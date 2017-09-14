Додано: Нед 25 сер, 2024 21:07

Shaman написав: candle645 написав: Ким був до війни згаданий колега? Якщо люмпен-бюджетник віком за 50 - то мабудь так і є - по його мірках не кинула, можливо навіть пенсія буде значно вищою, ніж та на яку міг би розраховувати якби не був мобілізований.



А як щодо загиблих висококваліфікованих спеціалістів віком 30-45 років з доходом понад $50 000 в рік?

Може їх сім"ям які отримають в кращому випадку 5-7 річних доходів загиблого, які раніше були представниками середнього класу, а зараз або вже живуть на межі бідності, або через кілька років опиняться далеко за нею - розкажете як їх держава не кинула та забезпечує не гірше, ніж це робив чоловік поки був живим? Ким був до війни згаданий колега? Якщо люмпен-бюджетник віком за 50 - то мабудь так і є - по його мірках не кинула, можливо навіть пенсія буде значно вищою, ніж та на яку міг би розраховувати якби не був мобілізований.Може їх сім"ям які отримають в кращому випадку 5-7 річних доходів загиблого, які раніше були представниками середнього класу, а зараз або вже живуть на межі бідності, або через кілька років опиняться далеко за нею - розкажете як їх держава не кинула та забезпечує не гірше, ніж це робив чоловік поки був живим?

так що тоді, економічне бронювання таки має сенс? так що тоді, економічне бронювання таки має сенс?

Для мене немає - можливості таким чином демобілізуватися самому, або "викупити" близьку мені людину - жоден із озвучених варіантів не передбачає.Для тих хто досі має можливість жити відносно-нормальним життям - це питання довіри до влади (вірніш її відсутності). А позиція військового керівництва щодо можливого економічного бронювання теж цілком чітко та неодноразово озвучена - вони його розглядають виключно як спосіб інвентаризації. Тобто разово і максимум на рік і без будь-яких гарантій. Швидше - "приходьте в ТЦК, а там ми вже самі вирішимо, мобілізувати вас прямо зараз, чи через рік".Якщо б весь процес економічного бронювання відбувався виключно через МінЕкономіки/МінЦифри, а внесення відповідного податку авансом надавало безумовне право перетину кордону протягом відповідного періоду - мабуть ще можна було б розглядати.А в такому вигляді як воно пропонується - з огляду на мій досвід за ці майже 30 місяців - я б на початку березня 2022 все-одно пішов би в ТЦК. Але якби цього не зробив - то зараз точно б не "повівся" на економічне бронювання, і колегам по довоєнній роботі теж не раджу. Втім вони і самі все прекрасно розуміють - кількість заброньованих в "Дія Сіті" - тому підтвердження.