Додано: Пон 26 сер, 2024 16:23

Visky написав: andrijk777 написав: detroytred написав: Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США))

Сподівається на Трампа. Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США))Сподівається на Трампа.

З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа? З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа? Світові ЗМІ нав'язливо "втирають" цю теорію Світові ЗМІ нав'язливо "втирають" цю теорію

)))Ну і сам путло це втирає:*Те, що пан Трамп як кандидат у президенти заявляє про те, що він готовий і хоче зупинити війну в Україні, ми до цього ставимося цілком серйозно", - сказав Путін під час пресконференції на саміті Шанхайської організації співпраці в Астані.Російський лідер зазначив, що "не знайомий з його можливими пропозиціями щодо того, як він збирається це зробити"."І це, звичайно, ключове питання. Але я не сумніваюся, що він говорить це щиро. І ми це підтримуємо", - додав Путін.Чи такого)) аргументу, як визнання самого путла (як він ставиться до заяв Трампа, серйозно. Що не сумнівається в їх щирості та підтримує їх, заяви, тобто і самого Трампа), вам замало?_______________________Проблема всіх повідомлень, думок на одну-дві строчки ----- як правило, аргументації вони не мають від слова "зовсім".