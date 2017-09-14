Додано: Пон 26 сер, 2024 11:48

Одним із потенційних виходів із ситуації, який розглядає, наприклад Дональд Трамп, є спроба повністю зосередитися на протистоянні з Китаєм. Але для цього потрібно розірвати союз Пекіна з Москвою — за рахунок України та Європи."Одна з речей, які Америка має зробити, з чисто американської стратегічної точки зору, це знайти спосіб укласти грандіозну угоду з Росією. Зробимо це чи ні, це складне питання, залежно від того, де пролягають російські червоні лінії. Але в принципі це означатиме нову архітектуру безпеки в Європі", — сказав Сумантра Майтра, директор з досліджень в Американському інституті ідей, близькому до республіканців.Але!!!*Демократи поки що публічно відкидають можливість подібної угоди з Москвою, зокрема і через війну в Україні, яка начебто зробила США і Росію антагоністами. Серед республіканців також чимало противників будь-якого зближення з Кремлем, пише WSJ.Це ставлення поділяють багато республіканців. Якщо США хочуть зберегти своє становище світового гегемона, у них немає іншого вибору, окрім як продовжувати свою участь у всіх великих конфліктах по всьому світу, сказав сенатор-республіканець Джон Корнін."Нічого не відбувається без американського лідерства. Подобається нам це чи ні, але це частина ціни, яку ми платимо за те, щоб бути провідною економікою та наддержавою у світі", — сказав він.*_________________________________Тобто навіть при перемозі Трампа і навіть бажання Трампа змінити отак курс Штатів, ну дуже малоймовірно, що так і буде.Бо:*Як зазначає WSJ, найсерйозніший ризик будь-якої спроби вбити клин між Росією та Китаєм, жертвуючи безпекою України та Європи, полягає в тому, що такий зсув може призвести до зворотного результату, знищивши найцінніший зовнішньополітичний актив Америки — її власну мережу альянсів.*__________________________________Тому й кажу: поки таке враження, що світ зрозумів, що рфія програла...