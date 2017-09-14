Додано: Пон 26 сер, 2024 17:57

andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав: З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа? З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа?

Що він хоче - знає тільки він сам.



Те, що очікує результатів виборів, - цього по суті очікують майже всі світові гравці. Це логічно. Будувати наступні плани під можливі нові умови або старі - тобто коли вирішиться.



Сподівається чому на Трампа?

А на кого ще?

Господь не з ним. А з демократами зміни ситуації не відбувається.

Тобто на кого (на що) йому сподіватися залишається? Що він хоче - знає тільки він сам.Те, що очікує результатів виборів, - цього по суті очікують майже всі світові гравці. Це логічно. Будувати наступні плани під можливі нові умови або старі - тобто коли вирішиться.Сподівається чому на Трампа?А на кого ще?Господь не з ним. А з демократами зміни ситуації не відбувається.Тобто на кого (на що) йому сподіватися залишається?

Є 2 варіанти - Гарріс і Трамп.

Чому ви вважаєте що путін хоче саме Трампа, а не Гарріс?

*прочитав ваш наступний пост. - це просто смішно Вважати що путін говорить правду - це якось навіть не вкладається у мене в голові. Чомусь вважав вас розумнішою людиною. Є 2 варіанти - Гарріс і Трамп.Чому ви вважаєте що путін хоче саме Трампа, а не Гарріс?*прочитав ваш наступний пост. - це просто смішноВважати що путін говорить правду - це якось навіть не вкладається у мене в голові. Чомусь вважав вас розумнішою людиною.

*Що він хоче - знає тільки він сам.* -- написано в тексті.В наступному повідомленні було про те, що втирють це не тільки світові ЗМІ, а і сам путло.А також пряме посилання на те, що сам він заявляє -- що це аргумент. Аргумент.Які у вас аргументи - хто зна.Від вас поки не було жодного))Тільки ваша оцінка мене. Яка ніяким чином не може бути аргументом в обміні думками стосовно питання, яке було піднято.Да, і вам залишилась лише дрібничка -- навести моє твердження, де я вважаю, що путло говорить правду.Я цим не аргументував.Аргументом було, що він отак сам заявляє і що це цілком може бути правдою, оскільки логічно (йому ні на що і ні на кого більше сподіватися).