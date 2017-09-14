flyman написав:якщо народом називати носіїв паспорту, то одне, якщо притомних і свідомих, то інше, і щодо ПАП копняка дали, з одного боку свідоміти тому, що робив мінімум міноре, очікували більше, а з іншого боку носіям паспортів було задужо примусу "любити Бандеру". Але ж зараз не дають вибору вибирати: споживайте просрочку
На питання учора *хто такий українець?* всі відмовчалися)))
Не треба вигадувати... Українець - це громадянин України. Громадянином України є особа з паспортом громадянина України. Бо паспорт видається саме громалянину України.
І ті ж самі ждуни, риги і т.д., навіть якісь злочинці-вбивці, є громадянами України (навіть в тюрмах громадяни України приймають участь у виборах). І складають самий, що не є, український народ. Який обирає президента, депутатів (владу).
detroytred написав:Тобто причина відсутності повномасштабного нападу при ПАПі -- чекання і сподівання путла, що зможе домовитися з новою владою. Очікування виявилися марними, нова влада не поступилася інтересами оркостану, не пішла на домовляння на умовах путла. Путло здійснив напад.
В понимании руководства рф Zе лох и не из касты управленцев которого нужно кинуть, а говорить с ним не о чем. ПАП был из нужной касты по их мнению уже не лох, а барыга с которым можно перетереть тему.
detroytred написав:Тобто причина відсутності повномасштабного нападу при ПАПі -- чекання і сподівання путла, що зможе домовитися з новою владою. Очікування виявилися марними, нова влада не поступилася інтересами оркостану, не пішла на домовляння на умовах путла. Путло здійснив напад.
В понимании руководства рф Zе лох и не из касты управленцев которого нужно кинуть, а говорить с ним не о чем. ПАП был из нужной касты по их мнению уже не лох, а барыга с которым можно перетереть тему.
Так тоді в чому полягала домовленість з По (який з касти управлінців), що рфія відтерміновувала повномасштабний напад? Отже десь з кінця 2016-го вже стало очевидно, що Україна не піде на поступки своїм інтересам, щоби впровадити Мінські так, як хоче рфія.
І в чому полягав запланований кидок Зе, як некастового)? Особливо після того, як Зе сам кинув путла на отій зустрічі.
Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США)) Сподівається на Трампа.
Одним із потенційних виходів із ситуації, який розглядає, наприклад Дональд Трамп, є спроба повністю зосередитися на протистоянні з Китаєм. Але для цього потрібно розірвати союз Пекіна з Москвою — за рахунок України та Європи. "Одна з речей, які Америка має зробити, з чисто американської стратегічної точки зору, це знайти спосіб укласти грандіозну угоду з Росією. Зробимо це чи ні, це складне питання, залежно від того, де пролягають російські червоні лінії. Але в принципі це означатиме нову архітектуру безпеки в Європі", — сказав Сумантра Майтра, директор з досліджень в Американському інституті ідей, близькому до республіканців. https://www.unian.ua/world/ssha-mozhut- ... 37232.html Але!!!
*Демократи поки що публічно відкидають можливість подібної угоди з Москвою, зокрема і через війну в Україні, яка начебто зробила США і Росію антагоністами. Серед республіканців також чимало противників будь-якого зближення з Кремлем, пише WSJ. Це ставлення поділяють багато республіканців. Якщо США хочуть зберегти своє становище світового гегемона, у них немає іншого вибору, окрім як продовжувати свою участь у всіх великих конфліктах по всьому світу, сказав сенатор-республіканець Джон Корнін. "Нічого не відбувається без американського лідерства. Подобається нам це чи ні, але це частина ціни, яку ми платимо за те, щоб бути провідною економікою та наддержавою у світі", — сказав він.* _________________________________ Тобто навіть при перемозі Трампа і навіть бажання Трампа змінити отак курс Штатів, ну дуже малоймовірно, що так і буде. Бо: *Як зазначає WSJ, найсерйозніший ризик будь-якої спроби вбити клин між Росією та Китаєм, жертвуючи безпекою України та Європи, полягає в тому, що такий зсув може призвести до зворотного результату, знищивши найцінніший зовнішньополітичний актив Америки — її власну мережу альянсів.* __________________________________ Тому й кажу: поки таке враження, що світ зрозумів, що рфія програла...
detroytred написав:Послаблення чи посилення обороноздатності в період 19-22 року ніякого значення на рішення про напад не відігравало.
То все ж було паслаблення чи посилення?
То все треба доводити цифрами, дослідженнями, фактами.
Але, як на мою думку, то --- або незначно! послабилася; або незначно! посилалася; або обороноздатність в цілому залишилась на попередньому рівні (десь додалося, десь вибуло, а загалом - на місці). І це не відіграло ніякої ролі в рішенні оркостану здійснити повномасштабний напад.
detroytred написав:Так тоді в чому полягала домовленість з По (який з касти управлінців), що рфія відтерміновувала повномасштабний напад? Отже десь з кінця 2016-го вже стало очевидно, що Україна не піде на поступки своїм інтересам, щоби впровадити Мінські так, як хоче рфія.
І в чому полягав запланований кидок Зе, як некастового)? Особливо після того, як Зе сам кинув путла на отій зустрічі.
Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США)) Сподівається на Трампа.
При ПАП существовали пророссийские медиа того же Медведчука. В рф имели расчёты на приход к власти людей типа Мураева... Бойко через подконтрольную им пропаганду. ПАП по их мнению сохранял относительную самостоятельность перед Западом.
Кидок Zе состоял в оманских договоренностях о разведении войск и последовавшие за этим разминирования Чонгара, не раскачивайте лодку, шашлыки и много чего ещё. Так же по их мнению Zе танцевали Бриты...
UA написав:При ПАП существовали пророссийские медиа того же Медведчука. В рф имели расчёты на приход к власти людей типа Мураева... Бойко через подконтрольную им пропаганду. ПАП по их мнению сохранял относительную самостоятельность перед Западом.
Кидок Zе состоял в оманских договоренностях о разведении войск и последовавшие за этим разминирования Чонгара, не раскачивайте лодку, шашлыки и много чего ещё. Так же по их мнению Zе танцевали Бриты...
Да ну! Типу мураєвим після РГ (тобто однозначної перемоги західного вектору в Україні) апріорі приход до влади не світив. Лише в якості контрольованої опозиції. Максимум.
Одвічно кормити путла морквиною можливостей для медведчуків теж неможливо було. Медведчуки мали сенс лише за перспектив реалізації Мінських.
Американці-британці. З такого ракурсу пу тоді кинув не Зе)), а американців...
Взагалі вся хрєнь (тобто ЦІНА отака) в нас з-за отієї різниці в інтересах американців і британців. У перших вибори маячили... А другі їх (американців), користуючись такою можливістю, мають, як хочуть.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 26 сер, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Недавно бачив відео, як у якихось "ЛАДів" запитали - хто винен у війні?. Відповідь - "житєлі Западной Украіни і майдан". І досі не усвідомлюють, що накоїли. А історію потрібно знати, бо інакше...
Так ЛАД це особисто каже, тільки модератори труть. Це відео потрібно дивитись ЛАДам кожен день по 10 разів.
У відео чітко і однозначно показано, що путло каже, що спробує дочекатися та домовитися з новою владою. І маємо факт -- дочекався нової влади, але не зміг домовитися. Тому і здійснив повномасштабний напад.
Тобто причина відсутності повномасштабного нападу при ПАПі -- чекання і сподівання путла, що зможе домовитися з новою владою. Очікування виявилися марними, нова влада не поступилася інтересами оркостану, не пішла на домовляння на умовах путла. Путло здійснив напад.
Послаблення чи посилення обороноздатності в період 19-22 року ніякого значення на рішення про напад не відігравало. Значення мало лише погодження або непогодження влади йти на домовляння з оркостаном.