ЛАД написав:Так же, как Water не смог ответить на вопрос о том, какой заговор с целью "захоплення державної влади, коли він із другом Павлом Вовком та іншими фігурантами планували через суд повалення конституційного ладу" организовал Кравец и чем закончилось дело.
якщо кому потрібен адвокат з гнучкими моральними якостями, рекомендуємо Ростислава Кравця.
Мне тоже не очень интересно.
Якщо воно вам не цікаво, тоді для чого ви пишете?
Но вы выложили цитату, в которой он обвиняется в таком серьёзном преступлении, чтобы доказать, что он преступник и слушать его не надо.
Я Вам забороняв його слухать? Дивний ви якийсь. Ви можете і баднюковича слухать, і пуйла.
Ни та цитата, ни статья в Антикоре ничего не доказывают.
А ви хотіли від мене доказів? Справа є? А докази в таких справах можуть не один рік збиратись. Плюс користь для самого Кравця, на кого справа заведена, до ТЦК не заберуть, бо він учасник кримінального провадження. Плюс він шось за гонорари сказав свої, та юриста з Інфоксу. Для чого- неясно. Хтось йому гонорари все ж сплачує, явно він без хліба не сидить. А юрист у Інфокса скоріш за все на окладі, тобто скільки запропонували, на стільки він і пішов працювать.
Рапорти на звільнення "за сімейними обставинами" почали "загублюватись"
Навіть, не те щоб загублюватись, а їх тупо відкидають в "стопку на пізніший розгляд"...(зі слів того, хто особисто заносить всі рапорти на стіл комбригу)
От на Марсі: Отак вже 3міс не може звільнитись один(правда не з нашої батареї) батько з трьома неповнолітніми дітьми... Вже 2міс не може звільнитись марсіанський комбат по догляду за мамою в якої рак кісток... І ще один по догляду теж не може вже звільнитись 5міс.
А тепер питання до знавців! Які є варіанти боротьби з цією куєтою: (так, як я розумію, що ті рапорти ніхто не реєструє, хоч і повинні/зобов'язані)
Забороняється: 1) встановлювати будь-які інші вимоги щодо форми та змісту паперового рапорту, що не передбачені цим Порядком, у тому числі стосовно:
подання рапортів з окремих питань виключно написаними власноруч або друкованим способом;
недотримання вимог щодо розміру полів, відступів, шрифтів, кольору чорнила чи друку, розміру та якості паперу тощо, які не передбачені цим Порядком;
наявності граматичних, синтаксичних чи інших помилок, які не впливають на суть рапорту;
2) відмовляти у розгляді рапорту у разі відсутності доданих документів або інформації, які є або повинні бути в наявності у розпорядженні командира (начальника), створюються/формуються/видаються самим підрозділом та/або можуть бути витребувані підрозділом в іншого підрозділу та/або відповідного закладу охорони здоров'я тощо;
3) вимагати від військовослужбовця попереднього усного погодження паперового або електронного рапорту із безпосереднім або прямим командиром (начальником) перед його фактичним поданням відповідно до положень цього Порядку;
4) відмовляти у прийнятті (реєстрації) власноруч написаних рапортів військовослужбовців.
Початок перебігу строку розгляду паперового рапорту розпочинається із часу подання рапорту, а не часу його реєстрації в службі діловодства.
У разі направлення рапорту засобами поштового зв'язку часом подання рапорту є дата надходження рапорту до поштового відділення за місцем знаходження відповідного підрозділу.
- Рапорт відправляти Укрпоштою, заказним листом з описом вкладення на "офіційний" адрес бригади, бажано так щоб до відділенні укрпошти він дійшов в п"ятницю вечером. - Підтвердженням факту подання рапорту та дати початку його розгляду буде відповідна квитанція від Укрпошти. - На 15 день - письмова (знову Укрпоштою) скарга в ВСП. Після чого в частину повинні приїхати спеціально навчені люди, які "доможуть знайти" рапорт, та проведуть "розяснювальну роботу" з командирами.
Поради юристки:
Наприкінці рапорту додайте прохання уточнити наказ. Додаю форму рапорту для уточнення наказу. ... внести у цю форму, там де місце для зазначення ознак незаконного наказу:
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________ (ПІБ, звання, посада, підрозділ), отримав від ______________________________________ (посада, звання командира, який віддав наказ) наказ ____________ (номер і дата наказу) про _____________________________________ (короткий виклад змісту наказу).
Однак зазначений наказ, на мою думку, містить ознаки незаконного/явно злочинного, а саме: ___________________________________________________________________________________ (вказати ознаки незаконності/явної злочинності наказу).
Згідно з ч. 1 ст. 35 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України наказ повинен бути сформульований чітко і не може допускати подвійного тлумачення.
Відповідно до ч. 1 ст. 37 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України підлеглий має право звернутися до командира (начальника) з проханням уточнити наказ.
З огляду на вищезазначене, керуючись ч. 1 ст. 37 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України,
ПРОШУ:
уточнити зміст наказу _________ (номер і дата наказу) про ___________________ (зміст наказу).
Подайте рапорт безпосередньо до командира (начальника), який віддав наказ. На другому точно такому самому екземплярі рапорту попросіть командира поставити відмітку про його отримання, дату, ПІБ і підпис для підтвердження прийняття рапорту. Другий екземпляр рапорту з відміткою про отримання сфотографуйте і відпрвіте фото дружині для збереження.
Якщо немає змоги переписувати рапорт у 2-х екземплярах, то на тому екземплярц, який подаватимете командиру просіть щоб поставив відмітку про отримання, як вказано вище і сфотографуйте його.
Якщо навіть після уточнення командир вимагає від вас виконання такого наказу – підготуйте письмову скаргу з обґрунтуванням незаконності наказу за зразком та подайте таку скаргу до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку: Військова служби правопорядку Збройних Сил України за «телефоном довіри» (O44) 454-73-O8 та/або за телефоном «гарячої лінії» (O44) 456-73-O3 для повідомлення факту отримання явно злочинного наказу
Маю думку, що зараз всі накази про виїзд на фронт -- незаконні... 😒
Бо солдатів не навчають як ховатись від дронів. А їх там зараз на порядок більше аніж у 2022. І вони вже й не глушаться, бо замість малого пультика в руках почали використовувати виносні антени...
ми катались на полігони, бігали двійочки-трійочки, але от ні разу хоч би у групах не розсилали відео з дронів різних типів (дорогі мавіки з хорошим зумом і дешеві fpv) і поради щодо маскування. У кожного свої уявлення. Кожен запросто побіжить під сонцем ховатись-маскуватись -- і самою перебіжкою якраз себе і всіх і видасть, а потім починаються міномети, fpv...
Це якщо не саботаж, то, щонайменше, злочинна бездіяльність. Мізерних зусиль не хочуть докласти. І, можливо, це основна причина чому фронт так сиплеться, і навіть накопані й накриті бліндажі вже не наші за один(!) тиждень або місяць...
І загалом - "якісь танці з бубном"... - а мало б бути(якщо не розглядають рапорт) - звичайний дзвінок на гарячу лінію і звичайне фото рапорта з датою, який подав... - і приїзджає перевірка і дає добрячого прочухана вищому командуванню + сурова догана + втрата премії!!!
Але, на жаль, це теж фантастика...
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По дронах: Так як я з кожним днем все більше і більше починаю в цій кухні варитись, то: 1. Виносні антени - просто для "далеких подорожей" дрона, але теж можна заглушити ребом! 2. Ховатись? Хіба що в густих кущах! Бо профі-дронщики, то можуть і поміж дерев, які не густо ростуть - вас ефпвішкою навздогнати! Та й сховатись в бліндажі - не завжди "панацея", якщо немає дверей чи якась мас-сітка, чи якесь покривало не висить на коридорі до входу в бліндаж...
І ще - наші інструктори кажуть, що від проф-дронщика, який керує ефпвішкою-камікадзе, чи навіть, просто ефпвішкою зі скидом - ніякий крутий "шумахер" на будь-якій автівці, як би не петляв на польовій, чи такій дорозі - його наздоженуть і влучать!!! (єдине, що може завадити - це звисаючі кущі-дерева над дорогою) А так, то шансів упитляти = 0!
Бетон написав:В кого є думки, чому не було по ударів по Києву, як грозились кацапи. Чи не пов'язано це з появою ф16? І чому не було масованого обстрілу балістичними ракетами?
1. В Киеве самая лучшая в мире ПВО. Громко грозить Киеву обстрелом по эффективности вполне может быть сравнимым с реальным смешанными массовыми обстрелом ракетами и бпла. Так если результат будет одинаковым, то зачем платить больше, тратя ракеты?
2. F-16 пока оказывают больше моральное воздействие на вкс росии, чем приносят реальные потери. Думаю, что это отвлекающий момент для кремля, который в реальности сейчас страдает от нашествия наших бпла и ракет более дальнего радиуса действия, чем было раньше. Кто мог предположить неспособность кремлевских сил пво отразить их атаки?
Меня беспокоит угроза применения ядерного оружия кремлем. Причем он теоретически уже может это сделать практически безнаказанно как в юридическом смысле, так и в физическом, не получив ответку по своей территории.
Вариантов два для нанесения ядерного удара. Но возможно применения сразу обоих одновременно, что надежнее позволит скрыться кремлевской мафии под шумок в какой то стране чтобы дожить свой век.
Дюрі-бачі написав:ИМХО не так страшно загинути чи стати інвалідом, якщо ти 100% впевнений, що держава родину не кине і забезпечить не гірше, ніж якщо б ти був здоровим. А звісно, коли ти потрібен тільки поки здоровий, то страшно.
приклад втративших працездатність нинішніх пенсів ні на що не наводить? а серед них теж дуже багато що життя поклали на роботі, по 40+ років стажу. "не гірше" буде лише у спадкоємців тих хто взагалі не працював, але тут не далеко до "білої лади".
Бетон написав:І чому не було масованого обстрілу балістичними ракетами?
якщо не по Києву то ударів не було? вони є щодня... лише за вчора:
За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів 15 ракетами та 95 авіаударів, скинувши 127 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 143 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Свеса, Первомайське, Дружба, Катеринівка, Юнаківка, Кіндратівка, Велика Писарівка Сумської області; Гоптівка, Козача Лопань, Петропавлівка Харківської області; Часів Яр, Диліївка, Щербинівка, Залізне, Дружба, Торецьк, Олександро-Шультине, Мемрик, Олександропіль, Мирноград, Воздвиженка, Долинівка, Вугледар, Костянтинівка, Роздольне, Велика Новосілка Донецької області; Лобкове, П’ятихатки, Новоандріївка Запорізької області; Новотягинка, Бургунка, Томарине, Зміївка Херсонської області.
_hunter написав:именно: разговор ни о чем - пока в ЗУ о ВС не будет строки вида "все пэрэсични обязаны в течении одного дня стать военнослужащими". Пока же пэрэсичные - в отличии от тцкшников - вполне себе в рамках Закона действуют.
ви свої проблеми вирішили? вирішили. а чого так переймаєтесь
за Родину переживаю: с таким креном в сторону автократии - как бы не перевернулась лодка
ви краще переймайтесь, щоб до влади у Німеччині не потрапили надто праві чи надто ліві. бо дуже здивуєтесь, як в демократичній країні можуть депортувати наприклад 18-60, які не працюють - а ви замість німецької мови на форумі. вам треба німецькі форуми
candle645 написав:Ким був до війни згаданий колега? Якщо люмпен-бюджетник віком за 50 - то мабудь так і є - по його мірках не кинула, можливо навіть пенсія буде значно вищою, ніж та на яку міг би розраховувати якби не був мобілізований.
sergey_stasyuk555 написав:приклад втративших працездатність нинішніх пенсів ні на що не наводить? а серед них теж дуже багато що життя поклали на роботі, по 40+ років стажу. "не гірше" буде лише у спадкоємців тих хто взагалі не працював, але тут не далеко до "білої лади".
Shaman написав:це суперечка ні про що. давайте ще раз повторимо - йти й армію страшно, бо війна, люди гинуть або поранені. оце основна причина - страх. а чому не йти, то вигадають різні причини, щоб держава не робила...
ИМХО не так страшно загинути чи стати інвалідом, якщо ти 100% впевнений, що держава родину не кине і забезпечить не гірше, ніж якщо б ти був здоровим. А звісно, коли ти потрібен тільки поки здоровий, то страшно.
тут немає простих відповідей. навіть у США з їх пенсіями та ветеранськими організаціями гадаю рівень самогубств та асоціальної поведінки у колишніх військових, які воювали, вищий, ніж загалом в суспільстві.
нам не пощастило, що саме ми стали тією країною, яка захищає розвинені країни від навали орків.
й не забувайте, а в якому стані ви вийдете з підвалу орків, якщо не будемо воювати? та й чи вийдете? он, почитайте, як тримають наших бранців в сучасних руських концтаборах.