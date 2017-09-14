ЛАД написав:Я не отрицал их существование. По разговорам "перехожих, покупців в магазинах" не слышал. В барах не бываю. То, что есть целеуказание, поджоги военных машин и т.п., знаю. Но это далеко не всегда от ждунов. Очень часто просто за деньги без всяких политических убеждений.
За гроші "без убєждєній" це фактично те саме
Результат одинаковый. Но причины и методы борьбы разные.
Не розумію про яку ви "боротьбу". Одні стали колаборантами раніше, інші - пізніше (коли на них вийшли росіяни й запропонували гроші за інформацію чи за диверсії). При тому що і методи по суті ті самі (ждуни звичайні теж грошей хочуть, і сподіваються на якісь преференції в разі окупації). І дії в результаті виконують ті самі - шлють фото, адреси, координати, інформацію скільки ос, чи підпалюють автівки
Бетон написав:............ О чём ещё ваша власть добазарилась с террористами? Или обычных граждан это не касается? Советоваться западло, а ставить перед фактом, а когда договор срывается, то искать виноватых среди населения?
В чём сегодня обвиняют население?
P.s. Добавлю вопрос. По-вашему, "базарить с террористами" не нужно? Что тогда? Воевать лично вы не хотите. Что делать?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 26 сер, 2024 18:20, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа?
Що він хоче - знає тільки він сам.
Те, що очікує результатів виборів, - цього по суті очікують майже всі світові гравці. Це логічно. Будувати наступні плани під можливі нові умови або старі - тобто коли вирішиться.
Сподівається чому на Трампа? А на кого ще? Господь не з ним. А з демократами зміни ситуації не відбувається. Тобто на кого (на що) йому сподіватися залишається?
Є 2 варіанти - Гарріс і Трамп. Чому ви вважаєте що путін хоче саме Трампа, а не Гарріс? *прочитав ваш наступний пост. - це просто смішно Вважати що путін говорить правду - це якось навіть не вкладається у мене в голові. Чомусь вважав вас розумнішою людиною.
*Що він хоче - знає тільки він сам.* -- написано в тексті. В наступному повідомленні було про те, що втирють це не тільки світові ЗМІ, а і сам путло. А також пряме посилання на те, що сам він заявляє -- що це аргумент. Аргумент.
Які у вас аргументи - хто зна. Від вас поки не було жодного)) Тільки ваша оцінка мене. Яка ніяким чином не може бути аргументом в обміні думками стосовно питання, яке було піднято.
Да, і вам залишилась лише дрібничка -- навести моє твердження, де я вважаю, що путло говорить правду. Я цим не аргументував. Аргументом було, що він отак сам заявляє і що це цілком може бути правдою, оскільки логічно (йому ні на що і ні на кого більше сподіватися).
fler написав:росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde Україна та росія провели переговори за посередництва Катару на початку серпня, під час яких було досягнуто домовленості не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Проте росія порушила цю угоду після початку українського наступу в Курській області, повідомляє Le Monde. Отже, 2 висновки: 1) перемовини з рф тривають 2) рф не виконує домовленості, як завжди
О чём ещё ваша власть добазарилась с террористами?
Вибачте, я не обирала цю владу, тому не присвоюйте її мені. І мені не повідомляли про результати перемовин.
Бетон написав: Советоваться западло, а ставить перед фактом..
уточніть, б-ласка, з ким саме не порадилися та яким чином мали радитись (референдум провести чи як)?
Бетон написав: а когда договор срывается, то искать виноватых среди населения?
Де ви побачили пошук винних серед населення і хто саме шукав? Мені сподобався ваш вислів "власть добазарилась с террористами?" Я про те, що з терористами домовитись неможливо.
detroytred написав:*Що він хоче - знає тільки він сам.* -- написано в тексті. В наступному повідомленні було про те, що втирють це не тільки світові ЗМІ, а і сам путло. А також пряме посилання на те, що сам він заявляє -- що це аргумент. Аргумент.
Які у вас аргументи - хто зна. Від вас поки не було жодного)) Тільки ваша оцінка мене. Яка ніяким чином не може бути аргументом в обміні думками стосовно питання, яке було піднято.
Да, і вам залишилась лише дрібничка -- навести моє твердження, де я вважаю, що путло говорить правду. Я цим не аргументував. Аргументом було, що він отак сам заявляє і що це цілком може бути правдою, оскільки логічно (йому ні на що і ні на кого більше сподіватися).
Те що заявляє пуйло - це не аргумент і не може бути аргументом. Пуйло не раз і не два брехав і маніпулював. Заявляють світові СМІ - я бачу дуже логічну причину цих заяв - вони хочуть очорнити Трампа тому нав'язують думку що він підходить путіну. Це давня стратегія демократів. Більше того, аргумент що хтось щось сказав - дуже слабкий аргумент. Виходить що коли всі думали що Земля плоска - то Земля була плоска, а коли всі почали думати що вона куля - то Земля стала кулею.
Ок. "Аргументи" я почув, тепер мій аргумент: путін провів обмін політв'язнями саме зараз - тобто до виборів і акурат після того як Байден відмовився від президенства і кандидатом стала Гарріс. Очевидно цей крок приніс деякі бали демократам і Гарріс зокрема. путін міг легко зробити обмін після 5 листопада, або раніше, в червні наприклад. Але ні, він зіграв на користь Гарріс.