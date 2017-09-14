Білорусь стягнула до кордону з Україною армію під виглядом навчань
МЗС закликало посадових осіб Білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском москви, а її збройні сили відвести від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню. ㅤ
Игорь Алексеевич написав: С понедельника начнут. На праздники в Киеве были индусы и поляки. Плюс их освещали межд. СМИ. Так же на праздник в Киев прихало много др. межд. организаций. Зачем пуйлу бить по Киеву, что бы все СМИ по всему миру на первых страницах выставили этот обстрел. А с понед. все разьедутся и тогда думаю он Киев не оставит в покое. Плюс возможно будут с понедельника др. события в мире и обстрелу Киева межд. СМИ не придадут такой сильной огласки.
Господи Помилуй ! Не дай Господь снова начнут стрелять ! Более идиотического сообщения я не читал Вы для кого прогнозы делаете?
Бетон написав:В кого є думки, чому не було по ударів по Києву, як грозились кацапи. Чи не пов'язано це з появою ф16? І чому не було масованого обстрілу балістичними ракетами?
варіант, що через візит Моді, дуже вірогідний.
а також є ще варіант, що не стріляють, бо нема чим. хоч тут в нас є, хто вважає, що в Раші невичерпні запаси, але насправді вони схоже пуляють по схемі - наробили-вистріляли. а наступ у Курській області показав, що король - голий. вони познімали все що можна з кордонів, й більшість армії - саме в Україні. десь була інфо, що в них пускових іскандерів більше, ніж самих ракет. адекватні люди так не воюють, бо вислову піррова перемога скільки років?
наше завдання завдати шкоди, щоб зменшувати їх бойовий потенціал для нападу - що ми й робимо.
buratinyo написав:... Меня беспокоит угроза применения ядерного оружия кремлем. Причем он теоретически уже может это сделать практически безнаказанно как в юридическом смысле, так и в физическом, не получив ответку по своей территории.
Вариантов два для нанесения ядерного удара. Но возможно применения сразу обоих одновременно, что надежнее позволит скрыться кремлевской мафии под шумок в какой то стране чтобы дожить свой век.
потенційно ризик є, але поки що маловірогідний. бо якщо вони використають ядерну зброю, то втратять всіх союзників, ще можливо й з ООН нарешті викинуть.
яка буде відповідь НАТО на це звичайною зброєю - теж відкрите питання, гадаю там пообіцяли веселі перспективи.
й знову ж - використання ядерної зброї - це деякий шлях. гадаю, не всі готові померти в ядерному попелі, навіть генерали, не факт що вони не вирішать, що інсульт фюрера через 9 грамів свинця - кращий вихід. та й розгортання ядерної зброї помітять завчасно, буде знатний кіпіш.
candle645 написав:Ким був до війни згаданий колега? Якщо люмпен-бюджетник віком за 50 - то мабудь так і є - по його мірках не кинула, можливо навіть пенсія буде значно вищою, ніж та на яку міг би розраховувати якби не був мобілізований.
Для мене немає - можливості таким чином демобілізуватися самому, або "викупити" близьку мені людину - жоден із озвучених варіантів не передбачає.
Для тих хто досі має можливість жити відносно-нормальним життям - це питання довіри до влади (вірніш її відсутності). А позиція військового керівництва щодо можливого економічного бронювання теж цілком чітко та неодноразово озвучена - вони його розглядають виключно як спосіб інвентаризації. Тобто разово і максимум на рік і без будь-яких гарантій. Швидше - "приходьте в ТЦК, а там ми вже самі вирішимо, мобілізувати вас прямо зараз, чи через рік".
Якщо б весь процес економічного бронювання відбувався виключно через МінЕкономіки/МінЦифри, а внесення відповідного податку авансом надавало безумовне право перетину кордону протягом відповідного періоду - мабуть ще можна було б розглядати.
А в такому вигляді як воно пропонується - з огляду на мій досвід за ці майже 30 місяців - я б на початку березня 2022 все-одно пішов би в ТЦК. Але якби цього не зробив - то зараз точно б не "повівся" на економічне бронювання, і колегам по довоєнній роботі теж не раджу. Втім вони і самі все прекрасно розуміють - кількість заброньованих в "Дія Сіті" - тому підтвердження.
UA написав:UA хлеба не за что купить В 4 раза! Останусь тут Пойду работать в ТЦК Там пайок(килька, макароны) и матрас из долларов выдают
UA Хорватия прекрасный выбор. Ни о чём не беспокойтесь. Составьте конкуренцию Акурту на пенсии ) батл кто на более курортном курорте живёт будет)))
В Хорватии национальная традиция сушить белье (трусы) на веревочках так чтобы всем с улицы их видно было. Даже в престижном районе. Даже 2к квартиры по 400 кЕвро. И на зебре паркуются. В Италии то же самое. Наследие Римской империи
У Білому домі розраховують у майбутньому перезавантажити відносини з Москвою. Там вважають, що Вашингтон зробив більше, ніж будь-яка інша країна, щоб підтримати Київ, і що він не повинен ризикувати власною національною безпекою заради України, надаючи дозвіл завдавати дальніх ударів по РФ.
Про це повідомило Politico. Зазначається, що високопосадовці в адміністрації Байдена негативно реагують на заклики щодо зняття заборони ударів. "Така позиція часом викликає обурення високопосадовців у Білому домі, які наполягають на тому, що Вашингтон зробив більше, ніж будь-яка інша країна, щоб підтримати Київ, і що він не повинен ризикувати власною національною безпекою заради України. Офіційні особи в певних куточках адміністрації, зокрема в Білому домі, говорили українцям, що США зрештою захочуть перезавантажити відносини з Москвою, і зняття обмежень може звести нанівець ці зусилля", – йдеться в матеріалі.
Сполучені Штати Америки та Велика Британія допомагали Україні у Курській операції. Зокрема, вони надавали супутникові знімки та розвіддані про російську область. Це відбувалося через кілька днів після початку наступу ЗСУ.
Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на американських чиновників. Водночас надавали інформацію українцям партнери не для того, щоб військо просувалося далі територією Росії.
За словами посадовців, американці та британці допомагали Україні для того, щоб дозволити її командуванням краще відстежувати російські підкріплення. Ворог міг атакувати ЗСУ чи відрізати шляхи до можливого відступу в Україну.
Водночас американські військові кажуть, що наступом на Курщину Україна нарешті зуміла показати, що вона вміє проводити “загальнозбройний” маневр. Йдеться про синхронні атаки піхоти, бронетехніки та артилерії. Зазначається, що у Білому домі вражені командуванням, контролем і координацією, які продемонструвало українське військо.