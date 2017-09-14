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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95799580958195829583>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:21

  _hunter написав:таких историй - уйма. Фишка называется "вывод за штат"
https://war.telegraf.com.ua/statti/2023 ... kh-zabuvae

Ну да ...

Это же проще, из Германии, давать ссылки на хрен пойми какие сайты
И считать, что это истина
Жизнь в телефоне у тебя ....

Реальность в Украине совершенно иная
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:27

  pesikot написав:
  tester7336 написав:
  pesikot написав:Зараз, вже рік, як працює
Може навіть підтягнутись один раз


може іншу історію розказати. знаю хто на собі труби носив (не солому) а тепер нічого важкого підняти не може.
а так як заробляв фізичною працею завжди то і заробляє зараз ніяк. бо сторож.
то це як - держава кинула чи ні? хоча так - всі операції були державним коштом.
але далі як жити? на інвалідні + сторожові? так на них сім’ю не утримати.

Розказуй, підробиці

Яке поранення, чи прохожив реабілітацію ? Чи забив на це ?


все проходив. і лікування і реабілітацію. діагноза не знаю. знаю що трапилось після поранення в голову. чи тобі знову тільки скріни доків подавай?
а взагалі вже вище вірно написали - таких історій багато. якби ти хотів бачити - то побачив би. чи ти вважаєш що такого як вивід поза штат не має зараз в армії?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:33

  Hotab написав:Я це називає «кримський синдром»
Чому кримчани (які вступили в армію кацапів) а також динири найбільше ненавидять Україну?
Бо вони її зрадили. Не стане України - не буде почуття вини.


Подумал тоже сегодня про это. Обсуждали сегодня с мужиками вероятности нескольких сценариев войны и тут снова кто-то поднял тему про ждунов в Харькове. Да, они были и есть. Выдает их неестественно негативная риторика по отношению к Киеву, к Украине, к ВСУ. Это ведь они сначала войны рьяно пытались доказать, что обстреливали Харьков кто угодно, но не россияне. Дауны, блядь.

Жить рядом с ними не только неприятно, но и опасно. Они могут через телеграмм навести на объекты инфраструктуры, которые еще уцелели или уже восстановили после прошлых ракетных обстрелов со стороны кремлевских террористов. В этой связи считаю необходимым заблокировать телеграмм при отсутствии реальных возможностей блокировать подобные сообщения (по ключевым словам, например, с указанием координат и т.д.).

Так вот сегодня ждуны чуть поджали свои очки. Небольшие успехи в Курской области и уменьшение прилетов КАБов по Харькову запустили в их редких извилинах мысли о том, что война может закончится и не так, как хочет кремль. И тогда придется резко переобуваться. :)
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:35

Из контакта с "группой оповещения тцк"
Загорелых не останавливаем.
Бледных жёстко тормозим проверяем.
Точность метода под 100%
Сами наверное догадались почему.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:36

  tester7336 написав:
  pesikot написав:
  tester7336 написав:
може іншу історію розказати. знаю хто на собі труби носив (не солому) а тепер нічого важкого підняти не може.
а так як заробляв фізичною працею завжди то і заробляє зараз ніяк. бо сторож.
то це як - держава кинула чи ні? хоча так - всі операції були державним коштом.
але далі як жити? на інвалідні + сторожові? так на них сім’ю не утримати.

Розказуй, підробиці

Яке поранення, чи прохожив реабілітацію ? Чи забив на це ?


все проходив. і лікування і реабілітацію. діагноза не знаю. знаю що трапилось після поранення в голову. чи тобі знову тільки скріни доків подавай?
а взагалі вже вище вірно написали - таких історій багато. якби ти хотів бачити - то побачив би. чи ти вважаєш що такого як вивід поза штат не має зараз в армії?

Ага, вже бачу.
Фактів немає, узагальнення, перехід на особистості оппонента

Скучно мені з тобою ...

Удар не тримаєшь, зливаєшься в каналізацію ... )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:37

  UA написав:Из контакта с "группой оповещения тцк"
Загорелых не останавливаем.
Бледных жёстко тормозим проверяем.
Точность метода под 100%
Сами наверное догадались почему.

Мент - это не профессия
Мент - это диагноз
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:39

  pesikot написав:
  ЛАД написав:К вопросу об избытке эл-энергии.
На завтра у меня обещают плановое отключение с 9.00 до 17.00.

А в связи с чем отключение ?

Плановыми могут быть и ремонтные работы


Вероятнее всего отключение у ЛАДа связана с ремонтными работами в его локации. В Харькове ситуация с э/э улучшается с каждой неделей.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:39

  pesikot написав:Ага, вже бачу.
Фактів немає, узагальнення, перехід на особистості оппонента

Скучно мені з тобою ...

Удар не тримаєшь, зливаєшься в каналізацію ... )


давай перелік фактів які ти хочеш щоб я надав.
тоді побалакаєм хто злився.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В кого є думки, чому не було по ударів по Києву, як грозились кацапи.
Чи не пов'язано це з появою ф16?
І чому не було масованого обстрілу балістичними ракетами?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:44

  UA написав:Из контакта с "группой оповещения тцк"
Загорелых не останавливаем.
Бледных жёстко тормозим проверяем.
Точность метода под 100%
Сами наверное догадались почему.

Та с таким солнцем в Украине этим летом такое впечатление, что и не выходя целыми днями из дома можно хорошо загореть. Окна открыты, ультрафиолет проникает в дом и отражается от стен. Загар обеспечен. :)
buratinyo
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