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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9586958795889589>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:13

  flyman написав:він дочекався "нелоха", який "побачив мир в очах"


Про мир в очах, то для лохторату.
А для розумних громадян посол США прямо пояснив (щоб не очкували))) - хто б не переміг (а тоді вже переможцем світився саме Зе), він буде продовжувати боротися з агресором.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:13

  detroytred написав:
  flyman написав:якщо народом називати носіїв паспорту, то одне,
якщо притомних і свідомих, то інше,
і щодо ПАП копняка дали, з одного боку свідоміти тому, що робив мінімум міноре, очікували більше, а з іншого боку носіям паспортів було задужо примусу "любити Бандеру".
Але ж зараз не дають вибору вибирати: споживайте просрочку


На питання учора *хто такий українець?* всі відмовчалися)))

Не треба вигадувати...
Українець - це громадянин України.
Громадянином України є особа з паспортом громадянина України.
Бо паспорт видається саме громалянину України.

І ті ж самі ждуни, риги і т.д., навіть якісь злочинці-вбивці, є громадянами України (навіть в тюрмах громадяни України приймають участь у виборах).
І складають самий, що не є, український народ.
Який обирає президента, депутатів (владу).

В цьому визначення народ = набір носіїв паспорту громадянина України. Є анекдот про Петьку і Чапаєва на повітряній кулі, які питають в людини на землі де вони. І отримують правильну і чітку відповідь, що на повітряній кулі. Так і тут із визначенням.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:17

  flyman написав:В цьому визначення народ = набір носіїв паспорту громадянина України. Є анекдот про Петьку і Чапаєва на повітряній кулі, які питають в людини на землі де вони. І отримують правильну і чітку відповідь, що на повітряній кулі. Так і тут із визначенням.


Значить так і є.
За Конституцією. України.

Бо вигадати свої критерії кожен може скільки і яких завгодно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 12:31

  detroytred написав:
  Schmit написав:
  detroytred написав:Послаблення чи посилення обороноздатності в період 19-22 року ніякого значення на рішення про напад не відігравало.

То все ж було паслаблення чи посилення?

То все треба доводити цифрами, дослідженнями, фактами.

Вже неодноразово доводили цифрами, дослідженнями, фактами, навіть тут на форумі, навіть ще до вторгнення, але розуміння процесів у більшості і надалі хибне.
Ну що ж, тоді прямуємо до чергового повторення сумної історії.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 14:10

Хто б сумнівався

росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde
Україна та росія провели переговори за посередництва Катару на початку серпня, під час яких було досягнуто домовленості не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.
Проте росія порушила цю угоду після початку українського наступу в Курській області, повідомляє Le Monde.
Отже, 2 висновки:
1) перемовини з рф тривають
2) рф не виконує домовленості, як завжди
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 14:34

  fler написав:росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde
Україна та росія провели переговори за посередництва Катару на початку серпня, під час яких було досягнуто домовленості не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.
Проте росія порушила цю угоду після початку українського наступу в Курській області, повідомляє Le Monde.
Отже, 2 висновки:
1) перемовини з рф тривають
2) рф не виконує домовленості, як завжди

Краще не сумніватись, і не помічати палаючу другий тиждень рашистську нафтобазу.
1. Переговорів не було, тільки наміри, Ганапольський тиждень назад сказав, що наша делегація вже сформована.
2. Перемовини будуть, але попізжеє, навряд чи цього року. РПВ пересувається на наступний рік, фюрер не заспокоїться, поки не видавить нас з Курської області.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Одвічно кормити путла морквиною можливостей для медведчуків теж неможливо було. Медведчуки мали сенс лише за перспектив реалізації Мінських.

Захід стримував відморожнний Совок штампуванням ракет і міністрами-комуністами. Порошенко діяв аналогічно - ракетна програма і ілюзія повторення грузинського варіанта реваншу в Україні. Зеленський все поломав, і цим спровокував війну.
Вже навіть Найтупіший не триндить про мибневіддали Крим, і про те, що це По в усьому віннен, а Ви продовжуєте нести цю чухню роками. Невже навколо нічого не змінилось?
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 14:57

  fler написав:росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde
ранее я писал что есть договоренность не бить по энергетике. Но что то мне подсказывает нарушили все таки мы, ударив по нефтебазе в пролетарское, которая горит 7й или какой то там день.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 14:58

  fler написав:росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde
Україна та росія провели переговори за посередництва Катару на початку серпня, під час яких було досягнуто домовленості не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.
Проте росія порушила цю угоду після початку українського наступу в Курській області, повідомляє Le Monde.
Отже, 2 висновки:
1) перемовини з рф тривають
2) рф не виконує домовленості, як завжди

Фантоцці б"є у відповідь по ...?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 15:12

  Wirująświatła написав:
  fler написав:росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde
ранее я писал что есть договоренность не бить по энергетике. Но что то мне подсказывает нарушили все таки мы, ударив по нефтебазе в пролетарское, которая горит 7й или какой то там день.

А была ли договореность ?
Или это как со Стамбульскими ?

Типа, всё "договорились", даже россияне "отвели" войска, а потом приехал Джонсон и все испортил )

PS. Виталик, а шо это за ребрендинг ?
pesikot
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