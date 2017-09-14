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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 сер, 2024 12:13
flyman написав:
він дочекався "нелоха", який "побачив мир в очах"
Про мир в очах, то для лохторату.
А для розумних громадян посол США прямо пояснив (щоб не очкували))) - хто б не переміг (а тоді вже переможцем світився саме Зе), він буде продовжувати боротися з агресором.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 12:13
detroytred написав: flyman написав:
якщо народом називати носіїв паспорту, то одне,
якщо притомних і свідомих, то інше,
і щодо ПАП копняка дали, з одного боку свідоміти тому, що робив мінімум міноре, очікували більше, а з іншого боку носіям паспортів було задужо примусу "любити Бандеру".
Але ж зараз не дають вибору вибирати: споживайте просрочку
На питання учора *хто такий українець?* всі відмовчалися)))
Не треба вигадувати...
Українець - це громадянин України.
Громадянином України є особа з паспортом громадянина України.
Бо паспорт видається саме громалянину України.
І ті ж самі ждуни, риги і т.д., навіть якісь злочинці-вбивці, є громадянами України (навіть в тюрмах громадяни України приймають участь у виборах).
І складають самий, що не є, український народ.
Який обирає президента, депутатів (владу).
В цьому визначення народ = набір носіїв паспорту громадянина України. Є анекдот про Петьку і Чапаєва на повітряній кулі, які питають в людини на землі де вони. І отримують правильну і чітку відповідь, що на повітряній кулі. Так і тут із визначенням.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 12:17
flyman написав:
В цьому визначення народ = набір носіїв паспорту громадянина України. Є анекдот про Петьку і Чапаєва на повітряній кулі, які питають в людини на землі де вони. І отримують правильну і чітку відповідь, що на повітряній кулі. Так і тут із визначенням.
Значить так і є.
За Конституцією. України.
Бо вигадати свої критерії кожен може скільки і яких завгодно.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 12:31
detroytred написав: Schmit написав: detroytred написав:
Послаблення чи посилення обороноздатності в період 19-22 року ніякого значення на рішення про напад не відігравало.
То все ж було паслаблення чи посилення?
То все треба доводити цифрами, дослідженнями, фактами.
Вже неодноразово доводили цифрами, дослідженнями, фактами, навіть тут на форумі, навіть ще до вторгнення, але розуміння процесів у більшості і надалі хибне.
Ну що ж, тоді прямуємо до чергового повторення сумної історії.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 12:32
Ірина_ написав:
Шановні форумчани, а Ви як? Поділіться, будь ласка!
Норм, єлектрики немає вдома, вода є. Задіяні зарядна станція, павербанк, сонячна панель.
З 9 до 12 було аварійне відключення, все місто було вимкнено, але генератори і т.п. ніхто не відміняв. Зараз діють погодинні відключення.
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