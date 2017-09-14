ви впевнені? бо знаю від того хто встиг втовпитися якраз під час їх відправки палили особові справи. то той хто не встиг втовпитися а був відправлений додому на очікувіння то може нічого в нього й не бути. як ви уявляєте щоб тцк оформляло документи тим кого відправляє додому коли в цей же час палить те що є?
Shaman написав:це суперечка ні про що. давайте ще раз повторимо - йти й армію страшно, бо війна, люди гинуть або поранені. оце основна причина - страх. а чому не йти, то вигадають різні причини, щоб держава не робила...
ИМХО не так страшно загинути чи стати інвалідом, якщо ти 100% впевнений, що держава родину не кине і забезпечить не гірше, ніж якщо б ти був здоровим. А звісно, коли ти потрібен тільки поки здоровий, то страшно.
Shaman написав:це суперечка ні про що. давайте ще раз повторимо - йти й армію страшно, бо війна, люди гинуть або поранені. оце основна причина - страх. а чому не йти, то вигадають різні причини, щоб держава не робила...
ИМХО не так страшно загинути чи стати інвалідом, якщо ти 100% впевнений, що держава родину не кине і забезпечить не гірше, ніж якщо б ти був здоровим. А звісно, коли ти потрібен тільки поки здоровий, то страшно.
Ок
Мій колега, отримав важке поранення влітку 2022 року. Кілька тижнів коми. Рука не працювала взагалі. Лікування, реабілітація, все за рахунок держави Інвалідність
Зараз, вже рік, як працює Може навіть підтягнутись один раз
То це як, впевненість, що держава не кине ? Чи ще впевненості немає ?
pesikot написав:Зараз, вже рік, як працює Може навіть підтягнутись один раз
може іншу історію розказати. знаю хто на собі труби носив (не солому) а тепер нічого важкого підняти не може. а так як заробляв фізичною працею завжди то і заробляє зараз ніяк. бо сторож. то це як - держава кинула чи ні? хоча так - всі операції були державним коштом. але далі як жити? на інвалідні + сторожові? так на них сім’ю не утримати.
Shaman написав:це суперечка ні про що. давайте ще раз повторимо - йти й армію страшно, бо війна, люди гинуть або поранені. оце основна причина - страх. а чому не йти, то вигадають різні причини, щоб держава не робила...
ИМХО не так страшно загинути чи стати інвалідом, якщо ти 100% впевнений, що держава родину не кине і забезпечить не гірше, ніж якщо б ти був здоровим. А звісно, коли ти потрібен тільки поки здоровий, то страшно.
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Востаннє редагувалось Успіх в Нед 25 сер, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Зараз, вже рік, як працює Може навіть підтягнутись один раз
може іншу історію розказати. знаю хто на собі труби носив (не солому) а тепер нічого важкого підняти не може. а так як заробляв фізичною працею завжди то і заробляє зараз ніяк. бо сторож. то це як - держава кинула чи ні? хоча так - всі операції були державним коштом. але далі як жити? на інвалідні + сторожові? так на них сім’ю не утримати.
pesikot написав:Зараз, вже рік, як працює Може навіть підтягнутись один раз
може іншу історію розказати. знаю хто на собі труби носив (не солому) а тепер нічого важкого підняти не може. а так як заробляв фізичною працею завжди то і заробляє зараз ніяк. бо сторож. то це як - держава кинула чи ні? хоча так - всі операції були державним коштом. але далі як жити? на інвалідні + сторожові? так на них сім’ю не утримати.
Розказуй, підробиці
Яке поранення, чи прохожив реабілітацію ? Чи забив на це ?
Shaman написав:це суперечка ні про що. давайте ще раз повторимо - йти й армію страшно, бо війна, люди гинуть або поранені. оце основна причина - страх. а чому не йти, то вигадають різні причини, щоб держава не робила...
именно: разговор ни о чем - пока в ЗУ о ВС не будет строки вида "все пэрэсични обязаны в течении одного дня стать военнослужащими". Пока же пэрэсичные - в отличии от тцкшников - вполне себе в рамках Закона действуют.
ви свої проблеми вирішили? вирішили. а чого так переймаєтесь
за Родину переживаю: с таким креном в сторону автократии - как бы не перевернулась лодка