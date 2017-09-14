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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 сер, 2024 10:45
Andrey2512 написав:
Не понимаю, почему русские соглашаются на обмен пленных на наши памятные даты, но по нам лупят в обыкновенный рабочий понедельник?
Кажуть, що жертвоприношення згідно іншого календаря, напр. згідно якого Булгаков в Мастері літочислить
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Додано: Пон 26 сер, 2024 10:46
Schmit написав: Василь-Рівне написав: ЛАД написав:
что вы называете "українськой ідентичністю". Язык?
Боюсь швейцарцы или канадцы вас сильно не поймут.
ЛАДу і багатьом іншим невтямки що спочатку мовна окупація,а потім
реальна і кругом вони пхають за мовний приклад Канаду, Швейцарію працюючи таким на ворога і не пояснюючи, що офіційні мови в тій же Канади та Швейцарії це не мови окупантів як в нас і які наразі вбивають дітей жінок, і стирають з лиця землі цілі міста. І ще Ви ЛАД дуже любите приводити приклади 2-ї світової, от і я пропоную спроектувати ситуацію : 1943 рік село на Поліссі чи на Київщині - приходить ЛАД до сільради і починає німецькою людям розказувати про Канаду і Швейцарію, і про хороших німців які воюють на стороні СРСР, що жителі цих сіл зроблять з ЛАДом? Повісять на найближчому стовпі ще до приїзду НКВД який запізно примчить з рішенням трійки на пожиттєвє на Соловках. Вірно ЛАД?
Недавно бачив відео, як у якихось "ЛАДів" запитали - хто винен у війні?. Відповідь - "житєлі Западной Украіни і майдан".
Схоже вже зовсім забули, що у 2019 самі ж обрали відвертий антимайдан - фактично младорегіоналів з деякими включеннями профнепридатних весільних фотографів.
І досі не усвідомлюють, що накоїли.
А історію потрібно знати, бо інакше...
Хто обирає президента та депутатів ВРУ в Україні?
Не якісь 73% чи хоча б скільки %, а український народ.
Саме той український народ, який зробив РВ і саме той, який обрав ПАПа.
Чому український народ дав копняка ПАПу і не обрав когось схожого або з інших можновладних еліт, спитайте у ПАПа і Ко.
Які "й досі так і не усвідомили, що накоїли".
З.и. або треба визнати, що вибір народ робить не самостійно і на підставі свідомості та повного доступу до інформації, а -вирішальним є хто краще зможе зманіпулювати народом (виборцем), той і виграє вибори.
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detroytred
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Додано: Пон 26 сер, 2024 10:48
ЛАД написав: buratinyo написав: Hotab написав:
Я це називає «кримський синдром»
Чому кримчани (які вступили в армію кацапів) а також динири найбільше ненавидять Україну?
Бо вони її зрадили. Не стане України - не буде почуття вини.
Подумал тоже сегодня про это. Обсуждали сегодня с мужиками вероятности нескольких сценариев войны и тут снова кто-то поднял тему про ждунов в Харькове. Да, они были и есть. Выдает их неестественно негативная риторика по отношению к Киеву, к Украине, к ВСУ. Это ведь они сначала войны рьяно пытались доказать, что обстреливали Харьков кто угодно, но не россияне. Дауны, блядь.
Жить рядом с ними не только неприятно, но и опасно. Они могут через телеграмм навести на объекты инфраструктуры, которые еще уцелели или уже восстановили после прошлых ракетных обстрелов со стороны кремлевских террористов. В этой связи считаю необходимым заблокировать телеграмм при отсутствии реальных возможностей блокировать подобные сообщения (по ключевым словам, например, с указанием координат и т.д.).
Так вот сегодня ждуны чуть поджали свои очки. Небольшие успехи в Курской области и уменьшение прилетов КАБов по Харькову запустили в их редких извилинах мысли о том, что война может закончится и не так, как хочет кремль. И тогда придется резко переобуваться.
Интересное у вас окружение! Я о таких явных ждунах знаю только по рассказам. В моём окружении таких нет (это не к тому, что я вам не доверяю, наверняка такие есть, просто мне не попадались).
В оточенні таких може й не бути, все ж таки оточення зазвичай з людей, з якими є щось спільне, але ждунів можна помітити просто по окремим фразам/коментарям/розмовам перехожих, покупців в магазинах, за сусіднім столиком в кафе чи по стійці в барі.
Але найбільше їх помітно військовим, звісно. Бо саме оті ждуни здають локації, зливаються інформацію де більше людей. Прилітає навіть у місця досить далекі від лінії фронту, і про це ви не прочитаєте в новинах і телеграм каналах.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 10:49
Денис Шмигаль
15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «Кинджали». Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким.
Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. «Укренерго» вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему.
Голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби Пункти Незламності.
Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо росію заплатити.
Шановні форумчани, а Ви як? Поділіться, будь ласка!
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Ірина_
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Додано: Пон 26 сер, 2024 10:50
detroytred написав:
Хто обирає президента та депутатів ВРУ в Україні?
Не якісь 73% чи хоча б скільки %, а український народ.
Саме той український народ, який зробив РВ і саме той, який обрав ПАПа.
Чому український народ дав копняка ПАПу і не обрав когось схожого або з інших можновладних еліт, спитайте у ПАПа і Ко.
Які "й досі так і не усвідомили, що накоїли".
З.и. або треба визнати, що вибір народ робить не самостійно і на підставі свідомості та повного доступу до інформації, а -вирішальним є хто краще зможе зманіпулювати народом (виборцем), той і виграє вибори.
якщо народом називати носіїв паспорту, то одне,
якщо притомних і свідомих, то інше,
і щодо ПАП копняка дали, з одного боку свідоміти тому, що робив мінімум міноре, очікували більше, а з іншого боку носіям паспортів було задужо примусу "любити Бандеру".
Але ж зараз не дають вибору вибирати: споживайте просрочку
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Додано: Пон 26 сер, 2024 10:57
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Додано: Пон 26 сер, 2024 10:59
Ірина_ написав:
Шановні форумчани, а Ви як? Поділіться, будь ласка!
Население начало опять грести товары для блекаута после трех недель около нулевого спроса.
В Киеве на пляже людей минимум, можно спокойно поплавать.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 11:00
Объясняю почему ждали до понедельника и почему прогноз И.А. к сожалению сбылся. Русским нужен был обмен. В числе 115 были ахматовцы, а их всегда забирают в 1ю очередь, не знаю то ли Кадыров имеет такое влияние на питуна то ли другие причины. До обмена таких масштабных обстрелов не было, только чтобы обмен не сорвался. Как только обменялись сразу и посыпались подарки.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 11:01
Water написав: Schmit написав:
Недавно бачив відео, як у якихось "ЛАДів" запитали - хто винен у війні?. Відповідь - "житєлі Западной Украіни і майдан".
І досі не усвідомлюють, що накоїли.
А історію потрібно знати, бо інакше...
Так ЛАД це особисто каже, тільки модератори труть.
Це відео потрібно дивитись ЛАДам кожен день по 10 разів.
У відео чітко і однозначно показано, що путло каже, що спробує дочекатися та домовитися з новою владою.
І маємо факт -- дочекався нової влади, але не зміг домовитися. Тому і здійснив повномасштабний напад.
Тобто причина відсутності повномасштабного нападу при ПАПі -- чекання і сподівання путла, що зможе домовитися з новою владою.
Очікування виявилися марними, нова влада не поступилася інтересами оркостану, не пішла на домовляння на умовах путла.
Путло здійснив напад.
Послаблення чи посилення обороноздатності в період 19-22 року ніякого значення на рішення про напад не відігравало.
Значення мало лише погодження або непогодження влади йти на домовляння з оркостаном.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 11:06
Запорожье. Если бы новости не включил, то подумал что всё в норме в стране. У нас на улице дети гуляют на детской площадки. Тихо. Свет есть. Особых бахов нет.
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