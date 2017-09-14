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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 09:22

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 09:38

  Игорь Алексеевич написав: С понедельника начнут. На праздники в Киеве были индусы и поляки. Плюс их освещали межд. СМИ. Так же на праздник в Киев прихало много др. межд. организаций. Зачем пуйлу бить по Киеву, что бы все СМИ по всему миру на первых страницах выставили этот обстрел.
А с понед. все разьедутся и тогда думаю он Киев не оставит в покое. Плюс возможно будут с понедельника др. события в мире и обстрелу Киева межд. СМИ не придадут такой сильной огласки.

Про обстрел, прогноз таки сбылся ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 09:43

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:что вы называете "українськой ідентичністю". Язык?
Боюсь швейцарцы или канадцы вас сильно не поймут.

ЛАДу і багатьом іншим невтямки що спочатку мовна окупація,а потім
реальна і кругом вони пхають за мовний приклад Канаду, Швейцарію працюючи таким на ворога і не пояснюючи, що офіційні мови в тій же Канади та Швейцарії це не мови окупантів як в нас і які наразі вбивають дітей жінок, і стирають з лиця землі цілі міста. І ще Ви ЛАД дуже любите приводити приклади 2-ї світової, от і я пропоную спроектувати ситуацію : 1943 рік село на Поліссі чи на Київщині - приходить ЛАД до сільради і починає німецькою людям розказувати про Канаду і Швейцарію, і про хороших німців які воюють на стороні СРСР, що жителі цих сіл зроблять з ЛАДом? Повісять на найближчому стовпі ще до приїзду НКВД який запізно примчить з рішенням трійки на пожиттєвє на Соловках. Вірно ЛАД?

1. Незнание истории не освобождает от ответственности. :)
Если покопаться в истории, то можно усомниться в том, что "офіційні мови в тій же Канади та Швейцарії це не мови окупантів". А уж о дружбе немцев и французов говорить не приходится. Противоречия есть до сих пор. Тем не менее, как-то уживаются.
2. "Проекция ситуации" явно неудачная.
В 1943 в Украине практически не было немецкоязычного населения. И уже практически не было евреев, знавших и говоривших на идиш (достаточно близком к немецкому). В отличие от сегодняшней Украины, где русскоязычных очень много.
3. Интересно, вы, как и многие здесь, клеймите Союз и большевиков последними словами. Но чуть что, вспоминаете советские порядки (причём, именно наиболее жёстких сталинских времён) и НКВД. Кстати, Соловки были не самым суровым приговором "троек".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 09:50

  Schmit написав:Недавно бачив відео, як у якихось "ЛАДів" запитали - хто винен у війні?. Відповідь - "житєлі Западной Украіни і майдан".
І досі не усвідомлюють, що накоїли.
А історію потрібно знати, бо інакше...

Так ЛАД це особисто каже, тільки модератори труть.
Це відео потрібно дивитись ЛАДам кожен день по 10 разів.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:05

  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав: С понедельника начнут. На праздники в Киеве были индусы и поляки. Плюс их освещали межд. СМИ. Так же на праздник в Киев прихало много др. межд. организаций. Зачем пуйлу бить по Киеву, что бы все СМИ по всему миру на первых страницах выставили этот обстрел.
А с понед. все разьедутся и тогда думаю он Киев не оставит в покое. Плюс возможно будут с понедельника др. события в мире и обстрелу Киева межд. СМИ не придадут такой сильной огласки.

Про обстрел, прогноз таки сбылся ...
У раши мышление совка. Незя стрелять, а то вдруг попадут в иностр. делегации. А потом начинают пулять всё в один день, что не пуляли за эти дни. Сегодня по всей стране стреляют, что осталось с выходных.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:07

  ЛАД написав:Если покопаться в истории, то можно усомниться в том, что "офіційні мови в тій же Канади та Швейцарії це не мови окупантів".

Тобто ви пропонуєте Квебек та франкомовні кантони Швейцарії віддать Франції, німецькомовні Германії, італомовний відповідно Італії?
В 1943 в Украине практически не было немецкоязычного населения. И уже практически не было евреев, знавших и говоривших на идиш (достаточно близком к немецкому). В отличие от сегодняшней Украины, где русскоязычных очень много.

Можу сказать як людина, яка більшість свого життя прожила на півдні України. Десь пів року вам буде достатньо прожить в україномовному середовищі, шоб ви почали шпрехать українською. Тому не потрібно було чекать асвабадітєлєй, а тільки бажання.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:09

Росіяни не соромляться жорстко викорінювати українську мову зі своїх територій, всюди де б вона не була. Один з прикладів. Згідно документів 68% колоністів Далекого Сходу були вихідці з України, тому не дивно що на переважно україномовному Далекому Сході на 3-му конгресі у Владивостоку в 1919 році було проголошено приєднання до УНР і відправлені листи до іноземних контингентів Антанти з проханням надання зброї, які були ними відхилені. До 1935 року на ДС ще залишалось біля 1500 україномовних закладів освіти, росіяни знищили і зросійщили все українське, стерши навіть пам'ять населення про своє коріння. Вважаю, що Україна має право в певній мірі діяти дзеркально, хоча в наших реаліях це скоріше виглядає демосковизацією, повернення до мови предків.
olmyb
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:28

  Schmit написав:...............
Схоже вже зовсім забули, що у 2019 самі ж обрали відвертий антимайдан - фактично младорегіоналів з деякими включеннями профнепридатних весільних фотографів.
І досі не усвідомлюють, що накоїли.
А історію потрібно знати, бо інакше...
[youtube]DD-tdkrUjyU...

Ваши видео отличаются завидным однообразием, а ваши личные комментарии ещё лучше - главное их безапелляционность. Сказали: "відвертий антимайдан",- и больше ничего не нужно. Никаких доказательств или даже попыток не требуется. "Это же очевидно!" Видео разбирать не буду. Надоело.
Вот только поинтересуйтесь, сколько танков поставил з-д Малышева в армию Украины за 5 лет правления Порошенко. Хоть на секунду задумайтесь над словами Луценко о том, почему Путин не напал "в 14, 17, 19 або навіть в 21 році" - потому что
саме
13:11
такою слабкою жертвою На жаль була
13:15
Україна в 2022 році

Т.е. в ""в 14, 17, 19 або навіть в 21 році" Украина была "сильнішою", чем в 22?! :shock:
Очень оригинально.
Но я вас понимаю - так хочется превознести Порошенко и измазать дерьмом Зеленского! Куда уж тут думать. Главное ведь не аргументация, а цель. "Благородная" цель оправдывает ложь. Так, Schmit?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич - очень точно предсказано
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не понимаю, почему русские соглашаются на обмен пленных на наши памятные даты, но по нам лупят в обыкновенный рабочий понедельник?
Andrey2512
 
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