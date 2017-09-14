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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9587958895899590>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 15:33

⚡️Как сообщает наш источник в ВСУ, с радаров пропал Ту-95МС с аэродрома Энгельс, самолет летел курсом на Харьков.
Никто не знает, что случилось?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 15:36

  detroytred написав:Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США))
Сподівається на Трампа.

З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde
Україна та росія провели переговори за посередництва Катару на початку серпня, під час яких було досягнуто домовленості не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.
Проте росія порушила цю угоду після початку українського наступу в Курській області, повідомляє Le Monde.
Отже, 2 висновки:
1) перемовини з рф тривають
2) рф не виконує домовленості, як завжди


Всё лето нас накачивали из СМИ "переговорами". Вот ото всюду я слышал это слово... А потом бах, и мы погнали на Курс и начали бить по НПЗ.

Что это было?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 15:54

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США))
Сподівається на Трампа.

З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа?
Світові ЗМІ нав'язливо "втирають" цю теорію
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 16:01

Оцініть відмазку

У Польщі заявили, що не збили "повітряний об'єкт", який залетів з території України під час масованої ракетної атаки, через атмосферні умови.
командувач оперативного командування збройних сил Польщі Мацей Кліш розповів, що був готовий віддати команду на знищення об'єкта і перебував у контакті щодо цього з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем, а також з начальником Генерального штабу Веславом Кукулою.

"Об'єкт зник приблизно через 25 км на польській території. Через атмосферні умови я не зміг дати команду на боротьбу з ним", – додав він.

Генерал зазначив, що після зникнення об'єкт не був виявлений союзницькими або польськими літаками чи гелікоптерами.

Наразі розпочато операцію з пошуку об'єкта, до місця події прямують війська і вертольоти.

Генерал повідомив, що об'єкт, ймовірно, все ще перебуває на польській території, хоча він також не виключив, що міг вилетіти.

Виявляється, на відміну від поганих танцюристів, польским військовим заважає погода
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 16:02

  Visky написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США))
Сподівається на Трампа.

З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа?
Світові ЗМІ нав'язливо "втирають" цю теорію

А чи давно на цьому форумі перестали писати "Трамп прийде, буде мир" ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 16:03

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США))
Сподівається на Трампа.

З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа?

Що він хоче - знає тільки він сам.

Те, що очікує результатів виборів, - цього по суті очікують майже всі світові гравці. Це логічно. Будувати наступні плани під можливі нові умови або старі - тобто коли вирішиться.

Сподівається чому на Трампа?
А на кого ще?
Господь не з ним. А з демократами зміни ситуації не відбувається.
Тобто на кого (на що) йому сподіватися залишається?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 16:10

  Faceless написав:.............
В оточенні таких може й не бути, все ж таки оточення зазвичай з людей, з якими є щось спільне, але ждунів можна помітити просто по окремим фразам/коментарям/розмовам перехожих, покупців в магазинах, за сусіднім столиком в кафе чи по стійці в барі.
Але найбільше їх помітно військовим, звісно. Бо саме оті ждуни здають локації, зливаються інформацію де більше людей. Прилітає навіть у місця досить далекі від лінії фронту, і про це ви не прочитаєте в новинах і телеграм каналах.

Я не отрицал их существование.
По разговорам "перехожих, покупців в магазинах" не слышал. В барах не бываю.
То, что есть целеуказание, поджоги военных машин и т.п., знаю. Но это далеко не всегда от ждунов. Очень часто просто за деньги без всяких политических убеждений.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 16:16

  lapay написав:
  detroytred написав:Одвічно кормити путла морквиною можливостей для медведчуків теж неможливо було. Медведчуки мали сенс лише за перспектив реалізації Мінських.

Захід стримував відморожнний Совок штампуванням ракет і міністрами-комуністами. Порошенко діяв аналогічно - ракетна програма і ілюзія повторення грузинського варіанта реваншу в Україні. Зеленський все поломав, і цим спровокував війну.
Вже навіть Найтупіший не триндить про мибневіддали Крим, і про те, що це По в усьому віннен, а Ви продовжуєте нести цю чухню роками. Невже навколо нічого не змінилось?

Залишилося тільки зацитувати прописане вами мені. Проблеми?

Чи все ж таки є різниця між заявами Зе миневіддали би Крим і підтриманою мною думкою Муженко (цитую - *Шанси відстояти Крим були, – Муженко* )
https://glavcom.ua/news/shansi-vidstoya ... e_vignette

"про те, що це По в усьому віннен" -- ну це ви вже просто банально прямо демагогічним узагальненням навіщось почали.
До речі, провину визначає суд...
Я визначав, що ПАП зробив і що ні. І що є наслідком його і Ко дій.

Яким чином зміни сьогодні відміняють минуле - хз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 16:22

  Schmit написав:
  detroytred написав:
  Schmit написав:---------------------
detroytred
Послаблення чи посилення обороноздатності в період 19-22 року ніякого значення на рішення про напад не відігравало.
---------------------
То все ж було паслаблення чи посилення?

То все треба доводити цифрами, дослідженнями, фактами.

Вже неодноразово доводили цифрами, дослідженнями, фактами, навіть тут на форумі, навіть ще до вторгнення, але розуміння процесів у більшості і надалі хибне.
Ну що ж, тоді прямуємо до чергового повторення сумної історії.

Це ви про себе?
ЛАД
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  #<1 ... 9587958895899590>
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