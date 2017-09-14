fler написав:росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde Україна та росія провели переговори за посередництва Катару на початку серпня, під час яких було досягнуто домовленості не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Проте росія порушила цю угоду після початку українського наступу в Курській області, повідомляє Le Monde. Отже, 2 висновки: 1) перемовини з рф тривають 2) рф не виконує домовленості, як завжди
Всё лето нас накачивали из СМИ "переговорами". Вот ото всюду я слышал это слово... А потом бах, и мы погнали на Курс и начали бить по НПЗ.
У Польщі заявили, що не збили "повітряний об'єкт", який залетів з території України під час масованої ракетної атаки, через атмосферні умови. командувач оперативного командування збройних сил Польщі Мацей Кліш розповів, що був готовий віддати команду на знищення об'єкта і перебував у контакті щодо цього з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем, а також з начальником Генерального штабу Веславом Кукулою.
"Об'єкт зник приблизно через 25 км на польській території. Через атмосферні умови я не зміг дати команду на боротьбу з ним", – додав він.
Генерал зазначив, що після зникнення об'єкт не був виявлений союзницькими або польськими літаками чи гелікоптерами.
Наразі розпочато операцію з пошуку об'єкта, до місця події прямують війська і вертольоти.
Генерал повідомив, що об'єкт, ймовірно, все ще перебуває на польській території, хоча він також не виключив, що міг вилетіти.
Виявляється, на відміну від поганих танцюристів, польским військовим заважає погода
Faceless написав:............. В оточенні таких може й не бути, все ж таки оточення зазвичай з людей, з якими є щось спільне, але ждунів можна помітити просто по окремим фразам/коментарям/розмовам перехожих, покупців в магазинах, за сусіднім столиком в кафе чи по стійці в барі. Але найбільше їх помітно військовим, звісно. Бо саме оті ждуни здають локації, зливаються інформацію де більше людей. Прилітає навіть у місця досить далекі від лінії фронту, і про це ви не прочитаєте в новинах і телеграм каналах.
Я не отрицал их существование. По разговорам "перехожих, покупців в магазинах" не слышал. В барах не бываю. То, что есть целеуказание, поджоги военных машин и т.п., знаю. Но это далеко не всегда от ждунов. Очень часто просто за деньги без всяких политических убеждений.
detroytred написав:Одвічно кормити путла морквиною можливостей для медведчуків теж неможливо було. Медведчуки мали сенс лише за перспектив реалізації Мінських.
Захід стримував відморожнний Совок штампуванням ракет і міністрами-комуністами. Порошенко діяв аналогічно - ракетна програма і ілюзія повторення грузинського варіанта реваншу в Україні. Зеленський все поломав, і цим спровокував війну. Вже навіть Найтупіший не триндить про мибневіддали Крим, і про те, що це По в усьому віннен, а Ви продовжуєте нести цю чухню роками. Невже навколо нічого не змінилось?
Залишилося тільки зацитувати прописане вами мені. Проблеми?
"про те, що це По в усьому віннен" -- ну це ви вже просто банально прямо демагогічним узагальненням навіщось почали. До речі, провину визначає суд... Я визначав, що ПАП зробив і що ні. І що є наслідком його і Ко дій.
Schmit написав:--------------------- detroytred Послаблення чи посилення обороноздатності в період 19-22 року ніякого значення на рішення про напад не відігравало. --------------------- То все ж було паслаблення чи посилення?
То все треба доводити цифрами, дослідженнями, фактами.
Вже неодноразово доводили цифрами, дослідженнями, фактами, навіть тут на форумі, навіть ще до вторгнення, але розуміння процесів у більшості і надалі хибне. Ну що ж, тоді прямуємо до чергового повторення сумної історії.