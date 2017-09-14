buratinyo написав:

Hotab написав: Я це називає «кримський синдром»

Чому кримчани (які вступили в армію кацапів) а також динири найбільше ненавидять Україну?

Бо вони її зрадили. Не стане України - не буде почуття вини. Я це називає «кримський синдром»Чому кримчани (які вступили в армію кацапів) а також динири найбільше ненавидять Україну?Бо вони її зрадили. Не стане України - не буде почуття вини.

Подумал тоже сегодня про это. Обсуждали сегодня с мужиками вероятности нескольких сценариев войны и тут снова кто-то поднял тему про ждунов в Харькове. Да, они были и есть. Выдает их неестественно негативная риторика по отношению к Киеву, к Украине, к ВСУ. Это ведь они сначала войны рьяно пытались доказать, что обстреливали Харьков кто угодно, но не россияне. Дауны, блядь.Жить рядом с ними не только неприятно, но и опасно. Они могут через телеграмм навести на объекты инфраструктуры, которые еще уцелели или уже восстановили после прошлых ракетных обстрелов со стороны кремлевских террористов. В этой связи считаю необходимым заблокировать телеграмм при отсутствии реальных возможностей блокировать подобные сообщения (по ключевым словам, например, с указанием координат и т.д.).Так вот сегодня ждуны чуть поджали свои очки. Небольшие успехи в Курской области и уменьшение прилетов КАБов по Харькову запустили в их редких извилинах мысли о том, что война может закончится и не так, как хочет кремль. И тогда придется резко переобуваться.