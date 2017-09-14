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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9586958795889589

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 15:33

⚡️Как сообщает наш источник в ВСУ, с радаров пропал Ту-95МС с аэродрома Энгельс, самолет летел курсом на Харьков.
Никто не знает, что случилось?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 15:36

  detroytred написав:Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США))
Сподівається на Трампа.

З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde
Україна та росія провели переговори за посередництва Катару на початку серпня, під час яких було досягнуто домовленості не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.
Проте росія порушила цю угоду після початку українського наступу в Курській області, повідомляє Le Monde.
Отже, 2 висновки:
1) перемовини з рф тривають
2) рф не виконує домовленості, як завжди


Всё лето нас накачивали из СМИ "переговорами". Вот ото всюду я слышал это слово... А потом бах, и мы погнали на Курс и начали бить по НПЗ.

Что это было?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 15:54

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США))
Сподівається на Трампа.

З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа?
Світові ЗМІ нав'язливо "втирають" цю теорію
Visky
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