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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9585958695879588

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:13

  flyman написав:він дочекався "нелоха", який "побачив мир в очах"


Про мир в очах, то для лохторату.
А для розумних громадян посол США прямо пояснив (щоб не очкували))) - хто б не переміг (а тоді вже переможцем світився саме Зе), він буде продовжувати боротися з агресором.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:13

  detroytred написав:
  flyman написав:якщо народом називати носіїв паспорту, то одне,
якщо притомних і свідомих, то інше,
і щодо ПАП копняка дали, з одного боку свідоміти тому, що робив мінімум міноре, очікували більше, а з іншого боку носіям паспортів було задужо примусу "любити Бандеру".
Але ж зараз не дають вибору вибирати: споживайте просрочку


На питання учора *хто такий українець?* всі відмовчалися)))

Не треба вигадувати...
Українець - це громадянин України.
Громадянином України є особа з паспортом громадянина України.
Бо паспорт видається саме громалянину України.

І ті ж самі ждуни, риги і т.д., навіть якісь злочинці-вбивці, є громадянами України (навіть в тюрмах громадяни України приймають участь у виборах).
І складають самий, що не є, український народ.
Який обирає президента, депутатів (владу).

В цьому визначення народ = набір носіїв паспорту громадянина України. Є анекдот про Петьку і Чапаєва на повітряній кулі, які питають в людини на землі де вони. І отримують правильну і чітку відповідь, що на повітряній кулі. Так і тут із визначенням.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:17

  flyman написав:В цьому визначення народ = набір носіїв паспорту громадянина України. Є анекдот про Петьку і Чапаєва на повітряній кулі, які питають в людини на землі де вони. І отримують правильну і чітку відповідь, що на повітряній кулі. Так і тут із визначенням.


Значить так і є.
За Конституцією. України.

Бо вигадати свої критерії кожен може скільки і яких завгодно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:31

  detroytred написав:
  Schmit написав:
  detroytred написав:Послаблення чи посилення обороноздатності в період 19-22 року ніякого значення на рішення про напад не відігравало.

То все ж було паслаблення чи посилення?

То все треба доводити цифрами, дослідженнями, фактами.

Вже неодноразово доводили цифрами, дослідженнями, фактами, навіть тут на форумі, навіть ще до вторгнення, але розуміння процесів у більшості і надалі хибне.
Ну що ж, тоді прямуємо до чергового повторення сумної історії.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:32

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, а Ви як? Поділіться, будь ласка!

Норм, єлектрики немає вдома, вода є. Задіяні зарядна станція, павербанк, сонячна панель.
З 9 до 12 було аварійне відключення, все місто було вимкнено, але генератори і т.п. ніхто не відміняв. Зараз діють погодинні відключення.
fler
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