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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9589959095919592>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Я не отрицал их существование.
По разговорам "перехожих, покупців в магазинах" не слышал. В барах не бываю.
То, что есть целеуказание, поджоги военных машин и т.п., знаю. Но это далеко не всегда от ждунов. Очень часто просто за деньги без всяких политических убеждений.
За гроші "без убєждєній" це фактично те саме

Результат одинаковый.
Но причины и методы борьбы разные.

Не розумію про яку ви "боротьбу".
Одні стали колаборантами раніше, інші - пізніше (коли на них вийшли росіяни й запропонували гроші за інформацію чи за диверсії).
При тому що і методи по суті ті самі (ждуни звичайні теж грошей хочуть, і сподіваються на якісь преференції в разі окупації). І дії в результаті виконують ті самі - шлють фото, адреси, координати, інформацію скільки ос, чи підпалюють автівки
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 17:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

як тобі такий "хароший руський", ЛАД? :lol:
Засуджений за вбивство і зґвалтування пенсіонерки вагнерівець знову поїхав на фронт
У 2020 році 28-річного російського злочинця Россомахіна засудили до 14 років колонії суворого режиму у справі про вбивство і грабіж.

Після початку повномасштабної війни він вступив у терористичну організацію ПВК Вагнера і вирушив воювати проти України.

Раніше стало відомо, що навесні 2023 року Россомахін повернувся в рідне село Новий Бурець, незабаром після чого зґвалтував і вбив 85-річну пенсіонерку.

У квітні 2024 року Россомахіна засудили до 22 років колонії. За словами правозахисників, росіянин провів у колонії менше ніж пів року. Він уклав контракт із Міноборони та знову поїхав на фронт.

напевне, скажеш, що його турбують ті ж питання, що й Раскольникова? зате можливостей перевірити відповіді більше :D
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 26 сер, 2024 17:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 17:46

  Бетон написав:............
О чём ещё ваша власть добазарилась с террористами? Или обычных граждан это не касается? Советоваться западло, а ставить перед фактом, а когда договор срывается, то искать виноватых среди населения?

В чём сегодня обвиняют население?

P.s. Добавлю вопрос.
По-вашему, "базарить с террористами" не нужно?
Что тогда? Воевать лично вы не хотите. Что делать?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 26 сер, 2024 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 17:57

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:З чого ви взяли що пуйло сподівається(хоче) Трампа?

Що він хоче - знає тільки він сам.

Те, що очікує результатів виборів, - цього по суті очікують майже всі світові гравці. Це логічно. Будувати наступні плани під можливі нові умови або старі - тобто коли вирішиться.

Сподівається чому на Трампа?
А на кого ще?
Господь не з ним. А з демократами зміни ситуації не відбувається.
Тобто на кого (на що) йому сподіватися залишається?

Є 2 варіанти - Гарріс і Трамп.
Чому ви вважаєте що путін хоче саме Трампа, а не Гарріс?
*прочитав ваш наступний пост. - це просто смішно :D :D :D Вважати що путін говорить правду - це якось навіть не вкладається у мене в голові. Чомусь вважав вас розумнішою людиною.


*Що він хоче - знає тільки він сам.* -- написано в тексті.
В наступному повідомленні було про те, що втирють це не тільки світові ЗМІ, а і сам путло.
А також пряме посилання на те, що сам він заявляє -- що це аргумент. Аргумент.

Які у вас аргументи - хто зна.
Від вас поки не було жодного))
Тільки ваша оцінка мене. Яка ніяким чином не може бути аргументом в обміні думками стосовно питання, яке було піднято.

Да, і вам залишилась лише дрібничка -- навести моє твердження, де я вважаю, що путло говорить правду.
Я цим не аргументував.
Аргументом було, що він отак сам заявляє і що це цілком може бути правдою, оскільки логічно (йому ні на що і ні на кого більше сподіватися).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 17:59

  Бетон написав:
  fler написав:росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde
Україна та росія провели переговори за посередництва Катару на початку серпня, під час яких було досягнуто домовленості не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.
Проте росія порушила цю угоду після початку українського наступу в Курській області, повідомляє Le Monde.
Отже, 2 висновки:
1) перемовини з рф тривають
2) рф не виконує домовленості, як завжди

О чём ещё ваша власть добазарилась с террористами?

Вибачте, я не обирала цю владу, тому не присвоюйте її мені. І мені не повідомляли про результати перемовин.
  Бетон написав: Советоваться западло, а ставить перед фактом..

уточніть, б-ласка, з ким саме не порадилися та яким чином мали радитись (референдум провести чи як)?
  Бетон написав: а когда договор срывается, то искать виноватых среди населения?

Де ви побачили пошук винних серед населення і хто саме шукав?
Мені сподобався ваш вислів "власть добазарилась с террористами?" Я про те, що з терористами домовитись неможливо.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:️Как сообщает наш источник в ВСУ, с радаров пропал Ту-95МС с аэродрома Энгельс, самолет летел курсом на Харьков.
Никто не знает, что случилось?

Незнаю-незнаю. Но седни по Оленьям снова 5 наших БПЛА, нажаль все сбили..
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 18:01

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..........
*прочитав ваш наступний пост. - це просто смішно :D :D :D Вважати що путін говорить правду - це якось навіть не вкладається у мене в голові. Чомусь вважав вас розумнішою людиною.

То же самое можно сказать о словах любого политика.

Звичайно. В слова політиків можна не вірити відразу і навіть не обговорювати це. Я так давно роблю і вам раджу.
  ЛАД написав:Но больше ориентироваться не на что.

Можливу у вас і немає на що орієнтуватись. У мене є.
  ЛАД написав:Но в данном случае с какой-то степенью вероятности в его слова можно поверить. Пусть и не на 100%.

А чим "данний случай" особливий що в нього "можно поверить"?
"с какой-то степенью вероятности" можна повірить у будь-що, наприклад що Земля плоска :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 18:13

  andrijk777 написав:.............
  ЛАД написав:Но больше ориентироваться не на что.

Можливу у вас і немає на що орієнтуватись. У мене є.

Ориентироваться можно только на действия. Но, как писал, это будет видно только потом. Сразу можно ориентироваться только на слова и текущую обстановку.
А на что ориентируетесь вы?
  ЛАД написав:Но в данном случае с какой-то степенью вероятности в его слова можно поверить. Пусть и не на 100%.

А чим "данний случай" особливий що в нього "можно поверить"?
"с какой-то степенью вероятности" можна повірить у будь-що, наприклад що Земля плоска :D

"чим "данний случай" особливий що в нього "можно поверить"?" уже ответил detroytred.
Вероятности несколько разные. То, что земля не плоская, давно доказано и вероятность этого равна 0 абсолютно точно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 18:22

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 18:27

  detroytred написав:*Що він хоче - знає тільки він сам.* -- написано в тексті.
В наступному повідомленні було про те, що втирють це не тільки світові ЗМІ, а і сам путло.
А також пряме посилання на те, що сам він заявляє -- що це аргумент. Аргумент.

Які у вас аргументи - хто зна.
Від вас поки не було жодного))
Тільки ваша оцінка мене. Яка ніяким чином не може бути аргументом в обміні думками стосовно питання, яке було піднято.

Да, і вам залишилась лише дрібничка -- навести моє твердження, де я вважаю, що путло говорить правду.
Я цим не аргументував.
Аргументом було, що він отак сам заявляє і що це цілком може бути правдою, оскільки логічно (йому ні на що і ні на кого більше сподіватися).

Те що заявляє пуйло - це не аргумент і не може бути аргументом. Пуйло не раз і не два брехав і маніпулював.
Заявляють світові СМІ - я бачу дуже логічну причину цих заяв - вони хочуть очорнити Трампа тому нав'язують думку що він підходить путіну. Це давня стратегія демократів.
Більше того, аргумент що хтось щось сказав - дуже слабкий аргумент. Виходить що коли всі думали що Земля плоска - то Земля була плоска, а коли всі почали думати що вона куля - то Земля стала кулею. :D

Ок. "Аргументи" я почув, тепер мій аргумент:
путін провів обмін політв'язнями саме зараз - тобто до виборів і акурат після того як Байден відмовився від президенства і кандидатом стала Гарріс. Очевидно цей крок приніс деякі бали демократам і Гарріс зокрема. путін міг легко зробити обмін після 5 листопада, або раніше, в червні наприклад. Але ні, він зіграв на користь Гарріс.
andrijk777
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