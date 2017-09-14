RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9580958195829583>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:46

  tester7336 написав:
  pesikot написав:Ага, вже бачу.
Фактів немає, узагальнення, перехід на особистості оппонента

Скучно мені з тобою ...

Удар не тримаєшь, зливаєшься в каналізацію ... )


давай перелік фактів які ти хочеш щоб я надав.
тоді побалакаєм хто злився.

Ти вже програв, ти вже злився )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10158
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:48

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО не так страшно загинути чи стати інвалідом, якщо ти 100% впевнений, що держава родину не кине і забезпечить не гірше, ніж якщо б ти був здоровим. А звісно, коли ти потрібен тільки поки здоровий, то страшно.

Ок

Мій колега, отримав важке поранення влітку 2022 року.
Кілька тижнів коми.
Рука не працювала взагалі. Лікування, реабілітація, все за рахунок держави
Інвалідність
Зараз, вже рік, як працює
Може навіть підтягнутись один раз
То це як, впевненість, що держава не кине ? Чи ще впевненості немає ?

Ким був до війни згаданий колега? Якщо люмпен-бюджетник віком за 50 - то мабудь так і є - по його мірках не кинула, можливо навіть пенсія буде значно вищою, ніж та на яку міг би розраховувати якби не був мобілізований.

А як щодо загиблих висококваліфікованих спеціалістів віком 30-45 років з доходом понад $50 000 в рік?
Може їх сім"ям які отримають в кращому випадку 5-7 річних доходів загиблого, які раніше були представниками середнього класу, а зараз або вже живуть на межі бідності, або через кілька років опиняться далеко за нею - розкажете як їх держава не кинула та забезпечує не гірше, ніж це робив чоловік поки був живим?
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 25.01.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:50

  Бетон написав:В кого є думки, чому не було по ударів по Києву, як грозились кацапи.

Моя думка, що не потрібно сцятись ... як ти, охоче робишь )

Бо чим більше шкаф, тим голосніше падає ...

Тебе це теж стосується
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10158
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:52

  candle645 написав:
  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО не так страшно загинути чи стати інвалідом, якщо ти 100% впевнений, що держава родину не кине і забезпечить не гірше, ніж якщо б ти був здоровим. А звісно, коли ти потрібен тільки поки здоровий, то страшно.

Ок

Мій колега, отримав важке поранення влітку 2022 року.
Кілька тижнів коми.
Рука не працювала взагалі. Лікування, реабілітація, все за рахунок держави
Інвалідність
Зараз, вже рік, як працює
Може навіть підтягнутись один раз
То це як, впевненість, що держава не кине ? Чи ще впевненості немає ?

Ким був до війни згаданий колега? Якщо люмпен-бюджетник віком за 50 - то мабудь так і є - по його мірках не кинула, можливо навіть пенсія буде значно вищою, ніж та на яку міг би розраховувати якби не був мобілізований.

Які пішли фантазії нелолугих ...

Ніт, не люмпен, не бюджетник, 40+
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10158
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:52

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Так же, как Water не смог ответить на вопрос о том, какой заговор с целью "захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу" организовал Кравец и чем закончилось дело.

Воно мені не цікаво. Вам цікаво- гугліть.
Трішки глянув, там якісь плівки Вовка, людина в базі Миротворець.
На Антикорі стаття:
https://antikor.com.ua/articles/650916- ... _pozitsiej
якщо кому потрібен адвокат з гнучкими моральними якостями, рекомендуємо Ростислава Кравця.

Мне тоже не очень интересно.

Якщо воно вам не цікаво, тоді для чого ви пишете?
Но вы выложили цитату, в которой он обвиняется в таком серьёзном преступлении, чтобы доказать, что он преступник и слушать его не надо.

Я Вам забороняв його слухать? Дивний ви якийсь. Ви можете і баднюковича слухать, і пуйла.
Ни та цитата, ни статья в Антикоре ничего не доказывают.

А ви хотіли від мене доказів? Справа є? А докази в таких справах можуть не один рік збиратись. Плюс користь для самого Кравця, на кого справа заведена, до ТЦК не заберуть, бо він учасник кримінального провадження.
Плюс він шось за гонорари сказав свої, та юриста з Інфоксу. Для чого- неясно. Хтось йому гонорари все ж сплачує, явно він без хліба не сидить. А юрист у Інфокса скоріш за все на окладі, тобто скільки запропонували, на стільки він і пішов працювать.
Water
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:56

А тим часом на Марсі тиждень навчань вже позаду ;)

  Bobua написав:
  candle645 написав:
  Успіх написав:А то тут підкралась біда непомітно!

Рапорти на звільнення "за сімейними обставинами" почали "загублюватись" :shock: :twisted:

Навіть, не те щоб загублюватись, а їх тупо відкидають в "стопку на пізніший розгляд"...(зі слів того, хто особисто заносить всі рапорти на стіл комбригу)

От на Марсі:
Отак вже 3міс не може звільнитись один(правда не з нашої батареї) батько з трьома неповнолітніми дітьми...
Вже 2міс не може звільнитись марсіанський комбат по догляду за мамою в якої рак кісток...
І ще один по догляду теж не може вже звільнитись 5міс.

А тепер питання до знавців!
Які є варіанти боротьби з цією куєтою:
(так, як я розумію, що ті рапорти ніхто не реєструє, хоч і повинні/зобов'язані)

Що скажете панове?


Читати та діяти згідно 531-го наказу МО

Забороняється:
1) встановлювати будь-які інші вимоги щодо форми та змісту паперового рапорту, що не передбачені цим Порядком, у тому числі стосовно:

подання рапортів з окремих питань виключно написаними власноруч або друкованим способом;

недотримання вимог щодо розміру полів, відступів, шрифтів, кольору чорнила чи друку, розміру та якості паперу тощо, які не передбачені цим Порядком;

наявності граматичних, синтаксичних чи інших помилок, які не впливають на суть рапорту;

2) відмовляти у розгляді рапорту у разі відсутності доданих документів або інформації, які є або повинні бути в наявності у розпорядженні командира (начальника), створюються/формуються/видаються самим підрозділом та/або можуть бути витребувані підрозділом в іншого підрозділу та/або відповідного закладу охорони здоров'я тощо;

3) вимагати від військовослужбовця попереднього усного погодження паперового або електронного рапорту із безпосереднім або прямим командиром (начальником) перед його фактичним поданням відповідно до положень цього Порядку;

4) відмовляти у прийнятті (реєстрації) власноруч написаних рапортів військовослужбовців.

Початок перебігу строку розгляду паперового рапорту розпочинається із часу подання рапорту, а не часу його реєстрації в службі діловодства.

У разі направлення рапорту засобами поштового зв'язку часом подання рапорту є дата надходження рапорту до поштового відділення за місцем знаходження відповідного підрозділу.


- Рапорт відправляти Укрпоштою, заказним листом з описом вкладення на "офіційний" адрес бригади, бажано так щоб до відділенні укрпошти він дійшов в п"ятницю вечером.
- Підтвердженням факту подання рапорту та дати початку його розгляду буде відповідна квитанція від Укрпошти.
- На 15 день - письмова (знову Укрпоштою) скарга в ВСП. Після чого в частину повинні приїхати спеціально навчені люди, які "доможуть знайти" рапорт, та проведуть "розяснювальну роботу" з командирами.



Поради юристки:

Наприкінці рапорту додайте прохання уточнити наказ. Додаю форму рапорту для уточнення наказу. ... внести у цю форму, там де місце для зазначення ознак незаконного наказу:


"__" ______________ 2023 р.
Командиру
________________________________________
(посада, звання)
________________________________________
(військова частина)
________________________________________
(прізвище, ініціали)


Військовослужбовця
________________________________________
(посада, звання)
________________________________________
(військова частина)
_______________________________________
(прізвище, ініціали)
________________________________________
(зареєстроване місце проживання)
________________________________________
(електронна пошта)
________________________________________
(моб. телефон)

РАПОРТ

Я,_______________________________________________________________________________________________________________________ (ПІБ, звання, посада, підрозділ), отримав від ______________________________________ (посада, звання командира, який віддав наказ) наказ ____________ (номер і дата наказу) про _____________________________________ (короткий виклад змісту наказу).

Однак зазначений наказ, на мою думку, містить ознаки незаконного/явно злочинного, а саме: ___________________________________________________________________________________ (вказати ознаки незаконності/явної злочинності наказу).

Згідно з ч. 1 ст. 35 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України наказ повинен бути сформульований чітко і не може допускати подвійного тлумачення.

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України підлеглий має право звернутися до командира (начальника) з проханням уточнити наказ.

З огляду на вищезазначене, керуючись ч. 1 ст. 37 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України,

ПРОШУ:

уточнити зміст наказу _________ (номер і дата наказу) про ___________________ (зміст наказу).


____________________/__________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)


Подайте рапорт безпосередньо до командира (начальника), який віддав наказ. На другому точно такому самому екземплярі рапорту попросіть командира поставити відмітку про його отримання, дату, ПІБ і підпис для підтвердження прийняття рапорту. Другий екземпляр рапорту з відміткою про отримання сфотографуйте і відпрвіте фото дружині для збереження.




Якщо немає змоги переписувати рапорт у 2-х екземплярах, то на тому екземплярц, який подаватимете командиру просіть щоб поставив відмітку про отримання, як вказано вище і сфотографуйте його.



Якщо навіть після уточнення командир вимагає від вас виконання такого наказу – підготуйте письмову скаргу з обґрунтуванням незаконності наказу за зразком та подайте таку скаргу до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку: Військова служби правопорядку Збройних Сил України за «телефоном довіри» (O44) 454-73-O8 та/або за телефоном «гарячої лінії» (O44) 456-73-O3 для повідомлення факту отримання явно злочинного наказу



Маю думку, що зараз всі накази про виїзд на фронт -- незаконні... 😒

Бо солдатів не навчають як ховатись від дронів.
А їх там зараз на порядок більше аніж у 2022. І вони вже й не глушаться, бо замість малого пультика в руках почали використовувати виносні антени...

ми катались на полігони, бігали двійочки-трійочки, але от ні разу хоч би у групах не розсилали відео з дронів різних типів (дорогі мавіки з хорошим зумом і дешеві fpv) і поради щодо маскування. У кожного свої уявлення. Кожен запросто побіжить під сонцем ховатись-маскуватись -- і самою перебіжкою якраз себе і всіх і видасть, а потім починаються міномети, fpv...

Це якщо не саботаж, то, щонайменше, злочинна бездіяльність. Мізерних зусиль не хочуть докласти.
І, можливо, це основна причина чому фронт так сиплеться, і навіть накопані й накриті бліндажі вже не наші за один(!) тиждень або місяць...

Що-до "порада юристки" - воно то так, навіть простим солдатам зрозуміло, що краще подати рапорт, де тобі зробили і дали відміку "прийняв такогото числа"))
Але - це фатастика!©

І загалом - "якісь танці з бубном"... - а мало б бути(якщо не розглядають рапорт) - звичайний дзвінок на гарячу лінію і звичайне фото рапорта з датою, який подав... - і приїзджає перевірка і дає добрячого прочухана вищому командуванню + сурова догана + втрата премії!!!

Але, на жаль, це теж фантастика... :roll:

=======

По дронах:
Так як я з кожним днем все більше і більше починаю в цій кухні варитись, то:
1. Виносні антени - просто для "далеких подорожей" дрона, але теж можна заглушити ребом!
2. Ховатись? Хіба що в густих кущах!
Бо профі-дронщики, то можуть і поміж дерев, які не густо ростуть - вас ефпвішкою навздогнати!
Та й сховатись в бліндажі - не завжди "панацея", якщо немає дверей чи якась мас-сітка, чи якесь покривало не висить на коридорі до входу в бліндаж...

І ще - наші інструктори кажуть, що від проф-дронщика, який керує ефпвішкою-камікадзе, чи навіть, просто ефпвішкою зі скидом - ніякий крутий "шумахер" на будь-якій автівці, як би не петляв на польовій, чи такій дорозі - його наздоженуть і влучать!!!
(єдине, що може завадити - це звисаючі кущі-дерева над дорогою)
А так, то шансів упитляти = 0!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6779
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:56

  pesikot написав:Які пішли фантазії нелолугих ...

Ніт, не люмпен, не бюджетник, 40+


Такі ж фантазії, як і те що питання по суті було проігнороване...
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 25.01.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 19:58

  Бетон написав:В кого є думки, чому не було по ударів по Києву, як грозились кацапи.
Чи не пов'язано це з появою ф16?
І чому не було масованого обстрілу балістичними ракетами?


1. В Киеве самая лучшая в мире ПВО. Громко грозить Киеву обстрелом по эффективности вполне может быть сравнимым с реальным смешанными массовыми обстрелом ракетами и бпла. Так если результат будет одинаковым, то зачем платить больше, тратя ракеты?

2. F-16 пока оказывают больше моральное воздействие на вкс росии, чем приносят реальные потери. Думаю, что это отвлекающий момент для кремля, который в реальности сейчас страдает от нашествия наших бпла и ракет более дальнего радиуса действия, чем было раньше. Кто мог предположить неспособность кремлевских сил пво отразить их атаки?

Меня беспокоит угроза применения ядерного оружия кремлем. Причем он теоретически уже может это сделать практически безнаказанно как в юридическом смысле, так и в физическом, не получив ответку по своей территории.

Вариантов два для нанесения ядерного удара. Но возможно применения сразу обоих одновременно, что надежнее позволит скрыться кремлевской мафии под шумок в какой то стране чтобы дожить свой век.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 20:00

  Бетон написав:В кого є думки, чому не було по ударів по Києву, як грозились кацапи.
Чи не пов'язано це з появою ф16?
І чому не було масованого обстрілу балістичними ракетами?

ХЗ.
1. Провокация на КурАЭС
2. "Ответка" ядерными зарядами малой мощности по мостам через Днепр + Бескидский тоннель.
Лучше у Флер спросить, в области ненаучной фантастики ей нет равных.
UA
 
Повідомлень: 8643
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1860 раз.
Подякували: 2262 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 20:03

  Дюрі-бачі написав:ИМХО не так страшно загинути чи стати інвалідом, якщо ти 100% впевнений, що держава родину не кине і забезпечить не гірше, ніж якщо б ти був здоровим. А звісно, коли ти потрібен тільки поки здоровий, то страшно.

приклад втративших працездатність нинішніх пенсів ні на що не наводить? а серед них теж дуже багато що життя поклали на роботі, по 40+ років стажу.
"не гірше" буде лише у спадкоємців тих хто взагалі не працював, але тут не далеко до "білої лади".
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 135
З нами з: 21.05.23
Подякував: 23 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9580958195829583>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 64918
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 225577
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 711911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12563)
25.08.2024 19:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.