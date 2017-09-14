detroytred написав:Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США)) Сподівається на Трампа.
З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа?
Світові ЗМІ нав'язливо "втирають" цю теорію
))) Ну і сам путло це втирає: *Те, що пан Трамп як кандидат у президенти заявляє про те, що він готовий і хоче зупинити війну в Україні, ми до цього ставимося цілком серйозно", - сказав Путін під час пресконференції на саміті Шанхайської організації співпраці в Астані. Російський лідер зазначив, що "не знайомий з його можливими пропозиціями щодо того, як він збирається це зробити". "І це, звичайно, ключове питання. Але я не сумніваюся, що він говорить це щиро. І ми це підтримуємо", - додав Путін. https://www.unian.ua/world/putin-zayavi ... 86640.html
Чи такого)) аргументу, як визнання самого путла (як він ставиться до заяв Трампа, серйозно. Що не сумнівається в їх щирості та підтримує їх, заяви, тобто і самого Трампа), вам замало? _______________________ Проблема всіх повідомлень, думок на одну-дві строчки ----- як правило, аргументації вони не мають від слова "зовсім".
ракети і безпілотники під час масованої атаки 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію, розповів Forbes Ukraine топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією. Він говорить на умовах анонімності, бо не уповноважений коментувати це питання.
Первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига написал (https://x.com/andrii_sybiha/status/1828033964080029894) в соцсети Х, что «сегодняшняя российская атака — 100 с лишним ракет и около 100 беспилотников — была направлена на гражданскую украинскую инфраструктуру, включая Киевскую ГЭС».
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 26 сер, 2024 16:43, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Если покопаться в истории, то можно усомниться в том, что "офіційні мови в тій же Канади та Швейцарії це не мови окупантів".
Тобто ви пропонуєте Квебек та франкомовні кантони Швейцарії віддать Франції, німецькомовні Германії, італомовний відповідно Італії?
Это ваша идея. Я такой глупости не писал. Можете ещё написать, что я за развал Евросоюза.
В 1943 в Украине практически не было немецкоязычного населения. И уже практически не было евреев, знавших и говоривших на идиш (достаточно близком к немецкому). В отличие от сегодняшней Украины, где русскоязычных очень много.
Можу сказать як людина, яка більшість свого життя прожила на півдні України. Десь пів року вам буде достатньо прожить в україномовному середовищі, шоб ви почали шпрехать українською. Тому не потрібно було чекать асвабадітєлєй, а тільки бажання.
Поверьте, мне для этого понадобится дня три. Для того, чтобы "шпрехать". Но думать при этом я буду, скорее всего, на русском. У меня много знакомых, уехавших очень давно. Они свободно "шпрехают" на немецком, английском, иврите. Но думают на русском.
Faceless написав:............. В оточенні таких може й не бути, все ж таки оточення зазвичай з людей, з якими є щось спільне, але ждунів можна помітити просто по окремим фразам/коментарям/розмовам перехожих, покупців в магазинах, за сусіднім столиком в кафе чи по стійці в барі. Але найбільше їх помітно військовим, звісно. Бо саме оті ждуни здають локації, зливаються інформацію де більше людей. Прилітає навіть у місця досить далекі від лінії фронту, і про це ви не прочитаєте в новинах і телеграм каналах.
Я не отрицал их существование. По разговорам "перехожих, покупців в магазинах" не слышал. В барах не бываю. То, что есть целеуказание, поджоги военных машин и т.п., знаю. Но это далеко не всегда от ждунов. Очень часто просто за деньги без всяких политических убеждений.
detroytred написав:Зараз путло очікує нової влади. Тепер в США)) Сподівається на Трампа.
З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа?
Що він хоче - знає тільки він сам.
Те, що очікує результатів виборів, - цього по суті очікують майже всі світові гравці. Це логічно. Будувати наступні плани під можливі нові умови або старі - тобто коли вирішиться.
Сподівається чому на Трампа? А на кого ще? Господь не з ним. А з демократами зміни ситуації не відбувається. Тобто на кого (на що) йому сподіватися залишається?
Є 2 варіанти - Гарріс і Трамп. Чому ви вважаєте що путін хоче саме Трампа, а не Гарріс? *прочитав ваш наступний пост. - це просто смішно Вважати що путін говорить правду - це якось навіть не вкладається у мене в голові. Чомусь вважав вас розумнішою людиною.
Schmit написав:Недавно бачив відео, як у якихось "ЛАДів" запитали - хто винен у війні?. Відповідь - ""житєлі Западной Украіни і майдан". І досі не усвідомлюють, що накоїли. А історію потрібно знати, бо інакше... .......
Так ЛАД це особисто каже, тільки модератори труть. Це відео потрібно дивитись ЛАДам кожен день по 10 разів.
Удручает на форуме безграмотность (очень слабое знание истории, больше исторических мифов), нежелание разобраться в вопросе и недобросовестность. У меня часто написание поста забирает достаточно много времени - стараюсь найти и проверить факты и цитаты, подтверждающие мою мысль. А мне в ответ - лозунги и ответы на уровне детсада: "Сам дурак". Где и когда я писал, что в войне виноваты ""житєлі Западной Украіни і майдан"? Я никогда не говорил, что это причина войны. Не "житєлі Западной Украіни і майдан" начали войну. Это сделали политики. Зачем и почему анализировать не возьмусь - сегодня для этого нет объективных данных. Писал только о том, что нельзя вести себя как слон в посудной лавке. Имея рядом соседа в несколько раз крупнее и сильнее тебя, это надо учитывать, а не кричать: "Москаляку на гилляку". Политики использовали антироссийские настроения части населения зап. Украины. Не знаю, зачем и кому это было нужно. Когда-то историки ответят на эти вопросы. И уже не раз писал - Евромайдан декабря очень заметно отличался от январского и, тем более, февральского Майдана. Почему и благодаря кому происходила такая эволюция, тоже интересный вопрос, на который ещё предстоит найти ответы. Уверен, что это не произошло без сильного влияния извне (причём, скорее всего, и с востока, и с запада). Проще всего, объявить кого-то "врагом народа" - тогда не надо разбирать ни в причинах каких-то оценок и взглядов, ни искать в них рациональное зерно. Чего уж там, это ж "враг народа" сказал. Чисто сталинский подход. Сейчас у "ухилянтов" звучит "железный" аргумент - "За кого я должен воевать? За жрущих в три горла?" Можно объявить их "врагами народа", а можно подумать, как изменить их точку зрения и как объяснить, что они не правы. Второе, конечно, много сложнее.
fler написав:росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde Україна та росія провели переговори за посередництва Катару на початку серпня, під час яких було досягнуто домовленості не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Проте росія порушила цю угоду після початку українського наступу в Курській області, повідомляє Le Monde. Отже, 2 висновки: 1) перемовини з рф тривають 2) рф не виконує домовленості, як завжди
О чём ещё ваша власть добазарилась с террористами? Или обычных граждан это не касается? Советоваться западло, а ставить перед фактом, а когда договор срывается, то искать виноватых среди населения?
Faceless написав:............. В оточенні таких може й не бути, все ж таки оточення зазвичай з людей, з якими є щось спільне, але ждунів можна помітити просто по окремим фразам/коментарям/розмовам перехожих, покупців в магазинах, за сусіднім столиком в кафе чи по стійці в барі. Але найбільше їх помітно військовим, звісно. Бо саме оті ждуни здають локації, зливаються інформацію де більше людей. Прилітає навіть у місця досить далекі від лінії фронту, і про це ви не прочитаєте в новинах і телеграм каналах.
Я не отрицал их существование. По разговорам "перехожих, покупців в магазинах" не слышал. В барах не бываю. То, что есть целеуказание, поджоги военных машин и т.п., знаю. Но это далеко не всегда от ждунов. Очень часто просто за деньги без всяких политических убеждений.
За гроші "без убєждєній" це фактично те саме
Результат одинаковый. Но причины и методы борьбы разные.
andrijk777 написав:.......... *прочитав ваш наступний пост. - це просто смішно Вважати що путін говорить правду - це якось навіть не вкладається у мене в голові. Чомусь вважав вас розумнішою людиною.
То же самое можно сказать о словах любого политика. Но больше ориентироваться не на что. Только на последующие действия политика. Но это будет "потом". Но в данном случае с какой-то степенью вероятности в его слова можно поверить. Пусть и не на 100%.
ЛАД написав:Удручает на форуме безграмотность (очень слабое знание истории, больше исторических мифов), нежелание разобраться в вопросе и недобросовестность. У меня часто написание поста забирает достаточно много времени - стараюсь найти и проверить факты и цитаты, подтверждающие мою мысль.
Твой пост про Харрис и поддержку Украины, как раз и показывает, насколько ты "проверяешь" факты Не надо тут из себя целку строить
Ничего не проверяешь, ты просто трындишь, как любой парторг
ЛАД написав:Где и когда я писал, что в войне виноваты ""житєлі Западной Украіни і майдан"? Я никогда не говорил, что это причина войны. Не "житєлі Западной Украіни і майдан" начали войну. Это сделали политики. Зачем и почему анализировать не возьмусь - сегодня для этого нет объективных данных. Писал только о том, что нельзя вести себя как слон в посудной лавке. Имея рядом соседа в несколько раз крупнее и сильнее тебя, это надо учитывать, а не кричать: "Москаляку на гилляку". Политики использовали антироссийские настроения части населения зап. Украины. Не знаю, зачем и кому это было нужно. Когда-то историки ответят на эти вопросы.
Ну да, ну да ... когда хотят уничтожить страну, то не надо сопротивлятся ... надо подчинится.
Ведь сосед больше, крупнее, сильнее Ну насколько он сильнее показала эта война и курская операция
Мне интересно, а своим дочерям ты тоже говорил, если сосед захочет тебя изнасиловать, то не сопротиволяйся, сама отдайся, быстрее будешь дома Так, что ли ?