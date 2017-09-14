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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 957895799580958195829583>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 17:37

  Hotab написав:Ну так вони ж на обліку?


ви впевнені? бо знаю від того хто встиг втовпитися якраз під час їх відправки палили особові справи.
то той хто не встиг втовпитися а був відправлений додому на очікувіння то може нічого в нього й не бути. як ви уявляєте щоб тцк оформляло документи тим кого відправляє додому коли в цей же час палить те що є?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 18:13

К вопросу об избытке эл-энергии.
На завтра у меня обещают плановое отключение с 9.00 до 17.00.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 18:19

  ЛАД написав:К вопросу об избытке эл-энергии.
На завтра у меня обещают плановое отключение с 9.00 до 17.00.

А в связи с чем отключение ?

Плановыми могут быть и ремонтные работы

Давай скрин с бота, адрес можешь затереть
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:це суперечка ні про що. давайте ще раз повторимо - йти й армію страшно, бо війна, люди гинуть або поранені. оце основна причина - страх. а чому не йти, то вигадають різні причини, щоб держава не робила...

ИМХО не так страшно загинути чи стати інвалідом, якщо ти 100% впевнений, що держава родину не кине і забезпечить не гірше, ніж якщо б ти був здоровим. А звісно, коли ти потрібен тільки поки здоровий, то страшно.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 18:46

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:це суперечка ні про що. давайте ще раз повторимо - йти й армію страшно, бо війна, люди гинуть або поранені. оце основна причина - страх. а чому не йти, то вигадають різні причини, щоб держава не робила...

ИМХО не так страшно загинути чи стати інвалідом, якщо ти 100% впевнений, що держава родину не кине і забезпечить не гірше, ніж якщо б ти був здоровим. А звісно, коли ти потрібен тільки поки здоровий, то страшно.

Ок

Мій колега, отримав важке поранення влітку 2022 року.
Кілька тижнів коми.
Рука не працювала взагалі. Лікування, реабілітація, все за рахунок держави
Інвалідність

Зараз, вже рік, як працює
Може навіть підтягнутись один раз

То це як, впевненість, що держава не кине ? Чи ще впевненості немає ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:09

  pesikot написав:Зараз, вже рік, як працює
Може навіть підтягнутись один раз


може іншу історію розказати. знаю хто на собі труби носив (не солому) а тепер нічого важкого підняти не може.
а так як заробляв фізичною працею завжди то і заробляє зараз ніяк. бо сторож.
то це як - держава кинула чи ні? хоча так - всі операції були державним коштом.
але далі як жити? на інвалідні + сторожові? так на них сім’ю не утримати.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:16

Отож! Наче ж все просто!!! Все ж на поверхні!!!

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:це суперечка ні про що. давайте ще раз повторимо - йти й армію страшно, бо війна, люди гинуть або поранені. оце основна причина - страх. а чому не йти, то вигадають різні причини, щоб держава не робила...

ИМХО не так страшно загинути чи стати інвалідом, якщо ти 100% впевнений, що держава родину не кине і забезпечить не гірше, ніж якщо б ти був здоровим. А звісно, коли ти потрібен тільки поки здоровий, то страшно.
Прикрутіть кнопку - хочу плюсанути!👍👍👍
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 25 сер, 2024 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:16

  tester7336 написав:
  pesikot написав:Зараз, вже рік, як працює
Може навіть підтягнутись один раз


може іншу історію розказати. знаю хто на собі труби носив (не солому) а тепер нічого важкого підняти не може.
а так як заробляв фізичною працею завжди то і заробляє зараз ніяк. бо сторож.
то це як - держава кинула чи ні? хоча так - всі операції були державним коштом.
але далі як жити? на інвалідні + сторожові? так на них сім’ю не утримати.

таких историй - уйма. Фишка называется "вывод за штат"
https://war.telegraf.com.ua/statti/2023 ... kh-zabuvae
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:17

  tester7336 написав:
  pesikot написав:Зараз, вже рік, як працює
Може навіть підтягнутись один раз


може іншу історію розказати. знаю хто на собі труби носив (не солому) а тепер нічого важкого підняти не може.
а так як заробляв фізичною працею завжди то і заробляє зараз ніяк. бо сторож.
то це як - держава кинула чи ні? хоча так - всі операції були державним коштом.
але далі як жити? на інвалідні + сторожові? так на них сім’ю не утримати.

Розказуй, підробиці

Яке поранення, чи прохожив реабілітацію ? Чи забив на це ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:20

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:це суперечка ні про що. давайте ще раз повторимо - йти й армію страшно, бо війна, люди гинуть або поранені. оце основна причина - страх. а чому не йти, то вигадають різні причини, щоб держава не робила...

именно: разговор ни о чем - пока в ЗУ о ВС не будет строки вида "все пэрэсични обязаны в течении одного дня стать военнослужащими".
Пока же пэрэсичные - в отличии от тцкшников - вполне себе в рамках Закона действуют.

ви свої проблеми вирішили? вирішили. а чого так переймаєтесь

за Родину переживаю: с таким креном в сторону автократии - как бы не перевернулась лодка :(
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