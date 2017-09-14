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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 сер, 2024 19:21
Ну да ...
Это же проще, из Германии, давать ссылки на хрен пойми какие сайты
И считать, что это истина
Жизнь в телефоне у тебя ....
Реальность в Украине совершенно иная
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pesikot
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Додано: Нед 25 сер, 2024 19:27
pesikot написав: tester7336 написав: pesikot написав:
Зараз, вже рік, як працює
Може навіть підтягнутись один раз
може іншу історію розказати. знаю хто на собі труби носив (не солому) а тепер нічого важкого підняти не може.
а так як заробляв фізичною працею завжди то і заробляє зараз ніяк. бо сторож.
то це як - держава кинула чи ні? хоча так - всі операції були державним коштом.
але далі як жити? на інвалідні + сторожові? так на них сім’ю не утримати.
Розказуй, підробиці
Яке поранення, чи прохожив реабілітацію ? Чи забив на це ?
все проходив. і лікування і реабілітацію. діагноза не знаю. знаю що трапилось після поранення в голову. чи тобі знову тільки скріни доків подавай?
а взагалі вже вище вірно написали - таких історій багато. якби ти хотів бачити - то побачив би. чи ти вважаєш що такого як вивід поза штат не має зараз в армії?
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tester7336
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Додано: Нед 25 сер, 2024 19:33
Hotab написав:
Я це називає «кримський синдром»
Чому кримчани (які вступили в армію кацапів) а також динири найбільше ненавидять Україну?
Бо вони її зрадили. Не стане України - не буде почуття вини.
Подумал тоже сегодня про это. Обсуждали сегодня с мужиками вероятности нескольких сценариев войны и тут снова кто-то поднял тему про ждунов в Харькове. Да, они были и есть. Выдает их неестественно негативная риторика по отношению к Киеву, к Украине, к ВСУ. Это ведь они сначала войны рьяно пытались доказать, что обстреливали Харьков кто угодно, но не россияне. Дауны, блядь.
Жить рядом с ними не только неприятно, но и опасно. Они могут через телеграмм навести на объекты инфраструктуры, которые еще уцелели или уже восстановили после прошлых ракетных обстрелов со стороны кремлевских террористов. В этой связи считаю необходимым заблокировать телеграмм при отсутствии реальных возможностей блокировать подобные сообщения (по ключевым словам, например, с указанием координат и т.д.).
Так вот сегодня ждуны чуть поджали свои очки. Небольшие успехи в Курской области и уменьшение прилетов КАБов по Харькову запустили в их редких извилинах мысли о том, что война может закончится и не так, как хочет кремль. И тогда придется резко переобуваться.
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buratinyo
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Додано: Нед 25 сер, 2024 19:35
Из контакта с "группой оповещения тцк"
Загорелых не останавливаем.
Бледных жёстко тормозим проверяем.
Точность метода под 100%
Сами наверное догадались почему.
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UA
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Додано: Нед 25 сер, 2024 19:36
tester7336 написав: pesikot написав: tester7336 написав:
може іншу історію розказати. знаю хто на собі труби носив (не солому) а тепер нічого важкого підняти не може.
а так як заробляв фізичною працею завжди то і заробляє зараз ніяк. бо сторож.
то це як - держава кинула чи ні? хоча так - всі операції були державним коштом.
але далі як жити? на інвалідні + сторожові? так на них сім’ю не утримати.
Розказуй, підробиці
Яке поранення, чи прохожив реабілітацію ? Чи забив на це ?
все проходив. і лікування і реабілітацію. діагноза не знаю. знаю що трапилось після поранення в голову. чи тобі знову тільки скріни доків подавай?
а взагалі вже вище вірно написали - таких історій багато. якби ти хотів бачити - то побачив би. чи ти вважаєш що такого як вивід поза штат не має зараз в армії?
Ага, вже бачу.
Фактів немає, узагальнення, перехід на особистості оппонента
Скучно мені з тобою ...
Удар не тримаєшь, зливаєшься в каналізацію ... )
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pesikot
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Додано: Нед 25 сер, 2024 19:37
UA написав:
Из контакта с "группой оповещения тцк"
Загорелых не останавливаем.
Бледных жёстко тормозим проверяем.
Точность метода под 100%
Сами наверное догадались почему.
Мент - это не профессия
Мент - это диагноз
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pesikot
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Додано: Нед 25 сер, 2024 19:39
pesikot написав: ЛАД написав:
К вопросу об избытке эл-энергии.
На завтра у меня обещают плановое
отключение с 9.00 до 17.00.
А в связи с чем отключение ?
Плановыми могут быть и ремонтные работы
Вероятнее всего отключение у ЛАДа связана с ремонтными работами в его локации. В Харькове ситуация с э/э улучшается с каждой неделей.
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buratinyo
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Додано: Нед 25 сер, 2024 19:39
pesikot написав:
Ага, вже бачу.
Фактів немає, узагальнення, перехід на особистості оппонента
Скучно мені з тобою ...
Удар не тримаєшь, зливаєшься в каналізацію ... )
давай перелік фактів які ти хочеш щоб я надав.
тоді побалакаєм хто злився.
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tester7336
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Додано: Нед 25 сер, 2024 19:40
В кого є думки, чому не було по ударів по Києву, як грозились кацапи.
Чи не пов'язано це з появою ф16?
І чому не було масованого обстрілу балістичними ракетами?
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Додано: Нед 25 сер, 2024 19:44
UA написав:
Из контакта с "группой оповещения тцк"
Загорелых не останавливаем.
Бледных жёстко тормозим проверяем.
Точность метода под 100%
Сами наверное догадались почему.
Та с таким солнцем в Украине этим летом такое впечатление, что и не выходя целыми днями из дома можно хорошо загореть. Окна открыты, ультрафиолет проникает в дом и отражается от стен. Загар обеспечен.
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