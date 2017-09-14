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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 сер, 2024 15:33
⚡️Как сообщает наш источник в ВСУ, с радаров пропал Ту-95МС с аэродрома Энгельс, самолет летел курсом на Харьков.
Никто не знает, что случилось?
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fler
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Додано: Пон 26 сер, 2024 15:36
detroytred написав:
Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США))
Сподівається на Трампа.
З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа?
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andrijk777
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Додано: Пон 26 сер, 2024 15:50
fler написав:
росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde
Україна та росія провели переговори за посередництва Катару на початку серпня, під час яких було досягнуто домовленості не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.
Проте росія порушила цю угоду після початку українського наступу в Курській області, повідомляє Le Monde.
Отже, 2 висновки:
1) перемовини з рф тривають
2) рф не виконує домовленості, як завжди
Всё лето нас накачивали из СМИ "переговорами". Вот ото всюду я слышал это слово... А потом бах, и мы погнали на Курс и начали бить по НПЗ.
Что это было?
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Додано: Пон 26 сер, 2024 15:54
andrijk777 написав: detroytred написав:
Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США))
Сподівається на Трампа.
З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа?
Світові ЗМІ нав'язливо "втирають" цю теорію
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Visky
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