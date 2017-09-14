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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9581958295839584

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 21:38

Флаг Далмации
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B8%D0%B8
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 21:54

  UA написав:Флаг Далмации
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B8%D0%B8

Починаючи із XVI століття козаки Війська Запорозького використовували в невеликій кількості прапори-хоругви синьо-жовтих барв[2], а вже з 1710-х років синьо-жовті козацькі прапори почали переважати серед козацьких хоругов, такі прапори часто виготовляли із синього полотнища з нашитим на ньому лицарем у золотих або червоних шатах і золотим орнаментом та арматурою[3].
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 22:08

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:приклад втративших працездатність нинішніх пенсів ні на що не наводить? а серед них теж дуже багато що життя поклали на роботі, по 40+ років стажу.
"не гірше" буде лише у спадкоємців тих хто взагалі не працював, але тут не далеко до "білої лади".

так що тоді, економічне бронювання таки має сенс? ;)

нащо ти мою цитату приліпив?
я відповідав зовсім не про це.
економ. бронювання не має ніякого фінансового сенсу,
потенційні доходи в рамках стат. погрішності.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 22:08

  Ukrainian написав:
  UA написав:Флаг Далмации
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B8%D0%B8

Починаючи із XVI століття козаки Війська Запорозького використовували в невеликій кількості прапори-хоругви синьо-жовтих барв[2], а вже з 1710-х років синьо-жовті козацькі прапори почали переважати серед козацьких хоругов, такі прапори часто виготовляли із синього полотнища з нашитим на ньому лицарем у золотих або червоних шатах і золотим орнаментом та арматурою[3].

Как погодка в Монреале?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 23:54

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 00:16

  buratinyo написав:
  Бетон написав:В кого є думки, чому не було по ударів по Києву, як грозились кацапи.
Чи не пов'язано це з появою ф16?
І чому не було масованого обстрілу балістичними ракетами?


1. В Киеве самая лучшая в мире ПВО. Громко грозить Киеву обстрелом по эффективности вполне может быть сравнимым с реальным смешанными массовыми обстрелом ракетами и бпла. Так если результат будет одинаковым, то зачем платить больше, тратя ракеты?

2. F-16 пока оказывают больше моральное воздействие на вкс росии, чем приносят реальные потери. Думаю, что это отвлекающий момент для кремля, который в реальности сейчас страдает от нашествия наших бпла и ракет более дальнего радиуса действия, чем было раньше. Кто мог предположить неспособность кремлевских сил пво отразить их атаки?

Меня беспокоит угроза применения ядерного оружия кремлем. Причем он теоретически уже может это сделать практически безнаказанно как в юридическом смысле, так и в физическом, не получив ответку по своей территории.

Вариантов два для нанесения ядерного удара. Но возможно применения сразу обоих одновременно, что надежнее позволит скрыться кремлевской мафии под шумок в какой то стране чтобы дожить свой век.

хіба що по своїм територіям, напр. по Суджі
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 00:53

  buratinyo написав:............
Вероятнее всего отключение у ЛАДа связана с ремонтными работами в его локации. В Харькове ситуация с э/э улучшается с каждой неделей.

Вполне возможно.
Но насчёт "ситуация с э/э улучшается с каждой неделей" вы несколько преувеличиваете. Сильное улучшение было, когда перестали отключать бытовых потребителей, точно не помню, но уже, наверно, с месяц назад. За последнее время единственное улучшение - позавчера впервые с марта включили уличное освещение (писал об этом). Не знаю, это уже на постоянно или на праздники. Ужасно непривычно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 00:56

  buratinyo написав:
  Hotab написав:Я це називає «кримський синдром»
Чому кримчани (які вступили в армію кацапів) а також динири найбільше ненавидять Україну?
Бо вони її зрадили. Не стане України - не буде почуття вини.


Подумал тоже сегодня про это. Обсуждали сегодня с мужиками вероятности нескольких сценариев войны и тут снова кто-то поднял тему про ждунов в Харькове. Да, они были и есть. Выдает их неестественно негативная риторика по отношению к Киеву, к Украине, к ВСУ. Это ведь они сначала войны рьяно пытались доказать, что обстреливали Харьков кто угодно, но не россияне. Дауны, блядь.

Жить рядом с ними не только неприятно, но и опасно. Они могут через телеграмм навести на объекты инфраструктуры, которые еще уцелели или уже восстановили после прошлых ракетных обстрелов со стороны кремлевских террористов. В этой связи считаю необходимым заблокировать телеграмм при отсутствии реальных возможностей блокировать подобные сообщения (по ключевым словам, например, с указанием координат и т.д.).

Так вот сегодня ждуны чуть поджали свои очки. Небольшие успехи в Курской области и уменьшение прилетов КАБов по Харькову запустили в их редких извилинах мысли о том, что война может закончится и не так, как хочет кремль. И тогда придется резко переобуваться. :)

Интересное у вас окружение! Я о таких явных ждунах знаю только по рассказам. В моём окружении таких нет (это не к тому, что я вам не доверяю, наверняка такие есть, просто мне не попадались).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 07:50

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 26 сер, 2024 07:58, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 07:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:что вы называете "українськой ідентичністю". Язык?
Боюсь швейцарцы или канадцы вас сильно не поймут.

ЛАДу і багатьом іншим невтямки що спочатку мовна окупація,а потім
реальна і кругом вони пхають за мовний приклад Канаду, Швейцарію працюючи таким на ворога і не пояснюючи, що офіційні мови в тій же Канади та Швейцарії це не мови
окупантів як в нас і які наразі вбивають дітей жінок, і стирають з лиця землі цілі
міста
Василь-Рівне
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