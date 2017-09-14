Bobua написав:

candle645 написав: Успіх написав: А то тут підкралась біда непомітно!



Рапорти на звільнення "за сімейними обставинами" почали "загублюватись"



Навіть, не те щоб загублюватись, а їх тупо відкидають в "стопку на пізніший розгляд"...(зі слів того, хто особисто заносить всі рапорти на стіл комбригу)



От на Марсі:

Отак вже 3міс не може звільнитись один(правда не з нашої батареї) батько з трьома неповнолітніми дітьми...

Вже 2міс не може звільнитись марсіанський комбат по догляду за мамою в якої рак кісток...

І ще один по догляду теж не може вже звільнитись 5міс.



А тепер питання до знавців!

Які є варіанти боротьби з цією куєтою:

(так, як я розумію, що ті рапорти ніхто не реєструє, хоч і повинні/зобов'язані)



Що скажете панове? А то тут підкралась біда непомітно!Рапорти на звільнення "за сімейними обставинами" почали "загублюватись"Навіть, не те щоб загублюватись, а їх тупо відкидають в "стопку на пізніший розгляд"...(зі слів того, хто особисто заносить всі рапорти на стіл комбригу)От на Марсі:Отак вже 3міс не може звільнитись один(правда не з нашої батареї) батько з трьома неповнолітніми дітьми...Вже 2міс не може звільнитись марсіанський комбат по догляду за мамою в якої рак кісток...І ще один по догляду теж не може вже звільнитись 5міс.Які є варіанти боротьби з цією куєтою:(так, як я розумію, що ті рапорти ніхто не реєструє, хоч і повинні/зобов'язані)



Читати та діяти згідно 531-го наказу МО



Забороняється:

1) встановлювати будь-які інші вимоги щодо форми та змісту паперового рапорту, що не передбачені цим Порядком, у тому числі стосовно:



подання рапортів з окремих питань виключно написаними власноруч або друкованим способом;



недотримання вимог щодо розміру полів, відступів, шрифтів, кольору чорнила чи друку, розміру та якості паперу тощо, які не передбачені цим Порядком;



наявності граматичних, синтаксичних чи інших помилок, які не впливають на суть рапорту;



2) відмовляти у розгляді рапорту у разі відсутності доданих документів або інформації, які є або повинні бути в наявності у розпорядженні командира (начальника), створюються/формуються/видаються самим підрозділом та/або можуть бути витребувані підрозділом в іншого підрозділу та/або відповідного закладу охорони здоров'я тощо;



3) вимагати від військовослужбовця попереднього усного погодження паперового або електронного рапорту із безпосереднім або прямим командиром (начальником) перед його фактичним поданням відповідно до положень цього Порядку;



4) відмовляти у прийнятті (реєстрації) власноруч написаних рапортів військовослужбовців.



Початок перебігу строку розгляду паперового рапорту розпочинається із часу подання рапорту, а не часу його реєстрації в службі діловодства.



У разі направлення рапорту засобами поштового зв'язку часом подання рапорту є дата надходження рапорту до поштового відділення за місцем знаходження відповідного підрозділу.



- Рапорт відправляти Укрпоштою, заказним листом з описом вкладення на "офіційний" адрес бригади, бажано так щоб до відділенні укрпошти він дійшов в п"ятницю вечером.

- Підтвердженням факту подання рапорту та дати початку його розгляду буде відповідна квитанція від Укрпошти.

- На 15 день - письмова (знову Укрпоштою) скарга в ВСП. Після чого в частину повинні приїхати спеціально навчені люди, які "доможуть знайти" рапорт, та проведуть "розяснювальну роботу" з командирами. - Рапорт відправляти Укрпоштою, заказним листом з описом вкладення на "офіційний" адрес бригади, бажано так щоб до відділенні укрпошти він дійшов в п"ятницю вечером.- Підтвердженням факту подання рапорту та дати початку його розгляду буде відповідна квитанція від Укрпошти.- На 15 день - письмова (знову Укрпоштою) скарга в ВСП. Після чого в частину повинні приїхати спеціально навчені люди, які "доможуть знайти" рапорт, та проведуть "розяснювальну роботу" з командирами.

Наприкінці рапорту додайте прохання уточнити наказ. Додаю форму рапорту для уточнення наказу. ... внести у цю форму, там де місце для зазначення ознак незаконного наказу:





"__" ______________ 2023 р.

Командиру

________________________________________

(посада, звання)

________________________________________

(військова частина)

________________________________________

(прізвище, ініціали)





Військовослужбовця

________________________________________

(посада, звання)

________________________________________

(військова частина)

_______________________________________

(прізвище, ініціали)

________________________________________

(зареєстроване місце проживання)

________________________________________

(електронна пошта)

________________________________________

(моб. телефон)



РАПОРТ



Я,_______________________________________________________________________________________________________________________ (ПІБ, звання, посада, підрозділ), отримав від ______________________________________ (посада, звання командира, який віддав наказ) наказ ____________ (номер і дата наказу) про _____________________________________ (короткий виклад змісту наказу).



Однак зазначений наказ, на мою думку, містить ознаки незаконного/явно злочинного, а саме: ___________________________________________________________________________________ (вказати ознаки незаконності/явної злочинності наказу).



Згідно з ч. 1 ст. 35 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України наказ повинен бути сформульований чітко і не може допускати подвійного тлумачення.



Відповідно до ч. 1 ст. 37 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України підлеглий має право звернутися до командира (начальника) з проханням уточнити наказ.



З огляду на вищезазначене, керуючись ч. 1 ст. 37 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України,



ПРОШУ:



уточнити зміст наказу _________ (номер і дата наказу) про ___________________ (зміст наказу).





____________________/__________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)





Подайте рапорт безпосередньо до командира (начальника), який віддав наказ. На другому точно такому самому екземплярі рапорту попросіть командира поставити відмітку про його отримання, дату, ПІБ і підпис для підтвердження прийняття рапорту. Другий екземпляр рапорту з відміткою про отримання сфотографуйте і відпрвіте фото дружині для збереження.









Якщо немає змоги переписувати рапорт у 2-х екземплярах, то на тому екземплярц, який подаватимете командиру просіть щоб поставив відмітку про отримання, як вказано вище і сфотографуйте його.







Якщо навіть після уточнення командир вимагає від вас виконання такого наказу – підготуйте письмову скаргу з обґрунтуванням незаконності наказу за зразком та подайте таку скаргу до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку: Військова служби правопорядку Збройних Сил України за «телефоном довіри» (O44) 454-73-O8 та/або за телефоном «гарячої лінії» (O44) 456-73-O3 для повідомлення факту отримання явно злочинного наказу



Поради юристки:Маю думку, що зараз всі накази про виїзд на фронт -- незаконні... 😒Бо солдатів не навчають як ховатись від дронів.А їх там зараз на порядок більше аніж у 2022. І вони вже й не глушаться, бо замість малого пультика в руках почали використовувати виносні антени...ми катались на полігони, бігали двійочки-трійочки, але от ні разу хоч би у групах не розсилали відео з дронів різних типів (дорогі мавіки з хорошим зумом і дешеві fpv) і поради щодо маскування. У кожного свої уявлення. Кожен запросто побіжить під сонцем ховатись-маскуватись -- і самою перебіжкою якраз себе і всіх і видасть, а потім починаються міномети, fpv...Це якщо не саботаж, то, щонайменше, злочинна бездіяльність. Мізерних зусиль не хочуть докласти.І, можливо, це основна причина чому фронт так сиплеться, і навіть накопані й накриті бліндажі вже не наші за один(!) тиждень або місяць...