaman написав:
це суперечка ні про що. давайте ще раз повторимо - йти й армію страшно, бо війна, люди гинуть або поранені. оце основна причина - страх. а чому не йти, то вигадають різні причини, щоб держава не робила...
ИМХО не так страшно загинути чи стати інвалідом, якщо ти 100% впевнений, що держава родину не кине і забезпечить не гірше, ніж якщо б ти був здоровим. А звісно, коли ти потрібен тільки поки здоровий, то страшно.
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Дюрі-бачі
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