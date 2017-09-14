|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 25 сер, 2024 21:38
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8644
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1860 раз.
- Подякували: 2262 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 25 сер, 2024 21:54
Починаючи із XVI століття козаки Війська Запорозького використовували в невеликій кількості прапори-хоругви синьо-жовтих барв[2], а вже з 1710-х років синьо-жовті козацькі прапори почали переважати серед козацьких хоругов, такі прапори часто виготовляли із синього полотнища з нашитим на ньому лицарем у золотих або червоних шатах і золотим орнаментом та арматурою[3].
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 12317
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 25 сер, 2024 22:08
Shaman написав: sergey_stasyuk555 написав:
приклад втративших працездатність нинішніх пенсів ні на що не наводить? а серед них теж дуже багато що життя поклали на роботі, по 40+ років стажу.
"не гірше" буде лише у спадкоємців тих хто взагалі не працював, але тут не далеко до "білої лади".
так що тоді, економічне бронювання таки має сенс?
нащо ти мою цитату приліпив?
я відповідав зовсім не про це.
економ. бронювання не має ніякого фінансового сенсу,
потенційні доходи в рамках стат. погрішності.
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 137
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 сер, 2024 22:08
Ukrainian написав:
Починаючи із XVI століття козаки Війська Запорозького використовували в невеликій кількості прапори-хоругви синьо-жовтих барв[2], а вже з 1710-х років синьо-жовті козацькі прапори почали переважати серед козацьких хоругов, такі прапори часто виготовляли із синього полотнища з нашитим на ньому лицарем у золотих або червоних шатах і золотим орнаментом та арматурою[3].
Как погодка в Монреале?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8644
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1860 раз.
- Подякували: 2262 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|64921
|
|
|1493
|225585
|
|
|6076
|711936
|
|