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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9580958195829583

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 20:08

  Бетон написав:І чому не було масованого обстрілу балістичними ракетами?

якщо не по Києву то ударів не було? вони є щодня...
лише за вчора:
За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів 15 ракетами та 95 авіаударів, скинувши 127 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 143 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Свеса, Первомайське, Дружба, Катеринівка, Юнаківка, Кіндратівка, Велика Писарівка Сумської області; Гоптівка, Козача Лопань, Петропавлівка Харківської області; Часів Яр, Диліївка, Щербинівка, Залізне, Дружба, Торецьк, Олександро-Шультине, Мемрик, Олександропіль, Мирноград, Воздвиженка, Долинівка, Вугледар, Костянтинівка, Роздольне, Велика Новосілка Донецької області; Лобкове, П’ятихатки, Новоандріївка Запорізької області; Новотягинка, Бургунка, Томарине, Зміївка Херсонської області.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 20:10

  pesikot написав:
  tester7336 написав:
  pesikot написав:Ага, вже бачу.
Фактів немає, узагальнення, перехід на особистості оппонента

Скучно мені з тобою ...

Удар не тримаєшь, зливаєшься в каналізацію ... )


давай перелік фактів які ти хочеш щоб я надав.
тоді побалакаєм хто злився.

Ти вже програв, ти вже злився )


опана. так тобі не потрібні були факти тобі головне було прокукарікати?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 20:13

  Бетон написав:В кого є думки, чому не було по ударів по Києву, як грозились кацапи.
Чи не пов'язано це з появою ф16?
І чому не було масованого обстрілу балістичними ракетами?
С понедельника начнут. На праздники в Киеве были индусы и поляки. Плюс их освещали межд. СМИ. Так же на праздник в Киев прихало много др. межд. организаций. Зачем пуйлу бить по Киеву, что бы все СМИ по всему миру на первых страницах выставили этот обстрел.
А с понед. все разьедутся и тогда думаю он Киев не оставит в покое. Плюс возможно будут с понедельника др. события в мире и обстрелу Киева межд. СМИ не придадут такой сильной огласки.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 9580958195829583
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