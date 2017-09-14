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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9585958695879588>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 11:11

  flyman написав:якщо народом називати носіїв паспорту, то одне,
якщо притомних і свідомих, то інше,
і щодо ПАП копняка дали, з одного боку свідоміти тому, що робив мінімум міноре, очікували більше, а з іншого боку носіям паспортів було задужо примусу "любити Бандеру".
Але ж зараз не дають вибору вибирати: споживайте просрочку


На питання учора *хто такий українець?* всі відмовчалися)))

Не треба вигадувати...
Українець - це громадянин України.
Громадянином України є особа з паспортом громадянина України.
Бо паспорт видається саме громалянину України.

І ті ж самі ждуни, риги і т.д., навіть якісь злочинці-вбивці, є громадянами України (навіть в тюрмах громадяни України приймають участь у виборах).
І складають самий, що не є, український народ.
Який обирає президента, депутатів (владу).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 11:14

  detroytred написав:Тобто причина відсутності повномасштабного нападу при ПАПі -- чекання і сподівання путла, що зможе домовитися з новою владою.
Очікування виявилися марними, нова влада не поступилася інтересами оркостану, не пішла на домовляння на умовах путла.
Путло здійснив напад.

В понимании руководства рф Zе лох и не из касты управленцев которого нужно кинуть, а говорить с ним не о чем.
ПАП был из нужной касты по их мнению уже не лох, а барыга с которым можно перетереть тему.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 11:34

  UA написав:
  detroytred написав:Тобто причина відсутності повномасштабного нападу при ПАПі -- чекання і сподівання путла, що зможе домовитися з новою владою.
Очікування виявилися марними, нова влада не поступилася інтересами оркостану, не пішла на домовляння на умовах путла.
Путло здійснив напад.

В понимании руководства рф Zе лох и не из касты управленцев которого нужно кинуть, а говорить с ним не о чем.
ПАП был из нужной касты по их мнению уже не лох, а барыга с которым можно перетереть тему.

Так тоді в чому полягала домовленість з По (який з касти управлінців), що рфія відтерміновувала повномасштабний напад? Отже десь з кінця 2016-го вже стало очевидно, що Україна не піде на поступки своїм інтересам, щоби впровадити Мінські так, як хоче рфія.

І в чому полягав запланований кидок Зе, як некастового)?
Особливо після того, як Зе сам кинув путла на отій зустрічі.

Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США))
Сподівається на Трампа.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 11:48

Сподівання на Трампа

Одним із потенційних виходів із ситуації, який розглядає, наприклад Дональд Трамп, є спроба повністю зосередитися на протистоянні з Китаєм. Але для цього потрібно розірвати союз Пекіна з Москвою — за рахунок України та Європи.
"Одна з речей, які Америка має зробити, з чисто американської стратегічної точки зору, це знайти спосіб укласти грандіозну угоду з Росією. Зробимо це чи ні, це складне питання, залежно від того, де пролягають російські червоні лінії. Але в принципі це означатиме нову архітектуру безпеки в Європі", — сказав Сумантра Майтра, директор з досліджень в Американському інституті ідей, близькому до республіканців.
https://www.unian.ua/world/ssha-mozhut- ... 37232.html
Але!!!

*Демократи поки що публічно відкидають можливість подібної угоди з Москвою, зокрема і через війну в Україні, яка начебто зробила США і Росію антагоністами. Серед республіканців також чимало противників будь-якого зближення з Кремлем, пише WSJ.
Це ставлення поділяють багато республіканців. Якщо США хочуть зберегти своє становище світового гегемона, у них немає іншого вибору, окрім як продовжувати свою участь у всіх великих конфліктах по всьому світу, сказав сенатор-республіканець Джон Корнін.
"Нічого не відбувається без американського лідерства. Подобається нам це чи ні, але це частина ціни, яку ми платимо за те, щоб бути провідною економікою та наддержавою у світі", — сказав він.*
_________________________________
Тобто навіть при перемозі Трампа і навіть бажання Трампа змінити отак курс Штатів, ну дуже малоймовірно, що так і буде.
Бо:
*Як зазначає WSJ, найсерйозніший ризик будь-якої спроби вбити клин між Росією та Китаєм, жертвуючи безпекою України та Європи, полягає в тому, що такий зсув може призвести до зворотного результату, знищивши найцінніший зовнішньополітичний актив Америки — її власну мережу альянсів.*
__________________________________
Тому й кажу: поки таке враження, що світ зрозумів, що рфія програла...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 11:49

  detroytred написав:Послаблення чи посилення обороноздатності в період 19-22 року ніякого значення на рішення про напад не відігравало.

То все ж було паслаблення чи посилення?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 11:53

  Schmit написав:
  detroytred написав:Послаблення чи посилення обороноздатності в період 19-22 року ніякого значення на рішення про напад не відігравало.

То все ж було паслаблення чи посилення?

То все треба доводити цифрами, дослідженнями, фактами.

Але, як на мою думку, то --- або незначно! послабилася; або незначно! посилалася; або обороноздатність в цілому залишилась на попередньому рівні (десь додалося, десь вибуло, а загалом - на місці).
І це не відіграло ніякої ролі в рішенні оркостану здійснити повномасштабний напад.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 11:55

  detroytred написав:Так тоді в чому полягала домовленість з По (який з касти управлінців), що рфія відтерміновувала повномасштабний напад? Отже десь з кінця 2016-го вже стало очевидно, що Україна не піде на поступки своїм інтересам, щоби впровадити Мінські так, як хоче рфія.

І в чому полягав запланований кидок Зе, як некастового)?
Особливо після того, як Зе сам кинув путла на отій зустрічі.

Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США))
Сподівається на Трампа.

При ПАП существовали пророссийские медиа того же Медведчука.
В рф имели расчёты на приход к власти людей типа Мураева... Бойко через подконтрольную им пропаганду.
ПАП по их мнению сохранял относительную самостоятельность перед Западом.

Кидок Zе состоял в оманских договоренностях о разведении войск и последовавшие за этим разминирования Чонгара, не раскачивайте лодку, шашлыки и много чего ещё.
Так же по их мнению Zе танцевали Бриты...
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 11:56

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, а Ви як? Поділіться, будь ласка!

Норм, єлектрики немає вдома.
З 9 до 11 було аварійне відключення, приблизно, половина міста була без єлектрики
Зараз діють погодинні відключення

Взагалі, по місту є проблеми з водопостачаням
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:03

  UA написав:При ПАП существовали пророссийские медиа того же Медведчука.
В рф имели расчёты на приход к власти людей типа Мураева... Бойко через подконтрольную им пропаганду.
ПАП по их мнению сохранял относительную самостоятельность перед Западом.

Кидок Zе состоял в оманских договоренностях о разведении войск и последовавшие за этим разминирования Чонгара, не раскачивайте лодку, шашлыки и много чего ещё.
Так же по их мнению Zе танцевали Бриты...

Да ну!
Типу мураєвим після РГ (тобто однозначної перемоги західного вектору в Україні) апріорі приход до влади не світив.
Лише в якості контрольованої опозиції. Максимум.

Одвічно кормити путла морквиною можливостей для медведчуків теж неможливо було. Медведчуки мали сенс лише за перспектив реалізації Мінських.

Американці-британці.
З такого ракурсу пу тоді кинув не Зе)), а американців...

Взагалі вся хрєнь (тобто ЦІНА отака) в нас з-за отієї різниці в інтересах американців і британців.
У перших вибори маячили...
А другі їх (американців), користуючись такою можливістю, мають, як хочуть.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 26 сер, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:07

  detroytred написав:
  Water написав:
  Schmit написав:Недавно бачив відео, як у якихось "ЛАДів" запитали - хто винен у війні?. Відповідь - "житєлі Западной Украіни і майдан".
І досі не усвідомлюють, що накоїли.
А історію потрібно знати, бо інакше...

Так ЛАД це особисто каже, тільки модератори труть.
Це відео потрібно дивитись ЛАДам кожен день по 10 разів.

У відео чітко і однозначно показано, що путло каже, що спробує дочекатися та домовитися з новою владою.
І маємо факт -- дочекався нової влади, але не зміг домовитися. Тому і здійснив повномасштабний напад.

Тобто причина відсутності повномасштабного нападу при ПАПі -- чекання і сподівання путла, що зможе домовитися з новою владою.
Очікування виявилися марними, нова влада не поступилася інтересами оркостану, не пішла на домовляння на умовах путла.
Путло здійснив напад.

Послаблення чи посилення обороноздатності в період 19-22 року ніякого значення на рішення про напад не відігравало.
Значення мало лише погодження або непогодження влади йти на домовляння з оркостаном.

він дочекався "нелоха", який "побачив мир в очах"
flyman
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