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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9589959095919592

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 18:45

  ЛАД написав:
  Бетон написав:............
О чём ещё ваша власть добазарилась с террористами? Или обычных граждан это не касается? Советоваться западло, а ставить перед фактом, а когда договор срывается, то искать виноватых среди населения?

В чём сегодня обвиняют население?

P.s. Добавлю вопрос.
По-вашему, "базарить с террористами" не нужно?
Что тогда? Воевать лично вы не хотите. Что делать?

без суда - с каждого утюга в ухылянтсве и причинах всех бед на фронте. Вспоминяют про обязанности без прав.
Вас это не касается, вам это чуждо. Вам не грозит арест, например, квартиры.
Не я сказал, что нельзя говорить с террористами, а власть
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 18:48

  andrijk777 написав:[
............
Ок. "Аргументи" я почув, тепер мій аргумент:
путін провів обмін політв'язнями саме зараз - тобто до виборів і акурат після того як Байден відмовився від президенства і кандидатом стала Гарріс. Очевидно цей крок приніс деякі бали демократам і Гарріс зокрема. путін міг легко зробити обмін після 5 листопада, або раніше, в червні наприклад. Але ні, він зіграв на користь Гарріс.

Аргумент слабенький и не уверен, что это "на користь Гарріс".
Точно так же можно трактовать, что это "на користь Трампа" - авансы будущему президенту, в победу которого Путин "верит".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Чи все ж таки є різниця між заявами Зе миневіддали би Крим і підтриманою мною думкою Муженко (цитую - *Шанси відстояти Крим були, – Муженко* )
https://glavcom.ua/news/shansi-vidstoya ... e_vignette

"про те, що це По в усьому віннен" -- ну це ви вже просто банально прямо демагогічним узагальненням навіщось почали.
До речі, провину визначає суд...
Я визначав, що ПАП зробив і що ні. І що є наслідком його і Ко дій.

Яким чином зміни сьогодні відміняють минуле - хз.
detroytred
 

Що Муженко казав про події 2014 після повномасштабного? Нічого, як і Зеленський, бо вже навіть сліпому видно, що навіть з усією західною зброєю ми не те що Крим, навіть Токмак не можемо визволити, а Південь просрали за три дні.

Вікна реформ відкривали пасіонарії на Майдані, а закривала халявна більшість на виборах Яника і Зе. Те саме зараз відбувається і на окупованих територіях, коли українську ідентичність легко міняють на підвищені пенсії, знижену комуналку і безкоштовні екскурсії для дітей.
Щоб жити як в Польщі, треба було голосувати як поляки, а не як білоруси, щоб потім пасіонарії на Майдані і на фронті рятували більшість від їх тупого вибору.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 18:57

  Wirująświatła написав:

Рассредоточиваться только ЗСУ должны?
Шел 3 год войны...
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 18:57

  Бетон написав:
  ЛАД написав:.............
В чём сегодня обвиняют население?

P.s. Добавлю вопрос.
По-вашему, "базарить с террористами" не нужно?
Что тогда? Воевать лично вы не хотите. Что делать?

без суда - с каждого утюга в ухылянтсве и причинах всех бед на фронте. Вспоминяют про обязанности без прав.
Вас это не касается, вам это чуждо. Вам не грозит арест, например, квартиры.
Не я сказал, что нельзя говорить с террористами, а власть

"Говорите и вы". :)
Объяснение всех бед на фронте в ухилянстве я не слышал. Возможно, потому, что давно не смотрю марафон.
Об "ухилянстве" я написал здесь - viewtopic.php?p=5760678#p5760678 - посмотрите в самом конце поста.
Хотя, безусловно, ухилянство создаёт массу проблем и отрицательно сказывается на боеспособности армии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:03

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  ЛАД написав:.............
В чём сегодня обвиняют население?

P.s. Добавлю вопрос.
По-вашему, "базарить с террористами" не нужно?
Что тогда? Воевать лично вы не хотите. Что делать?

без суда - с каждого утюга в ухылянтсве и причинах всех бед на фронте. Вспоминяют про обязанности без прав.
Вас это не касается, вам это чуждо. Вам не грозит арест, например, квартиры.
Не я сказал, что нельзя говорить с террористами, а власть

"Говорите и вы". :)
Объяснение всех бед на фронте в ухилянстве я не слышал. Возможно, потому, что давно не смотрю марафон.
Об "ухилянстве" я написал здесь - viewtopic.php?p=5760678#p5760678 - посмотрите в самом конце поста.
Хотя, безусловно, ухилянство создаёт массу проблем и отрицательно сказывается на боеспособности армии.

Спасибо посмотрю.
Что я могу говорить.
Я только констатирую то, что они "накэрувалы", докэрувалыся.
То они договорились по зерну.
То выходит говорящая голова из ОП: "переговорів не буде"
Тут оказывается, тихонько договорились по энергетике.
О чём ещё они договаривались и будут
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:09

  Бетон написав:Тут оказывается, тихонько договорились по энергетике.

Да кто договорился по энергетике ?

Закинут вброс и таскают его, как собаки тряпку

Где результаты этих договоров ?
Ты их сегодня видел или нет ?

Кому-то штанга явно голову совсем придавила )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:18

  UA написав:Рассредоточиваться только ЗСУ должны?
Шел 3 год войны.
рассредоточить фуры задача непростая. Места они занимают, а дороги не настолько широкие. Это ещё в Киеве возможно, в других городах даже одна создаст пробку.

Ирпень с 10 утра без света. В парках движ не протолкнуться. Хоть это немного оторвёт народ от телевизоров и телефонов
Wirująświatła
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